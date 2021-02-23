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23.02.2021 - 11:20 |

Kollarda ve bacaklarda oluşan şişlikler hangi hastalığın habercisi?

Her 8 kadından 1'i meme kanseri olma riski taşırken bu sorunu yaşayan 4 kadından 1’inde ise Fil Hastalığı (Lenfödem) ortaya çıkıyor. Kollarda ve bacaklarda şişlik ile kendini gösteren bu problem kişilerin yaşam kalitesini de düşürüyor.  En önemli tedavinin hastalığı önlemek olduğunu vurgulayan Fizyoterapisti Yeşim Ergen, “Lenfödem kısa sürede gelişebileceği gibi yıllar sonra da kendini gösterebiliyor. Bu nedenle evre 0’da (risk grubundaki hasta) hasta eğitimi çok önemlidir. Çünkü meme kanseri tanı veya tedavi sürecini geçiren her kişi bu rahatsızlık için risk altında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Kollarda ve bacaklarda oluşan şişlikler hangi hastalığın habercisi?
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kanser Kontrol biriminden geçen yılın kanser istatistikleriyle ilgili yapılan açıklamaya göre toplam kanserler içinde oranı yüzde 11,7’ye ulaşan meme kanserinin, ilk kez hastalığın en yaygın türü olan akciğer kanserini küresel ölçekte geçtiği belirtildi.  Bu durum meme kanseri ile birlikte eş zamanlı gelişen rahatsızlıklar içinde riskin arttığını gösteriyor. En başta ise kanser tedavisinin bir parçası olarak lenf düğümlerinin çıkarılması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan Lenfödem hastalığı geliyor. Vücudunuzu sağlıklı tutmak için çok önemli olan lenfatik sistemin düzgün işleyişi ise büyük önem taşıyor.

Amaç önce şişliği indirmek sonra bir daha oluşmamasını engellemek

Lenfödem veya lenfatik tıkanma, dokularda fazla sıvının toplanarak şişmeye (ödem) neden olduğu uzun süreli bir durum olduğuna dikkat çeken Fizyoterapisti Yeşim Ergen, “Her hastalıkta olduğu gibi erken müdahale büyük önem taşıyor.  Çünkü kollarda ya da bacaklarda yaşanan şişlikler kişilerin yaşam kalitesini düşürüyor. Önlem alınmazsa ilerleyen süreçte yürümek, tutmak gibi günlük basit aktiviteleri bile yaparken zorlanabilirsiniz.  Bu nedenle en büyük tedavi hastalığı önlemektir. Evre 0 lenfödemde (risk grubundaki hasta) hasta eğitimi çok önemlidir. Lenfödem gelişmemesi için hastanın neler yapabileceği, nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır.  Eğer şişlik geliştiyse hasta gecikmeden tedaviye başlamalıdır. Lenfödem gelişen hastada uygulanacak tedavi kompleks boşaltıcı fizyoterapidir. Bu tedavi yönteminde ilk amaç hastanın ödemini indirmek, ikinci amaç ise bir daha şişmesini önlemektir” ifadelerini kullandı.

İki aşamalı tedavi planı uygulanıyor

Hastalığın tedavisi hakkında da bilgi veren Ergen, şöyle konuştu: “İlk aşamada manuel lenf drenajı ile dokular arasında biriken sıvı sağlıklı lenf nodüllerine aktarılır ve vücuttaki sıvı dengesine yardımcı olmak amaçlanır. Manuel lenf drenajı ile lenf akışı hızlandırılıp basınç uygulamasına geçilir. Özel teknikler kullanılarak yapılan bandajda basıncın dengeli ayarlanması çok önemlidir. Bandajlama sayesinde manuel lenf drenajı sonrası aktive olan lenf sistemi etkinliği korunur. Diğer parametreler ise lenfödem hastasına özel olarak hazırlanan, kas pompası yardımıyla lenf akışına destek olacak egzersiz programı ve cilt bakımıdır. İkinci aşamaya ise lenfödem indikten veya maksimum düzeyle iniş sağlandıktan sonra geçilir. Hastanın ölçülerine göre hazırlanan kişiye özel bası giysisi ile tedavi sonlandırılır.“

 

 

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