Kritik bir haftadan geçiyoruz
İçinde bulunduğumuz koşulların oldukça hassasiyet getirdiği, kritik bir haftadan geçiyoruz.
İçinde bulunduğumuz koşulların oldukça hassasiyet getirdiği, kritik bir haftadan geçiyoruz. Bu dönemde yan yana gelen Jüpiter-Pluton ekonomi, sistemler ve şirketler açısından büyük bir mücadeleye işaret ediyor. 7’sinde Mars-Uranüs karesi ve hemen ardından Terazi’de dolunay bizi duygusal alanda daha huzursuz kılabilir. Bu hafta ilişkilerimiz ve ortaklaşa konularda anlayışlı kalmaya özen gösterelim. Yanan yolda gerçekleşen dolunay halkı ilgilendiren konular ve sağlık alanında endişeleri arttırabilir. Neyse ki 11’inden sonra Merkür Koç’a yerleşirken yeni fikirler, yeni yaklaşımlardan ilham alabiliriz. Daha net düşünceler ve planlarımız olacak.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
5 Nisan Pazar
Eldeki işleri düzeltmek ve uygulayıcı olmak için çok iş yapabiliriz.
6 Nisan Pazartesi
Karışıklıkların önüne geçmek ve özenli olmak durumundayız.
7 Nisan Salı
Dolunay yaklaşırken, ilişkilerde hassasiyet de artıyor.
8 Nisan Çarşamba
Bugün gerçekleşen dolunay karşılıklı konulara ve hassas durumlara işaret etmekte.
9 Nisan Perşembe
Psikolojik açıdan bizi zorlayan, huzursuz eden durumlar var. Daha sakin olalım.
10 Nisan Cuma
Mücadele gerektiren durumlar var. Soğukkanlı olmak işe yarayacak.
11 Nisan Cumartesi
Bugün yeni fikirler ve bize daha çok ilham veren koşullar var. Daha iyi değerlendirmeye bakalım.