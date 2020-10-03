Koruk Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Koruk suyu üzüm korusu, şeker ve de ıtır otu malzemeleri kullanılarak yapılmaktadır. Oldukça faydalı bir içecektir.



Koruk Suyu Yapımı



Koruk suyu yapımında öncelikli olarak üzümler yıkanır, güzel bir şekilde temizlenir ve de üzerini geçecek miktarda su eklenerek pişirilir. Ardından 30 dakika süren pişirme işlemi sonrası üzümler bir tülbent yardımıyla iyice süzülür ve ikinci kez suyun pişirilme aşamasına geçilmiş olur. Bu aşamada suya şeker ilave edilir. Yaklaşık olarak 3 saat şeker ile de pişirilen koruk suyu üstündeki tortuları alınarak temizlenir.



En son olarak suya biraz ıtır otu eklenir ve de 15 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra ise ocaktan alıp iyice soğutulup koruk suyu içilmeye hazır olur. Uzun pişirme süresine sahip koruk suyunu hazırlamak bu nedenden dolayı zahmetli bir iştir. Fakat sağlığa faydaları ve de lezzetli oluşu ile de yaz aylarında sıklıkla tüketilmektedir.



Koruk Suyu Faydaları Nelerdir?



Koruk suyunun faydaları saymakla bitmez. İlk olarak iştah açıcı bir özelliği mevcuttur. Bu yüzden iştahı zayıf olan çocukların tüketmesi önemle tavsiye edilir. Yetişkinler için de yine aynı şekilde etki sağlayan bu koruk suyu yemeklerden önce sık sık tüketilir. Vücutta birikmekte olan zararlı toksinlerin atılmasına her daim yardımcı olur. Ayrıca antioksidan kaynağı olarak bilinmekte olup aynı zamanda göz sağlığını da koruyucu bazı etkileri vardır.



Yaz aylarında sürekli tüketilmekte olan bu koruk suyunun bir diğer nedeni de serinletici etkisidir. Hem tadı hem içeriği sayesinde vücudu rahatlatır. Kadınlarda öncelikle regl döneminde görülen ödemin atılmasını sağlar. Kalp ve damar sağlığını çok iyi korur.



Kalp hastalıklarını da önler. Buna ek olarak böbrek hastalarının bu koruk suyunu tüketmesi tavsiye edilir. Çünkü böbrek taşının vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca koruk suyunun cilde faydaları konusu en çok merak edilenlerden biridir. Cilt hastalıkları üzerindeki birçok olumlu etkisi ile bilinen koruk suyu, ciltteki kızarıklık ve egzama gibi sorunları önlemektedir. Kurdeşen döken kişilerin de tüketmesi tavsiye edilir.



Ayrıca koruk suyunun bilinmekte bir zararı ya da yan etkisi bulunmamaktadır. Falat hazırlanış aşamasında şeker kullanılması sebebi ile tüketilirken dikkat edilmesi gerekir. Şeker ile hazırlanmış olan koruk şerbeti de şeker hastaları tarafından tüketmesi tavsiye edilmemektedir.



Koruk Suyu Nasıl Saklanır?



Koruk suyu genel olarak cam kavanoz içerisinde saklamadı en sağlıklı olan yöntem olacaktır. Hava almayan bir kap içinde tutmak önemli bir ayrıntıdır. İçecek olarak tüketilecek koruk suyunu yağ eklemeden ve de hava almayacak bir şekilde buzdolabında saklaması tavsiye edilir. Böylece ısı, nem ve de ışığa maruz kalmayacaktır. Doğru yöntemler ile muhafaza edilen koruk suyu yaklaşık olarak 6 aya kadar da tazeliğini koruyabilmektedir.