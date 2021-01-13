Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir?

Whatsapp’ın gizlilik politikalarında değişiklik yapacağını duyurması ve telefonlarımıza onay mesajları gelmesiyle birlikte kişisel verilerin korunması ve önemi bir kere daha gözler önüne serilmiştir.

Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, özel hayatın gizliliği başta olmak kaydıyla temel hak ve hürriyetleri korumaktır. Bununla birlikte kişisel verilerin saklanma ve işlenebilme şartlarını, verileri saklayacak gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluklarını düzenleyen kanundur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte ölçüsüz şekilde, kötü niyetli şekilde elde edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

Kişisel veri kanunumuzda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak nitelendirilir. Kişisel veri talebi yalnızca gerçek kişilerden istenebilir. Tüzel kişilere ilişkin bilgiler kişisel veri olarak sayılmazlar.

Kişisel verileri koruma kanunu ile birlikte veri sorumlusu olarak bizlere birtakım haklar verilmiştir. Bunlardan başlıca olanlar kişisel verilerin işlenme durumunun öğrenilmesi, işlenme durumu söz konusu ise amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesinin talep edilmesi, kişisel verilerin silinmesini istemek gibi birçok hakka sahip olmaktayız.

Kişisel verilerin kullanılması veya işlenmesi halinde tarafımızın bir hak kaybı olması durumunda da zarar derecesinde tazminat talep etme hakkımız da mevcuttur.

Tüm bu sebeplerle birlikte kişisel bilgilerimizi paylaştığımız sitelere dikkat etmeli, paylaştığımız bilgilerin sınırını bilmeli, güvenilir olmayan kaynaklarla kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya özen göstermeliyiz.