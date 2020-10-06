Sağlık hizmetinde kullanılan dijital ağ sayesinde hem doktorlar hem de hastalar birçok işlemi çevrimiçi olarak yapabilmektedir. Poliklinik randevuları da hasta açısından bu çevrimiçi işlemlerin arasında en fazla kullanılanıdır.



Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Umuttepe) İçin Randevu Nasıl Alınır?



Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, kendi ismiyle başlayan ve “edu” uzantılı resmi bir web sitesine sahiptir. Bu sitenin ana sayfasında ise online işlemler başlığında bir kategoriye yer verilmektedir. Site ziyaretçileri bu sekmeyi kullanarak tahlil sonuçlarına erişebilmekte ve online poliklinik randevusu alabilmektedir.



Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi online randevu işlemleri için istenen bilgiler; T.C. kimlik numarası ve hastanın doğum yılıdır. Yurtdışı bağlantılı vatandaşların da pasaport numaraları ile randevu almasına izin verilmektedir. İlk etapta kimlik bilgileri ibraz edildikten sonra işleme aktif bir telefon numarasıyla devam edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi online randevu sistemine giriş yapıldıktan sonra hastaya randevu almak istediği poliklinik ve doktor adı sorulmaktadır. Bu noktada birim veya doktor ismiyle doğrudan tarama yapılabilmekte ve randevu işlemi tamamlanabilmektedir.



Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Telefonla Randevu



Kocaeli Üniversitesi Hastanesi polikliniklerinden telefon aracılığıyla randevu almak da mümkündür. Bunun için 0262 303 7500 nolu numarayı tuşlamak ve ardından 1’e basmak yeterli olmaktadır. Burada telesekreter hastaya ait bazı bilgilerin verilmesini istemektedir. Tüm bilgiler doğru ve eksiksiz verildiği takdirde de ihtiyaç duyulan poliklinikten uygun bir zaman için randevu alınabilmektedir. Öğretim üyeleri için randevu almak içinse başta tuşlanan 1 yerine 2’ye basmak gerekmektedir.