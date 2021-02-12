Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kovid-19 sonrası geçmeyen yorgunluk nasıl tedavi ediliyor?
12.02.2021 - 14:51 |

Kovid-19 sonrası geçmeyen yorgunluk nasıl tedavi ediliyor?

Koronavirüsün insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Enfeksiyonla savaştıktan sonra en sık görülen sorunlardan birinin modern çağın hastalığı olarak da adlandırılan 'kronik yorgunluk' olduğunu belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, “Post-kovid Sendromu ya da Uzamış Kovid Sendromu gibi tanımlamalarla ifade edilen bu durumun en sık görülen belirtisi de yorgunluk. Hastaların yaklaşık üçte birinde uzamış yorgunluk şikayetleri saptanırken beşte biri de tam olarak iyileşmediklerini ifade ediyor" dedi. Peki, Kovid-19 sonrası geçmeyen yorgunluk tedavi edilebilir mi? İşte cevabı...

Kovid-19 sonrası geçmeyen yorgunluk nasıl tedavi ediliyor?
ABONE OL

Koronavirüs ile ilgili herkes can kaybı sayılarına odaklanırken binlerce hasta hala virüsün geride bıraktığı sorunlarla uğraşıyor. Bu sağlık problemlerinden biri de ‘kronik yorgunluk’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu rahatsızlığın adını virüs ortaya çıktığı günden beri sıkça duysak da aslında çağımızın problemi olarak adlandırılıyor. Günlük hayatta giyinmek veya banyo yapmak gibi birçok basit eylemi gerçekleştirirken bile zorlanmamıza neden olan bu sorun, 6 aydan uzun süren ve dinlenmeyle düzelmeyen yorgunluk, bitkinlik ve enerji eksikliği durumu olarak tanımlanıyor. 

‘Dinleniyorum ama hala yorgunum’ diyorsanız...

'Neredeyse her sabah yeterince uyuyamadığınızı hissederek uyanma eğilimindesiniz ve çoğu zaman görünürde bir neden olmaksızın geceleri çok uyanıyorsunuz. Konsantre olmakta ve çoklu görev yapmakta sorun yaşayabilirsiniz.

Bu gibi belirtilerin  virüs ile birlikte daha çok duyar olduğumuz fakat salgın sürecinden öncede sıkça görülen bir durum olan ‘kronik yorgunluk’ problemini işaret edebileceğine vurgu yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, "Stresli ve yoğun iş temposuna sahip kişilerde daha sık ortaya çıktığı bilinen bu sorun yaşam kalitesini bozan, çalışma verimini düşüren, kişiyi sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Depresyon, huzursuzluk, bilişsel performans düşüklüğü, unutkanlık gibi psikolojik ve zihinsel etkilerinin yanında, kas, eklem, karın, boğaz ve baş ağrıları, sürekli uyku hali, mide bulantısı gibi fiziksel etkileri de sıkça görülür" ifadelerini kullandı.

Kronik yorgunluğun genel bir nedeni yok

‘Kronik yorgunluk’ sorununun genel olarak bir nedeninin olmadığına dikkat çeken Dr. Dinç, sözlerine şöyle devam etti: "Tam olarak nedeni belli olmasa da  tetikleyici bazı faktörlerden söz edilebilir. Bunların başında stres geliyor. İş ya da özel yaşama bağlı uzun süreli stresin kronik yorgunluğun ortaya çıkmasında etkili olduğu biliniyor. Bununla birlikte uyku düzensizlikleri ve uyku kalitesinin kötü olması da bir diğer etkili faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Kovid-19 sonrası geçmeyen yorgunluk nasıl tedavi ediliyor

Genellikle 30-50 yaş aralığında ortaya çıkması ve kadınlarda biraz daha fazla görülmesi genetik yatkınlık ve hormonal değişikliklerin de rolü olabileceğini gösteriyor. Sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği,  ağır metal zehirlenmeleri, gıda intoleransları ile birlikte bazı viral enfeksiyonlar kronik yorgunluk sendromunun gelişiminin diğer nedenleri arasında yer alıyor.  Altta yatan bu kadar çok neden olduğu için hastaların ayrıntılı bir şekilde muayene ve tetkik edilmeleri, altta yatan diğer hastalıklar açısından değerlendirilmeleri gerekiyor."

Tedavi süreci kişiye özel olmalı

Dr. Dinç, “Kovid-19 tedavisinde olduğu gibi bu konuda da bilimsel çalışmalar devam ediyor. Uzamış yorgunluk ve kas-eklem ağrıları yakınmaları hastaların günlük yaşamını etkileyecek kadar belirginse tıbbi destek almalılar. Kronik yorgunluk tek bir nedene bağlı olmadığı için tedavi aşamasında da fizik tedavi, psikiyatri ve romatoloji gibi değişik branşlardan katkı almayı gerektiriyor. Hasta, yorgunluğa neden olabilecek diğer hastalıklar açısından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeli ve kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Kas ve eklem ağrıları ön planda olan hastalarda, fizik tedavi uygulamaları, masaj, akupunktur, ozon tedavisi, nöral terapi gibi tedavi uygulamalarından faydalanılabilir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fibromiyalji ağrılarını tedavi etmenin yolları

Hastaların fiziksel aktivite, dinlenme ve uyku düzenlerinin doktor kontrolü altında ayarlanması gerekir. Hastaya özgü bir egzersiz programı oluşturulmalı, uygun sportif aktivitelere geçiş yine kişiye özel bir şekilde programlanmalıdır. Stres azaltma ve rahatlama tekniklerinin kronik yorgunluk ve ağrıyı azaltmada etkili oldukları bilinmektedir. Bir diyetisyen gözetiminde beslenme düzenlenmeli, destekleyici vitamin ve besin takviyeleri mutlaka konunun uzmanı hekim tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Hasta eğitimine önem verilmeli, gerektiğinde psikiyatrik destek alınmalıdır" diye konuştu.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen, gizli konuları açığa çıkarmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. İşlerinizin hemen tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
Didem Devay
Didem DevayAğızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MS hastalarının Kovid-19 aşısı hakkında en çok sorduğu sorular

MS hastalarının Kovid-19 aşısı hakkında en çok sorduğu sorular

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet