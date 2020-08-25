Korona kahramanlarına destek!

NIVEA Türkiye bu kapsamda Watsons Türkiye ile birlikte, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV), koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere, tüm korona kahramanlarının çocuklarına destek olmak amacıyla başlattığı projeye katkı sunuyor. Proje kapsamında Ağustos ve Eylül ayları boyunca Watsons mağazalarından ve Watsons.com.tr’den satın alınan NIVEA ürünleriyle, TEV’in Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na yapılacak bağışa katkı sağlanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren NIVEA Beiersdorf Türkiye Genel Müdürü Mustafa Birhan Hazer, “Salgınla mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve özellikle sağlık çalışanlarını desteklemeye yönelik projeler hayata geçirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda iş ortaklarımızdan Watsons Türkiye ile birlikte, ülkemizin saygın ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV), korona salgınında annesini ya da babasını kaybeden çocukların eğitim fırsatını da kaybetmemeleri için hayata geçirdiği projede yer almak istedik. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması en büyük temennimiz ve projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yakaladığımız birlik ve dayanışma ruhu sayesinde bu zorlu günleri de arkamızda bırakacağımıza inancım sonsuz.” dedi. Hazer, daha önce de salgınla mücadelede ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının yoğun dezenfektan kullanımından kaynaklı oluşabilecek cilt hasarlarını gidermelerine yardımcı olmak amacıyla krem bağışında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş proje hakkında şunları söyledi: “NIVEA Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile koronavirüs nedeniyle sevdiklerini kaybeden çocuklarımızın hayatına dokunmak ve onları desteklemek istedik. Bu değerli mücadelede hayatlarını kaybeden kahramanların çocukları tüm topluma emanet. Watsons Türkiye olarak içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri emanetlerimize sahip çıkarak büyük bir dayanışma içerisinde geride bırakacağımıza inancımız sonsuz. Çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, konuyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “TEV olarak 50 yılı aşkın süredir okumak isteyen gençlere destek olmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Salgın döneminde virüse yakalanarak vefat eden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm bireylerin çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmeleri için bu fonu kurduk. NIVEA Türkiye ve Watsons Türkiye’nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi daha çok çocuğun eğitim hayatına devam etmesini sağlayacağız. Bu değerli katkılarından ötürü kendilerine teşekkür ediyor, bu tür desteklerin katlanarak çoğalmasını diliyoruz.”