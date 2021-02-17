Kitle Nasıl Bir Hastalıktır? Deri Altındaki Sert Kitle Ve Şişliğin Nedenleri Nelerdir?

Kistler, cilt yüzeyine yakın oldukları zaman yumuşak kabarcıklar şeklinde kendini gösterir. Ama cildin daha alt tabakalarında ise daha sert kabarcıklar olarak karşımıza çıkar. Derinin yüzeyine yakın olan sert bir kist ise, proteinleri ya da ölü hücreleri içerir.

Deri Altındaki Sert Kitle ve Şişliğin Nedenleri Nelerdir?

Deri altındaki kistlerin nedeni kesin olarak tespit edilememiştir. Kistler, genellikle deri altında kahverengi topak şeklinde meydana gelen kabarcıklardır. Kist olan kişilerde genellikle başka belirtiler görülmez. Ama bununla birlikte bazı durumlarda kiste kaşıntı ve buna bağlı olarak da kızarıklık eşlik edebilir. Kistlerin oluşumunda en çok görülen nedenler ise;

Cilt travması ya da yaralanması

Kıymık batması

Böcek ya da örümcek ısırığı

Kistler Tedavi Gerektirir mi?

Kistler, genellikle bir tedavi gerektirmez. Ama kişinin kalan hayatında cilt yüzeyinde bu kistler kalabilir. Görüntü olarak rahatsız edici bir bölgede yer alıyorsa ve kötü bir görüntüye neden oluyorsa cerrahi bir işlem ile alınabilir. Deri altındaki kistleri için kullanılan diğer tedavi yöntemleri ise;

Kitleyi sıvı azotla dondurulmak

Büyümenin üst katmanlarını tıraş etmek

Kortikosteroid enjeksiyonları

Şişmiş Olan Lenf Bezleri

Viral enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı nedeni ile şişmiş lenf bezleri ortaya çıkabilir. Lenf düğümleri, zararlı maddelerin lenf sıvısından süzen küçük bezelerdir. Küçük fasulye şeklindeki bezeler, bağışıklık sistemindeki temel bileşenlerdir. Hastalığa neden olan atıkları ve patojenleri yok eden beyaz kan hücrelerini depolar ve üretir.

Bazen de lenf düğümleri virüs ve bakteri nedeni ile oluşan enfeksiyonlara karşı cevap olarak şişer. Kistler, sert ve ağrılı bir şekilde seyreder. Şişmiş lenf düğümleri, boyun, baş, koltuk altı ya da kasıklarda ortaya çıkabilir.

Lenf Şişliklerine Neden Olabilecek Durumlar

Soğuk algınlığı ve viral enfeksiyonlar

Kulak enfeksiyonları

Bakteriyel enfeksiyonlar

Diş enfeksiyonları

Lapus ya da romatoid artrit gibi bağışıklık sistemini etkileyen tıbbi durumlar

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Ateş

Yorgunluk

Öksürük

Genellikle enfeksiyonlardan kaynaklanan kistler, herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçer. Eğer iyileşme olmazsa tedavinin asıl odağı, kiste neden olan enfeksiyonun altında yatan sebebin tedavisine yönelik olması gerekir.