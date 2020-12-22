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22.12.2020 - 12:08 |

Kovid-19'un yeni türü çocukları da yetişkinler kadar etkileyebilir!

Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) bilim adamları, İngiltere’de keşfedilen Kovid-19’un yeni türünün çocukları da yetişkinler kadar enfekte edebileceğini açıkladı

Kovid-19'un yeni türü çocukları da yetişkinler kadar etkileyebilir!
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Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG), yeni türün hızla İngiltere'nin güneyinde baskın tür haline geldiğini ve yakında ülke genelinde aynısının olabileceğine dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi'nde profesör olan NERVTAG Başkanı Peter Horby yaptığı açıklamada, "Bu varyantın şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs varyantlarına göre daha hızlı bulaştığına inanıyoruz” dedi.

"Daha fazla veri toplamamız gerekecek"

Imperial College London Üniversitesi'nde profesör olan ve NERVTAG üyesi Neil Ferguson ise yeni virüs türü hakkında yaptığı açıklamada, “Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair ipuçları var” ifadelerini kullandı. Ferguson, "Bu konuda herhangi bir nedensellik kurmadık ancak bunu verilerde görebiliriz. İleride virüsün nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.

"Daha fazla çocuk enfekte olabilir"

Imperial College London Üniversitesi'nde viroloji uzmanı olan NERVTAG üyesi Wendy Barclay, Kovid-19'un yeni türündeki mutasyonlar arasında insan hücrelerine girme şeklinde değişiklikler olduğunu, bunun da çocukların bu virüse yetişkinler kadar duyarlı oldukları anlamına gelebileceğini belirtti. Barclay, yeni veriler göz önüne alındığında daha fazla çocuğun Kovid-19 ile enfekte olabileceğini ifade etti.

 

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