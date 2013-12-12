Kısır Erkeklere Yardımcı Olacak Sperm Mıknatısı

Bir sperm düzenleyici makine yakında doğurganlık kliniklerinin kısırlık ve bebekte yüksek riskli çocukluk kanseriyle ilgili DNA hasarlı spermini süzmesine yardımcı olacaktır.



Mekanik düzenleyici, özellikle baba adayı yaşlıysa ya da ağır sigara tiryakisiyse ya da işyerinde kirliliğe maruz kalmışsa faydalı olmalı. Bütün faktörler bu tür DNA hasarını artırır.



Tüp Bebek uygulamasında kısırlık problemi olan erkeklerden sperm alan klinikler, sağlıklı olmaya çalışan en yoğun sperm hücrelerinin konsantrasyonunu artırmak için meniyi santrifüj etmektedir. Azı kısırlık tedavilerinde teknisyenler örneğin düzgün ve yumurta şeklinde kafası olanları olmak üzere en sağlıklı görünen spermi seçerler.



Ama santrifüj tek başına 45 dakika sürer ki bu yüzlerce örnekte işlem yapan yoğun klinikte uzun bir süre demektir ve hiçbir teknik tam olarak hasarlı spermi ayırt etmede başarılı değildir.



20 günlük yolculuk

Gözleme dayalı seçim

Seçicinin mantığına göre, en negatif yüklü zarlı sperm en az DNA hasarlı olan spermdir. Aitken bu durumun neden kaynaklandığını bilmiyor ama muhtemelen bu spermler daha doğal bir şekilde olgunlaşmış olabilir.Olgunlaşan sperm 6 metre uzunluğundaki, testis ve sperm tüneli arasında dar bir şekilde sarılmış erbezi üstü içerisinden geçen 20 günlük bir yolculuk yapar. İlerledikçe, zarlarının üzerlerine daha fazla negatif yüklü CD52 proteini elde ederler.Ayakkabı kutusundan küçük olan seçici, çapı 5 mikrometre olan delikleri olan polikarbon filtresi tarafından ayrılan iki odacıktan oluşur. Sperm insan hücrelerinin en küçüğüdür ve delikler genelde meniyi kirleten sperme zarar veren beyaz kan hücreleri gibi diğer kitleleri engellerken onların geçebilmesine izin verecek kadar geniştir.Meni ilk odacığa enjekte edilir ve daha fazla negatif yüklü spermin ikinci odacığa gitmesini sağlamak için 5 dakika filtreye voltaj uygular.Tıp öğrencilerinden meni kullanarak yapılan hazırlık testlerinde, ikinci odacığa giden spermin %20’sinde geride kalan spermin yarısı kadarında hasarlı DNA vardı. Diğer testler seçicinin verimlilik sorunu olan adamlarda daha az hasarlı DNA’lı sperm seçmede eşit derecede başarılı olduğunu gösterir. İlginç olan, seçilen spermler de gözlemsel seçim yapan teknisyenler tarafından aranan aynı fiziksel özelliklere sahip, sağlıklı görünüyordu.

Hamilelikte Folik Asit Takviyesi