Krizantem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Krizantem çiçeği, pek çok kişi bakımından rengarenk ve büyük papatya şeklinde tanımlansa da bu çiçeğin kendine özgü özellikleri vardır ve özel bir bakıma ihtiyaç gereksinim duyarlar. Krizantem çiçeği bazı ülkelerde "ölüm çiçeği" şeklinde anılır. Kasımpatı ismiyle de bilinen bu çiçek, isminden de anlaşıldığı gibi Kasım ayında çiçeklenir. Ortalama olarak 140 santimetreye kadar uzarlar. Katmerli ve geniş bir çiçek yapısına sahip olmasının dışında büyük papatyanın büyüğü şeklinde bir görünüme sahiptir. Çiçeğin renkleri; turuncu, pembe, mor, sarı, beyaz şeklinde olabilir. Kimi zaman iki veya daha fazla renge de sahip olmaktadır.



Krizantem Çiçeğinin Anlamı



Krizantem ya da kasımpatı çiçeği olarak bilinen bu çiçek Yunan dilinde altın çiçek anlamıyla tanımlanır. Beyaz renkli krizantem çiçeği, bolluğu temsil eder. Sarı krizantem çiçeği; sevgi ve masumiyeti, pembe krizantem; şefkat ve sevgiyi, mor krizantem ise asaleti temsil etmektedir.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Krizantem çiçeğinin bir diğer ismi kasımpatı çiçeğidir. Yaklaşık olarak otuz çeşidi bulunan bu çiçek, papatyagiller familyasına ait olup, çok senelik ve otsu bir çiçektir. Krizantem çiçeğinin 140 santimetreye kadar uzadığını belirtmek mümkün. Çiçeğin başı oldukça geniş ve büyüktür. Krizantem çiçeği pek çok ülkede ölümü temsil eder. Ancak ülkemizde sevgi ve huzurun temsilcisidir.



Krizantem çiçeğinin faydaları;



- Baş dönmesine olumlu etkileri bulunur.

- Bulanık görme, göz içerisinde aşırı sulanma gibi göz rahatsızlıklarına iyi gelir.

- İdrar söktüren bir özelliğe sahiptir.

- Karaciğer ve böbreklerin işlevlerini düzenler.

- Çay olarak hazırlandığında ve cilde sürüldüğünde deri rahatsızlıklarına olumlu etkisi vardır.

- Böcek ilaçlarının hammaddesidir.

- Terleme yoluyla vücutta bulunan zehirli bileşenleri dışarı atar.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Krizantem çiçeği oldukça zahmetsiz bir çiçektir. Her türlü toprağa uyum sağlar ve hemen hemen her yerde çok kolayca yetişebilir. Zahmetsiz ve oldukça güzel olan krizantem çiçeği, sonbahar ayıyla beraber çiçeklerini açar. Krizantem bakımı için en önemli husus, güneş almasıdır. Yarı gölge ya da güneş alan bir yerde konulursa çok sağlıklı gelişir.



Krizantem çiçeği belli aralıklarla budama isteyen bir çiçektir. Kuruyan çiçeklerinin budanması gerekir. Bu sayede çok güzel çiçekler açacaktır. Budanmasının bir başka nedeni rüzgardır. Sonbahar aylarında esen güçlü rüzgarlar, çiçeğin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden de kısa tutulması tavsiye edilir. Suyu çok seven bir bitkidir. Düzenli aralıklarla sulanması sağlığı için çok önemlidir. Tohum ekimi, ocak- mart ayına dek devam eder. Saksı ekimi adına çiçekli dönemin beklenmesi tavsiye edilmektedir. Çiçeklenme dönemi ise yaz aylarında gerçekleşmektedir. Hızlı ve oldukça kolay bir şekilde çimlenmesinden ötürü çok zahmetsiz bir çiçektir.