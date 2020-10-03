Kızılcık Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Kızılcık suyunun içinde C, E, K vitaminleri, sodyum, bakır, amin asit, manganez, diyet lifi, antioksidanlar ve flavonoidler bulunur.



Kızılcık Suyu Neye Yarar?



Besin değeri oldukça yüksek olan kızılcık suyu, kalp sağlığını korumadan kilo vermeye kadar pek çok faydası vardır. Kızılcık duyunun başlıca faydaları;

● Kızılcık suyunun içinde bulunan Polifenoller ve flavonoidler kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Konveksiyonel hastalıkların oluşumunu önler. Düzenli olarak tüketildiği zaman kalp arterlerindeki plak birikmesini önler. Bu sayede kalp krizi ve felç riski önemli ölçüde azalır.

● Kızılcık suyunun en önemli özellikleri arasında idrar yoku enfeksiyonu sırasında oluşan rahatsızlık hissi ve ağrıyı önemli ölçüde hafifletir. Kızılcık, mesane duvarına bakterilerin yapışmasını engeller. Bu özelliği sayesinde de idrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde etkilidir.

● Kızılcık idrarı daha asidik bir hale getirdiği için bu da bakterilerin bu alanda barınamayacak duruma gelmesini sağlar.

● Kızılcık, aynı zamanda anti kanser özelliği taşır. Kızılcığın içinde bulunan fitokimyasalların kansere karşı savaşmada etkili olduğu biliniyor. Kızılcık, aynı zamanda meme, prostat, kolon ve karaciğer kanserini yavaşlatmada önemli bir etkisi vardır.

● Diyet lifi, kilo vermeyi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiği zaman gastriti önler.

● Sindirimi kolaylaştırır.

● Kızılcık suyu, antioksidanların ve zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenler.

Kızılcığın Özellikleri



Kızılcık, %90 oranında su içerir. Küçük bir kase içindeki kızılcık, 25 kaloridir. Vitaminler, mineraller ve diğer besin değerleri açısından zengin olan kızılcık, hazır bulunan kolaların aksine çok faydalı ve besleyici bir içecektir. Ama tek başına kızılcık suyu içmek kilo vermenizi sağlamaz. Bunun yanında uygun bir diyet programı uygulamalı ve düzenli olarak egzersiz yapmayı da ihmal etmemelisiniz.



Hamileyken tüketildiğini hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını korumaya yardımcı olur. Kızılcık suyu, ağzın temizlenmesine, ağızda bakteri oluşumunun ve tatar oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Kızılcıklar, içinde bulunan antioksidan ve polifenollerin sayesinde girip ve soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı olur.



Kızılcık Suyunun Obezite ile Savaştaki Rolü



Kızılcık suyu kilo vermeye yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Bu da obezitenin oluşumunu önler. Kilo vermek isteyen kişiler kızılcık suyu tüketerek yap yakımını önemli ölçüde hızlandırabilir. Ama sadece kızılcık suyu içmek kilo vermenizi sağlamaz. Kilo verebilmek için aynı zamanda düzenli egzersiz ve diyet yapmanız gerekir. Diğer meyve sularından daha az tatlı olan kızılcık suyu, kilo vermek isteyen insanların en çok tüketmesi gereken içecekler arasında yer alıyor.