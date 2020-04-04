Kritik bir haftadan geçiyoruz

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün sizi daha canlı ve yaratıcı kılabilecek imkanlar var. Hayatın olumlu yönlerine daha çok bakabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde daha aktif olabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenmek öne çıkıyor. Yaklaşımlarınızda daha esnek ve akılcı olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün konuşmalar, hareket ve merak içeren konular açısından canlı olabilir. Duygularınızı daha çok anlatabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konular üzerinde düşünmek gereği olabilir. Başkalarından daha çok destek bulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerliyor. Ailevi işler, eve yönelik konular öne çıkmakta. Şahsi konularda daha gerçekçi olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bazı fedakarlıklar gündeme gelebilir. Aceleci düşünmemekte fayda var. Gurur yaptığınız konulara özellikle dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gruplar içinde olmak ve gelecek yönünde düşünmek size daha cazip gelebilir. Hayatın pozitif yönlerine bakabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Siz meşgul edebilecek konular ve kararlılık gerektiren durumlar var. Dikkat çekmek zor olmayacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni fikirler ve merakınızı çekebilecek işler içindesiniz. Okuyarak ya da yazarak kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bazı endişeler ya da sizi ortaklaşa konularda zorlayan durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ya da karşılıklı durumlar içinde hassasiyet yaratabilecek konular olabilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku