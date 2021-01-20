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20.01.2021 - 02:43 |

Kombi Bakımı Nasıl Yapılır? Kombiye Bakım Yapılmazsa Ne Olur?

Kullanılan cihazların sorunsuz ve uzun ömürlü çalışması için bakımlı olmasına dikkat edilmelidir. Doğal gaz veya sıcak su kullanımı amacıyla üretilmiş olan kombilerin yılda bir kez bakımları yapılmalıdır. Böylece hem daha tasarruflu bir şekilde kullanılır hem de tehlike yaratmaz. Kombi bakım ve onarımları işin ehli kişiler tarafından yapılırsa, sorunsun bir şekilde kullanılır. İşte, tüm detaylar.

Kombi Bakımı Nasıl Yapılır? Kombiye Bakım Yapılmazsa Ne Olur?
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Kombi bakımı düzenli olarak yapılmazsa bu yüksek faturaların gelmesine neden olur. Ayrıca en soğuk dönemde arıza ile karşılaşılabilir.

Kombi Bakımı Neden Önemlidir?

Kombi bakımı düzenli olarak yaptırıldığında kombilerin kullanım süresi artacaktır. Böylece daha uzun süre sağlıklı kullanım söz konusu olacaktır. Özellikle kış aylarına girmeden kombi bakımının yapılması etkili olacaktır. Ayrıca herhangi bir arıza durumunda uzman kişilerin kombiye müdahale etmesi uygun olacaktır. Kombi bakımı basit bir işlem gibi gözükse de aslında ayrıntılara dikkat edilerek yapılması gereken bir işlemdir. Hatalı bir durumda geri dönüşü olmayan kazalar yaşanabilir.

Kombi Bakımı Nasıl Yapılır?

Kombi bakımı yapılmadan önce sıcak suyun durumu ve kombinin yanma performansı test edilir. Daha sonrada su sızdırma durumu kontrol edilir. Bu aşamadan sonra yapılacaklar şu şekildedir;

Kombinin içi açıldığında toz görülürse, toz temizliği yapılır.

Baca fanı gözden geçirilir ve temizliği yapılır.

Elektrik aksamı kontrol edilir.

Kombinin içinde bulunan su bakım öncesi boşaltılır.

Brülör kontrol ve temizliği yapılır.

Yanma haznesi kontrol edilir.

Üç yollu vana diye tabir edilen aksam temizlenir.

Gaz ayarları gözden geçirilir.

Herhangi bir arıza varsa, tespiti yapılır ve kullanıcı bilgilendirilir.

Parça değişimi gerekiyorsa, müşteri onayı alındıktan sonra değişim yapılır.

Kalorifer filtresi sökülür ve temizlenerek tekrar monte edilir.

İlk işlem sırasında boşaltılan su tekrar eklenir ve bar seviyesi kontrol edilir.

Kombiye Bakım Yapılmazsa Ne Olur?

Cihazların bakıma ihtiyacı vardır. Çünkü çalışan parçalardır ve zaman içerisinde yıpranabilirler. Bu nedenle periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir. Bakım sırasında ödenecek rakam, ileride oluşacak arızaların yanında çok ufak meblağlardır. Kombi bakımı yapılmazsa karşılaşılabilecek sorunlar şunlardır;

Verimsiz çalıştığı için faturalar yükselir.

Zamansız bir bozulma ile daha büyük maliyet ortaya çıkabilir.

Kombinin kullanım süresi normalden daha kısa olur.

Kombi olması gereken verimde çalışmaz.

Kullanılan alan ısınmaz veya sıcak su olmaz.

Tamir edilmemesi hayatı tehlike yaratabilir.

Kombi Arızaları Nelerdir?

Kombiler çeşitli nedenlerle arızalanabilirler. Herhangi bir arıza durumunda ise konunun uzmanı kişi çağrılarak, arıza tamiri yaptırılmalıdır. Arıza nedenleri ise şunlardır;

Kullanıcı hatası: Kullanım kılavuzlarında, kullanım bilgileri yazmaktadır. Buradan kullanım bilgilerini okuyarak doğru şekilde kullanmak mümkün olacaktır. Bazen resetleme yaparak işlemi sıfırlamak mümkün olabilir.

Kurulum hataları: Kombinin hatalı kurulumu sorun yaratabilir. Radyatör vanalarının kaliteli olmaması, tesisatta yaşanan kaçaklar, boru çapının daralıyor olması gibi durumlar, kurulum hatası olarak görülür.

Kombinin mevsim modunun yanlış kullanılması: Kombi yaz modunda unutulursa, ısıtma ihtimali olmayacaktır. Bu nedenle kontrole edilmesi gerekir.

Gaz vanası kontrolü: Gaz vanası kapalı olduğunda, ısıtıcı çalışamaz. Bu aşamada gereken işlemler yapıldıktan sonra kombi devreye girer. Kullanım kılavuzundan destek alınabilir.

Elektrik kesintisi ve voltaj sorunları: Elektrik kesintisi sırasında kombinin açık olması arızaya neden olabilir. Voltaj değişimleri kombiye zarar verir. Elektrik kesildiği zaman kombiyi kapatmak, elektrik gelince tekrar açmak doğru olacaktır.

Donma sorunu: Kombi açık bir yere monte edilmişse, soğuk havada donma sorunu yaşanabilir. Sistemde bulunan donma korumasının aktif olmasına özen göstermek gerekir. Bazı noktalara dikkat ederek daha sağlıklı bir kullanım mümkündür.

Kombi Bakımı Sırasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kombi bakımı sırasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Kombi bakımını yapan kişinin yetki belgesi olmalıdır. Yetki belgesi olmayan kişi kombiye müdahale etmemelidir. Bakım öncesi uzman kişi, kullanıcıya bilgi vermelidir. Bakım öncesi kombinin ısıtma ve sıcak su verimliliği kontrol edilmelidir. Önemli aksamlar mutlaka gözden geçirilmelidir.

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