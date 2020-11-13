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13.11.2020 - 15:12 |

Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir? Pancar Suyu Ve Pancar Turşusu Neye İyi Gelir?

Yüksek antioksidan özelliği bulunan kırmızı pancarın yararları saymakla bitmez. A-B-C-P vitaminlerine sahip olduğu için minerallerce zengindir. Kırmızı pancar hakkında yapılan çalışmalar iltihapla savaşma, kan basıncını düşürme vb. pek çok faydalarının olduğunu ortaya çıkarmıştır. Birçok faydası olan ve her derde deva olarak söylenen kırmızı pancarın faydaları nelerdir? Pancar suyu ve pancar turşusu neye iyi gelir? İşte kırmızı pancarın faydalarını sizler için derledik.

Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir? Pancar Suyu Ve Pancar Turşusu Neye İyi Gelir?
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 Kırmızı pancar, yararlı ve besleyici bir kök sebzedir. Natürel antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Kırmızı pancarın içeriğinde bulunan protein, C vitamini, potasyum, lif gibi mineraller vardır. Kırmızı pancar çiğ yenilebildiği gibi yemeklerde sebze olarak ilave edilebilir. Pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

 Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir?

Kan Basıncını Dengeler; Her insan için kan basıncının dengelenmesi mühim bir durumdur. Kan basıcının artması veya azalması insan sağlığını olumsuz şekilde etkilediği için bu durumun dengelenmesi gereklidir. Nitrik oksit damarları gevşeterek rahatlattığı için kan dolaşımını iyileştirir, kan basıncını düşürmektedir. Bu durumsa kalp yetmezliği, inme ve kalp krizi vb. rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Kan basıncının dengeli olması bahsedilen durumların da iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Bağışıklığı Kuvvetlendirir; Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi kişileri bütün rahatsızlıklardan korumaktadır. Bu sebeple en mühim vitamin kaynağı C vitaminidir. Stresin ve enfeksiyonun azalması için vücudun C vitamini alması gereklidir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlü olması bireyleri her rahatsızlığa karşı koruyacaktır. Anlatılanlara göre; kırmızı pancarın yeteri kadar tüketimi bağışıklığı kuvvetlendirecek ve bireyleri rahatsızlıklara karşı koruyacak, yaşanmakta olunun rahatsızlıkların da daha kolay şekilde atlatılmasına destek olacaktır.

Kalbi Korur ve Kanserle Savaşır; Kırmızı pancar içeriğinde yüksek antioksidan bulunur. Kırmızı pancara mor rengini veren betalain maddesi sebebiyle içeriğindeki antioksidan kalbi koruyarak kanserle savaşır. Bireylerin bünyesindeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına destek olur. İçeriğindeki antioksidan sayesinde serbest radikallerle savaşır. Böylece kalp korunur ve kanser ile mücadelede çok önem taşır.

Ödem ve İltihapla Savaşır; Kronikleşmeye başlamış olan iltihap ve ödem, karaciğer sorunları, kanser ve obezite gibi çeşitli rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Kırmızı pancar natürel bir anti-enflamatuar olan betalain pigmentlerini bulundurduğu için bedendeki ödemin atılmasına destek olur.

Bilişsel Fonksiyonları İyileştirir; Kırmızı pancar içeriğinde bulunan C vitamini etkisi ile bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine destek olurken öte yandan bilişsel işlevlerin iyileşmesine destek olur. Beyin dokularının kanlanmasındaki azalma bunama vb. hastalıkları yarattığı için kırmızı pancar bu durumun tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Bedendeki nitrik oksit miktarındaki azalma beyne ulaşan kan akışını bozma tehlikesine sahip olduğu için bu durum kronik hale gelirse bilişsel işlevlerde de azalma meydana gelir. Bu nedenden dolayı kırmızı pancar bilişsel işlevlerin en elverişli biçimde ilerletilmesinde önemli rol oynamaktadır.

 Kırmızı Pancar Turşusu Nasıl Yapılır?

 Kırmızı pancarların dış kabuğunu su ve bir fırça yardımıyla iyice temizleyin. Yıkanmış pancarları bir tencerede üzerini iki parmak kadar geçecek şekilde suda haşlayın. Haşlama işlemi sayesinde pancar mor-pembe kaybetmemiş olacaktır. Pancarlar yumuşadıktan sonra kabuklarını soyup, 4 parçaya ayırın. Cam bir kavanoza dilimlenen pancarları, tuz, şeker, sarımsak ve son olarak pancarın haşlama suyunu da ilave edin ve kavanozun ağzını güzelce kapatın. Kavanozun kapağını açmadan 1 hafta kadar bekleyin. Fakat yüksek tuz içeriğiyle hipertansiyon hastalarının yemesi riskli olabilir.

 Kırmızı Pancar Cipsi Nasıl Yapılır?

 Kırmızı pancarı ince dilimler halinde soyup dilimleyin. Derin bir kaseye rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı ve baharatları ilave edin. Son olarak biraz da tuz eklenir. Hazırlanan karışım yağlı bir kağıda konulur ve 200 derecede ısıtılmış fırında 10dk kadar pişirilir.

 

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