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04.04.2020 - 00:00 |

Kritik bir haftadan geçiyoruz

İçinde bulunduğumuz koşulların oldukça hassasiyet getirdiği, kritik bir haftadan geçiyoruz.

Kritik bir haftadan geçiyoruz

İçinde bulunduğumuz koşulların oldukça hassasiyet getirdiği, kritik bir haftadan geçiyoruz. Bu dönemde yan yana gelen Jüpiter-Pluton ekonomi, sistemler ve şirketler açısından büyük bir mücadeleye işaret ediyor. 7’sinde Mars-Uranüs karesi ve hemen ardından Terazi’de dolunay bizi duygusal alanda daha huzursuz kılabilir. Bu hafta ilişkilerimiz ve ortaklaşa konularda anlayışlı kalmaya özen gösterelim. Yanan yolda gerçekleşen dolunay halkı ilgilendiren konular ve sağlık alanında endişeleri arttırabilir. Neyse ki 11’inden sonra Merkür Koç’a yerleşirken yeni fikirler, yeni yaklaşımlardan ilham alabiliriz. Daha net düşünceler ve planlarımız olacak.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

5 Nisan Pazar

Eldeki işleri düzeltmek ve uygulayıcı olmak için çok iş yapabiliriz.

6 Nisan Pazartesi

Karışıklıkların önüne geçmek ve özenli olmak durumundayız.

7 Nisan Salı

Dolunay yaklaşırken, ilişkilerde hassasiyet de artıyor.

8 Nisan Çarşamba

Bugün gerçekleşen dolunay karşılıklı konulara ve hassas durumlara işaret etmekte.

9 Nisan Perşembe

Psikolojik açıdan bizi zorlayan, huzursuz eden durumlar var. Daha sakin olalım.

10 Nisan Cuma

Mücadele gerektiren durumlar var. Soğukkanlı olmak işe yarayacak.

11 Nisan Cumartesi

Bugün yeni fikirler ve bize daha çok ilham veren koşullar var. Daha iyi değerlendirmeye bakalım.

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Bugün

Siz meşgul edebilecek konular ve kararlılık gerektiren durumlar var. Dikkat çekmek zor olmayacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni fikirler ve merakınızı çekebilecek işler içindesiniz. Okuyarak ya da yazarak kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bazı endişeler ya da sizi ortaklaşa konularda zorlayan durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ya da karşılıklı durumlar içinde hassasiyet yaratabilecek konular olabilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün sağlık, düzen ve organizasyon gerektiren konulara daha çok zaman harcayabilirsiniz. Eksik olan işleri de tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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