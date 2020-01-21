Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Kışın sağlıklı bir hamilelik geçirmek için 8 kritik kural
21.01.2020 - 11:49 |

Kışın sağlıklı bir hamilelik geçirmek için 8 kritik kural

Kış aylarında hastalıklara karşı direncinizi artırmak, metabolizmanızı güçlendirmek ve en önemlisi de bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayabilmek için temel kural dengeli ve sağlıklı beslenmek. Bunun yanında alacağınız bazı önlemlerle kışın risklerini avantaja çevirmeniz de mümkün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kuralı anlattı

Kışın sağlıklı bir hamilelik geçirmek için 8 kritik kural
ABONE OL

1-Mutlaka dışarı çıkın

Hamileliğinizin kış aylarına rastlaması dışarı çıkmayıp eve kapanmanızı gerektirmiyor. Aksine sürekli ev içinde hareketsiz kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine de neden olabileceğinden dışarı çıkıp düzenli yürüyüş yapmanızda fayda var. Hem kardiyovasküler sistem için hem de şeker metabolizması açısından her gün 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin. Ayaklarınızı sıcak tutacak, duruşunuzu destekleyecek, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı kullanmaya dikkat edin.

2-Haftada iki gün balık tüketin

Yazın D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor. Balık sezonunda tam bir sağlık deposu olan balık tüketimine özen gösterin ve hem kendiniz hem bebeğinizin gelişimi için haftada en az iki gün sofranızda yer verin. Ancak balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şeklinde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin. Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan besinleri de sofranızdan eksik etmeyin.

3-Yakın temastan kaçının

Gribal enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık ve kapalı mekanlarda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda bulunmayın. Arkadaşlarınızla öpüşmek yerine başınızla selam vermekle yetinin. Sohbet ederken yakın temastan kaçının. Gerekirse maske takın. Tüm önlemlere rağmen yine de solunum yolu enfeksiyonuna yakalanırsanız; burun akıntısı için tuzlu su veya okyanus sularını tercih edin, kesinlikle yatak istirahatı yapın. Yüksek ateş, boğazda ağrı, eklem ağrısı ve geçmeyen öksürük durumlarında mutlaka doktora danışın. Kuru havanın solunum yollarına zarar vermesini önlemek için bulunduğunuz ortamın iyi havalanmasına, içerinin çok sıcak ve kuru olmamasına dikkat edin..

4-Kış çaylarına dikkat edin

Hamilelikte bitki çaylarının kullanımında çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, sarı kantaron, kediotu, oğulotu, karahindiba gibi çaylar çok fazla içildiği zaman düşük yapma riskini, hamilelik döneminde kanama riskini ve rahim kasılmalarını fazlalaştırarak zamanından önce erken doğum yapma riskini artırabilmektedir. Özellikle aktarlardan satın alınan içinde ne olduğuna tam olarak hakim olamadığımız karışım çaylardan uzak durun.

Kışın sağlıklı bir hamilelik geçirmek için 8 kritik kural

5-Su içmeyi ihmal etmeyin

Kış aylarında yapılan en büyük yanlışlardan biri su içmek için susamayı beklemek. Oysa hamilelikte her gün mutlaka 10-12 bardak su içilmesi son derece önemli. Hamilelikte yeterli su içilmesi bebeğin metabolizması için gerekli olduğu gibi, anne açısından da sağlığa faydalarının yanı sıra; kabızlığı, ödemi ve yorgunluk hissini azaltıyor, vücut ısısını korumaya yardımcı oluyor.

6-Çok kalın giyinmeyin

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumaları önemli. Bu nedenle giysi seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Çok kalın giyinmeyin. Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava değişimine izin vermeyen sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun içeren giysilerden kaçının. Yünlü, pamuklu, havalanabilir ve yumuşak giysiler tercih edin. Ayaklarınızı sıcak tutmak için pamuklu veya yünlü çorap giyin.

7-Cildinizi soğuk havadan koruyun

Soğuk hava cildi hem inceltiyor hem de dış etkenlere karşı güçsüz hale getiriyor. Yüz ve eller başta olmak üzere cildin kuruyup çatlaması enfeksiyon riskini artırıyor. Bu nedenle el ve yüz yıkamada soğuk su yerine ılık su tercih edin. Cildinizi nemlendirmek için bol su için. Nemlendirici kremlerin paraben, fitalat, toluen gibi zararlı maddeler içermemesine dikkat edin.

8-Sosyal aktivitede bulunun

Kış aylarında depresyon daha sık görülüyor. Hamilelikte salgılanan hormonlar ve yaşanan fiziksel değişimler de psikolojinizi biraz olumsuz etkileyebileceğinden; kendinizi eve kapatmanız depresif günler geçirmenize neden olabilir. Bunun yerine temiz havada yürüyüş, seyahat, aile ve arkadaş ziyaretleri ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca soğuk havayla birlikte tembelleşen vücudunuzu; meditasyon, pilates ve açık havada yürüyüş yaparak aktif hale getirebilirsiniz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz.  Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Gününüz hareketlenecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Bugün rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Disiplinli gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. İlerleyen saatlerde ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullarda rahatlama var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Hedeflere ulaşmak için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumlarınızda duygusal davranmamaya özen göstermelisiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
Mine Ağır
Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber