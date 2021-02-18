Koltuk Altında Şişlik Neden Olur? Koltuk Altında Kitle Neyin Habercisidir?

Koltuk altında şişliklerin oluşması; şekillerine ve boyutlarına göre çoğu zaman korkutucu olmaktadır. Koltuk altında meydana gelen şişlikler pek çok nedene bağlı şekilde ortaya çıkar. Vücudun pek çok yerinde yer aldığı gibi koltuk altında da yer alan lenf bezleri, genel olarak enfeksiyon habercisi şeklinde şişlik ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bu şişlikler; lenf kanseri, kıl dönmesi ve meme kanseri gibi ciddi rahatsızlıkların da habercisi şeklinde bilinir.

Koltuk Altında Şişlik Neden Olur?

Koltuk altında ortaya çıkan şişlikler genel olarak sivilce görünüme benzemez. Genel olarak deri altında yumru şeklinde hissedilen bu şişlikler ve yumrular, kimi zaman ağrıya neden olabilir. Basit bir kıl kökü iltihabından veya apseden ötürü meydana gelebilen bu durum, çoğu zaman bireyin hayatını tehdit eden kanser çeşitlerinden de meydana gelebilir. Bu yüzden koltuk altında şişliğin var olması durumunda kitlelerin hangi sebepten kaynaklandığının incelenmesi gerekir. Bununla birlikte zaman kaybetmeden doktora başvurmak tavsiye edilmektedir.

Koltuk altında beliren şişliklerin önemli bir kısmı; lenf bezlerinin şişmesiyle gelişmektedir. Bağışıklığın temel elemanları şeklinde tanımlanan ve lenf düğümlerine bağlı olarak oluşan koltuk altı şişlikleri çoğu zaman ufaktır. Genellikle ter önleyen ürünlerin kullanımından ötürü oluşan bu vaziyet, bazı zamanlarda ciddi sağlık sorunlarından da meydana gelebilir. Bulunan şişliklerin iyileşmesi yerine büyümesi veya kalıcı hale gelmesiyle beraber şişliğin neyden kaynaklandığının araştırılması gerekmektedir. Lenf kanseri, meme kanseri gibi çok ciddi rahatsızlıklara bağlı şekilde de oluşan koltuk altı bölgesi şişliklerinin tedavisi, başka kanser çeşitlerine göre daha kolay tedavi edilir.

Koltuk Altında Kitle Neyin Habercisidir?

Koltuk altında meydana gelen şişlikler; enfeksiyon veya tahriş neticesinde olabileceği gibi bazı zamanlarda ciddi hastalıkların da habercisidir. Koltuk altındaki şişmeler, epilasyon esnasında oluşabilir. Bunun dışında ter önleyici ürünlerin kullanılması da koltuk altı şişliklerine sebep olabilir. Koltuk altında oluşan kitlelerin altında yatan hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Zararı olmayan yağ dokusu büyümesi,

- Viral enfeksiyonlar,

- Meme ve lenfoma kanseri,

- Lösemi kanseri,

- Aşı ile oluşan reaksiyonlar,

- Bakteriyel enfeksiyonlar,

- Alerjik reaksiyonlar şeklindedir.