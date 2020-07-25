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25.07.2020 - 17:30 |

Kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenme ciltte bunlara sebep oluyor!

Uzmanlar yaşam ve enerji kaynağı olan güneşin sağlık üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu ancak kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenmenin birtakım zararlara yol açabileceğini belirterek, bu nedenle güneş koruyucu kullanılmasını öneriyor.

Kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenme ciltte bunlara sebep oluyor!
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Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlkin Zindancı, güneşin yararları olduğu kadar, kontrolsüz ve uzun süre güneşte kalınmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Birçok insanın kafasında "Güneş ışınlarına aşırı maruz kalındığında görülebilecek bulgular nelerdir ve nasıl tedavi edilir?" sorusunun takıldığına işaret eden Zindancı, aşırı ve kontrolsüz güneş temasıyla görülebilecek bulguların kızarıklık, batma, yanma, kaşıntı, hassasiyet gibi belirtilerle seyreden güneş yanıkları olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. İlkin Zindancı, bazen bunların üzerine içi su toplayan küçük kabarcıklar eklenebileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Böyle durumlarda cilde nemlendirici ve kaşıntı giderici kremlerin sürülmesi ve bol sıvı alımı faydalıdır. Güneş yanığı çok şiddetli ise hekim tavsiyesi ile hafif kortizonlu veya ağrı kesici kremler, haplar da kullanılabilir. Bir başka akla takılan soru da 'Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınırsa ne gibi problemler oluşabilir?' sorusudur. Uzun süreli güneş maruziyeti birikici etki ile deride lekelenme, incelme, damarlarda genişleme, kırışma gibi belirtilere yol açar ve derinin yaşlanmasına sebep olur. En önemli sorun ise bir kısmı hayatı tehdit edebilen deri kanserlerinin oluşmasıdır."

Güneş, doğru faydalanıldığında şifa kaynağı

Zindancı, "Yaşam ve enerji kaynağı olan güneşin sağlığımız üzerindeki etkisi çok büyüktür. Birtakım deri hastalıklarının iyileşmesinde ve D vitamini sentezi üzerinde çok önemli etkileri vardır. Ancak kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenme, birtakım zararlara yol açabilir. Bu nedenle mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır." diye konuştu.

D vitamini sentezi için ise güneş ışınlarından doğru şekilde faydalanmanın önemine değinen Zindancı, şunları ifade etti:

"D vitamini insan vücudunda kalsiyum metabolizmasını düzenleyerek kemik ve diş gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca D vitamininin bağışıklık düzenlenmesi, tansiyon kontrolü, kanserden korunma gibi işlevleri de vardır. D vitamini, güneş ışınları içinde bulunan UVB'nın direkt deriye temas etmesiyle deride oluşur. Bunun için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-15.00 saatleri arasında, vücudun küçük bir alanının 15-20 dakika güneş ışınlarına maruz kalması yeterlidir. Güneş koruyucu, bariyer oluşturduğundan, D vitamini sentezini önler ancak deriyi koruduğundan mutlaka kullanılmalıdır. Bu nedenle, sürekli güneş ışınlarına maruz kalan yüz benzeri alanlar yerine her iki kolun ön iç yüzü gibi bir alanın belirtilen şekilde kısa süreli güneşlendirilmesi, günlük D vitamini sentezi için yeterlidir."

 

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