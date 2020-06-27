Kolon kanseri nedir? Kolon kanseri belirtileri nelerdir? - Kolon kanserine iyi gelen besinler

Türkiye kanser insidansı, erkeklerde dünya insidansının üzerinde seyrederken kadınlarda bir miktar daha düşüktür. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre kanser açısından hem kadınlarda hem de erkeklerde daha düşük bir hızda olduğu görülmektedir. Ülkemizde görülen ilk 5 kanser türünün dünyadaki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki örüntü ile benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Erkeklerde trakea, bronş ve akciğer kanseri (52,5/100000 kişide YSH), kadınlarda ise meme kanseri (43,0/100000 kişide YSH) en sık görülen kanser türleridir.

Kolorektal kanserler hem kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır. Erkeklerde yüz binde 22,8 ve kadınlarda ise yüz binde 13,8 sıklığında görülmektedir.

Kolon kanseri nedir, rektum kanseri nedir?

Kolon kanseri, kalın bağırsakta tümör büyümesi meydana geldiğinde gerçekleşir. Kolon kanseri kalın bağırsağı etkiler ve genellikle bağırsak duvarındaki poliplerle başlar.

Polipli birçok kişi kanser geliştirmeye devam etmez. Büyük polipli (1 santimetreden büyük), çoklu polipli veya displazili polipli (anormal fakat henüz kanserli olmayan hücreler) bireyler en fazla risk altındadır.

Kolon ve rektum, sindirim sisteminin birer parçasıdır. Kalın bağırsak, ince bağırsaktan sonra gelen organlardır ve ortalama 1,5 m uzunluğundadır. Ters dönmüş U harfi şeklinde karnın sağ alt tarafından kör bağırsak ile başlar, yukarı çıkar ve karaciğer altından dönüş yaparak karnı yatay geçer. Sol üst köşede yerleşen dalağın altına gelir ve yine bir dönüş yaparak sol taraftan aşağı doğru yönelerek rektumla birleşir. Rektum, ortalama 15 cm uzunluğunda ve kalın bağırsağın genişlemesi sonucu oluşan sindirim sisteminin son kısmıdır.

Kolon kanseri ve rektum kanseri birlikte ortaya çıkabilir. Buna kolorektal kanser denir. Rektal kanser, kalın bağırsağın son birkaç santimi olan rektumda anüse en yakın olan yerde ortaya çıkar.

Kolon kanseri belirtileri nelerdir?

En sık görülen kolon kanseri belirtileri sürekli ishal ve kabızlık, her zaman normal bir kalınlıkta gelen büyük abdestin incelmesi, anüsten ve büyük abdestten kan gelmesi, büyük abdestte yumurta akı görünümlü salgıdır. Kanserin ilerlediği ve bağırsağı tıkadığı durumlarda ise karında şişlik ve ağrı oluşmaktadır. Bağırsakların yeterince boşalamaması hissi, dışkılama güçlüğü ve ağrılı dışkılama belirtileri de kolon kanserinin en önemli belirtileri arasındadır.

Kolon kanseri nasıl teşhis edilir?

Kolonoskopi, hem mevcut bir tümörü erken evrede belirleme hem de kansere yol açabilecek polip ve benzeri sorunları daha kanserleşmeden tespit edip kişiyi kanser gelişiminden koruyabilecek özellikte bir işlemdir. Teşhis etmede başvurulan testler arasında şunlar da bulunuyor: Dışkıda gizli kan incelenmesi, radyolojik tetkikler, laboratuvar tetkikleri, kesin tanı için endoskopik tetkikler.

Kolon kanseri neden olur?

Kolorektal kanserin kesin sebebi bilinmemekte olup en bilinen risk faktörleri şunlardır:

Aşırı kilolu veya obez olmak

Fiziksel olarak aktif olmamak

Fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi

Alkol kullanımı

Sigara

İleri yaş

Ailede benzer kanser öyküsü bulunması

Bazı genetik hastalıklar

Daha önceden kolorektal kanser geçirmiş olmak

Ülseratif kolit veya crohn hastalığı

Kolon kanseri nasıl tedavi edilir?

Tedavi, kanserin tipine ve evresine ve kişinin yaşına, sağlık durumuna ve hastanın diğer özelliklerine bağlı olacaktır. Herhangi bir kanser için tek bir tedavi yoktur ancak kolon kanseri için en yaygın seçenek cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir. Tedaviler kanseri ortadan kaldırmaya çalışır ve ağrılı semptomları giderir.

Kolon kanserine iyi gelen besinler nelerdir?

Kolon kanserine karşı bazı doğal çözümlere başvurabilirsiniz. Bunun başında da besinler geliyor. İşte kolon kanserine iyi gelen besinler: Ginseng, yeşil çay, sarımsak, keten tohumu yağı, yaban mersini, zeytinyağı, ıspanak.