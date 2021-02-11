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11.02.2021 - 17:31 |

Kişilik Nedir? Kişilik Tipleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Kişilik her bireyin farklı olarak ortaya koyduğu tutum ve davranışlar bütünüdür. Yaşamdaki insan sayısı kadar farklı kişilik vardır. Hiç kimse kişilik olarak bir diğerine benzemez. Tıpkı herkesin parmak izinin farklı olduğu gibi, kişiliklerde farklıdır. Kişiliğin içinde pek çok alt açılım vardır. Tek bir tanımı ise söz konusu değildir. Ama insanı varlık olarak belirten bir yapıdır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kişilik Nedir? Kişilik Tipleri Ve Özellikleri Nelerdir?
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İnsanların görüntüleri gibi kişilikleri de farklıdır. Tek yumurta ikizleri bile kişilik olarak farklılık gösterirken, farklı kişilerin farklı tepkileri ise normaldir.

Kişilik Nedir?

Kişilik nedir dendiğinde, kişiliği oluşturan pek çok faktör vardır. İnsanların genetik yapısı kişilik için bir zemin oluşturur. Ama aynı zamanda insan yaşam içinde şekillenir. Sosyal çevresinden ve eğitim çevresinden bazı şeyler öğrenir. Bu öğrendikleri de onun kişiliğine şekil verir. Kişilik kolay değişen bir şey değildir. Genellikle belli bir yaştan sonrada insanların kişilikleri oturur.

Tabii ki değişim insanlar içindir ama bu değişim çocukluk ve gençlik dönemlerdeki kadar hızlı değildir. İnsanların dış görünüşleri, zekâları nasıl farklıysa, kişilikleri de farklıdır. İnsanların olaylara bakış açısı, duyguları, duygularını dışa vurum şekilleri çok farklıdır. Birinin çok sakin karşıladığı bir olay, başka bir kişi için panik hali yaratabilir. Kimisi çok sakin bir diğeri çok telaşlı, biri çok nazik diğeri çok kaba olabilir. Bu söylenenler hem ailede görülmüş hem de öğrenme yoluyla bünyeye yerleşmiş olabilir.

Karşınızdaki kişinin, herhangi bir yanını eleştirdiğiniz zaman, ‘’ne yapıyım benim kişiliğim böyle’’ der. Aslında bu bir nevi kişiliğin ne kadar köklü bir şey olduğunu gösterir. Bu çeşitlilik içerisinde insanlar başkalarından bir şey öğrenmeyi veya farklılıklara saygı duymayı öğrenmelidir.

Kişilik, Karakter ve Mizaçtan Nasıl Ayrılır?

Bireylerin karakteri ve mizacı vardır. Ama bunlar kişilik değil, kişiliğin alt açılımlarıdır. Karakter kişinin duygular ve davranışı ile bağlantılı yarattığı hareketlerdir. Karakter doğuştan gelen yapıların üzerine çevre şekillendirmesinin olmasıdır. Mizaç ise içten gelen davranış şekilleridir. Öfkeli, mutlu, neşeli, sabırsız gibi belirtilen tanımlar kişilerin mizacını belirler. 

Kişilik Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kişiliğin ise tek bir tanımı yoktur. Çünkü insanlara sorduğunuzda bir her biri kendisiyle ilgili farklı şeyler söyler. Kişilik insanlar arasında ayırt edici bir özelliktir. Sözünün eridir, asla yalan söylemez, sorumluluklarını bilir dediğimizde kişiyi diğerlerinden ayıran özellikleri ile tanımlamış oluruz. 

Kişilik tiplerini belirlerken uzmanlar farklı sınıflandırmalar yapmışlardır. Bu sınıflandırmalardan bir tanesi de aşağıda belirtildiği gibi bir sınıflamadır.

  • Baskın Kişilik: Çevresindekileri kontrol etmekten hoşlanır. Yönetmeyi ve yönlendirmeyi sever. Bulunduğu ortamda varlığı hemen belli olur.
  • Analitik Kişilik: Disiplinli ve çalışkan bir yapısı vardır. Her planı defalarca kontrol eder. Her konuda oldukça seçicidir.
  • Duygusal Kişilik: Hayatta çevresindeki herkesin önceliği vardır. Kimseyi kırmaktan hoşlanmaz. Olaylar karşısında duygulanır.
  • Sosyal Kişilik: Hayattaki en önemli konu eğlencedir. Yaşamda çok fazla disiplin ona göre değildir. Gezmeye ve yeni insanlar tanımaya eğilimlidir.
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