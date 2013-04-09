Kıyafet seçiminiz çok önemli

İlk 3 aylık dönemin ardından, kilo alımı hızla bir şekilde artacak ve belli bölegelerde şişmeler meydana gelecektir.



İşte bu dönemden sonra dolabınızda köklü değişikliklere gitmek zorundasınız. Özellikle kıyafetlerinizde belinizi sıkan, sıkı sert sütyenler, yüksek topuklu ayakkabılar gibi sizi günlük hayatta zorlayacak tercihlerde bulunmamanız çok önemli.



Karın ve göbek kısmınızı sıkan kıyafetler sizi bedenen rahatsız ettiği kadar psikolojik olarakta zorlayabilir.



Hamilelikte rahat giysilerin tercih edilmesi örneğin eşorfman, bol tişörtler, elbiseler, etekler gibi sizi ferahlatacak bir başlangıç olacaktır.



Topuklu ayakkabılardan kaçınmanız vücudunuzun dengesi içinde önemlidir. Bu dönemde alacağınız kilolarla birlikte alışık olmadığınız bir ağırlık söz konusu olduğundan spor veya düz tabanlı ayakkabıların terci edilmesi daha doğru olur.



Ayrıca hamileyken denize veya havuza girebilir, mayo ve bikini giyebilirsiniz.