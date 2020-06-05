KKKA aşısı 1 yıl içinde hazır olacak - KKKA aşısını kim buldu?

Sivas’ta geçen yıl 120 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebebiyle hastanelik oldu. Bu sene ise ilk altı ayda 100 kişi bu hastalığa yakalandı.

Tedirgin eden bu artış sonrası açıklamada bulunan Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlhan Çetin “KKKA, corona virüsten üç kat daha öldürücü. Şu an 11 ülkeden 13 araştırma merkezi, bu hastalığa karşı aşı geliştiriyor. Bu kişiler arasından üniversitemizin öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Nazif Elaldı da var. Aşı yıl sonuna doğru insanlarda denenecek” diye konuştu.

'KKKA hastalığı corona virüsten daha ölümcül'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Yıldız da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında bu yıl hızlı bir artış olduğunu söyledi. Prof.Dr. Yıldız, "KKKA hastalığı, corona virüsten farklı olarak daha ölümcüldür. Keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın" dedi.

Kene ısırırsa ne yapmalı? Kene nasıl çıkarılır?

Vücuda yapışan kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Prof.Dr. Yıldız, "Kene bir şekilde vücudumuza yapıştı. En yakın sağlık kuruluşuna gideceğiz. Keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın. Ezerek hiç çıkarmayın çünkü bulaşmayacaksa bile bulaşır. Ezme işlemi içerisinde hayvandan kan çıkacağı için bulaşı biz daha da artırmış olacağız. Yakarak çıkarmak her zaman hatalıdır. Sağlık merkezine gidilerek kenenin tutunduğu kafasından itibaren bütün halinde bir parça bile içeride kalmayacak şekilde çıkarılması gerekir ki en az bulaş söz konusu olsun" değerlendirmesinde bulundu.