Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Krizantem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
21.07.2020 - 03:45 |

Krizantem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Krizantem çiçeğinin bir başka adı kasımpatı çiçeğidir. Bu çiçeğin yaklaşık olarak otuza yakın çeşidi olduğu bilinmekle beraber papatyagiller familyasına aittir. Otsu bir yapısı bulunan ve senelik bir çiçek çeşidi olan krizantem, ortalama olarak 140 santimetreye kadar ulaşır. Çiçek başı oldukça geniştir. Bunun yanı sıra çiçeğin renkleri; pembe, sarı ve beyaz şeklinde sıralanabilir. Japonya'da ve pek çok Avrupa ülkelerinde sevinci, mutluluğu temsil eder. Peki, krizantem çiçeğinin anlamı, faydaları, özellikleri nedir? Bakımı nasıl yapılmaktadır? İşte, bilinmesi gerekenler.

Krizantem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Krizantem çiçeği, pek çok kişi bakımından rengarenk ve büyük papatya şeklinde tanımlansa da bu çiçeğin kendine özgü özellikleri vardır ve özel bir bakıma ihtiyaç gereksinim duyarlar. Krizantem çiçeği bazı ülkelerde "ölüm çiçeği" şeklinde anılır. Kasımpatı ismiyle de bilinen bu çiçek, isminden de anlaşıldığı gibi Kasım ayında çiçeklenir. Ortalama olarak 140 santimetreye kadar uzarlar. Katmerli ve geniş bir çiçek yapısına sahip olmasının dışında büyük papatyanın büyüğü şeklinde bir görünüme sahiptir. Çiçeğin renkleri; turuncu, pembe, mor, sarı, beyaz şeklinde olabilir. Kimi zaman iki veya daha fazla renge de sahip olmaktadır.

Krizantem Çiçeğinin Anlamı

Krizantem ya da kasımpatı çiçeği olarak bilinen bu çiçek Yunan dilinde altın çiçek anlamıyla tanımlanır. Beyaz renkli krizantem çiçeği, bolluğu temsil eder. Sarı krizantem çiçeği; sevgi ve masumiyeti, pembe krizantem; şefkat ve sevgiyi, mor krizantem ise asaleti temsil etmektedir.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Krizantem çiçeğinin bir diğer ismi kasımpatı çiçeğidir. Yaklaşık olarak otuz çeşidi bulunan bu çiçek, papatyagiller familyasına ait olup, çok senelik ve otsu bir çiçektir. Krizantem çiçeğinin 140 santimetreye kadar uzadığını belirtmek mümkün. Çiçeğin başı oldukça geniş ve büyüktür. Krizantem çiçeği pek çok ülkede ölümü temsil eder. Ancak ülkemizde sevgi ve huzurun temsilcisidir.

Krizantem çiçeğinin faydaları;

- Baş dönmesine olumlu etkileri bulunur.
- Bulanık görme, göz içerisinde aşırı sulanma gibi göz rahatsızlıklarına iyi gelir.
- İdrar söktüren bir özelliğe sahiptir.
- Karaciğer ve böbreklerin işlevlerini düzenler.
- Çay olarak hazırlandığında ve cilde sürüldüğünde deri rahatsızlıklarına olumlu etkisi vardır.
- Böcek ilaçlarının hammaddesidir.
- Terleme yoluyla vücutta bulunan zehirli bileşenleri dışarı atar.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Krizantem çiçeği oldukça zahmetsiz bir çiçektir. Her türlü toprağa uyum sağlar ve hemen hemen her yerde çok kolayca yetişebilir. Zahmetsiz ve oldukça güzel olan krizantem çiçeği, sonbahar ayıyla beraber çiçeklerini açar. Krizantem bakımı için en önemli husus, güneş almasıdır. Yarı gölge ya da güneş alan bir yerde konulursa çok sağlıklı gelişir.

Krizantem çiçeği belli aralıklarla budama isteyen bir çiçektir. Kuruyan çiçeklerinin budanması gerekir. Bu sayede çok güzel çiçekler açacaktır. Budanmasının bir başka nedeni rüzgardır. Sonbahar aylarında esen güçlü rüzgarlar, çiçeğin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden de kısa tutulması tavsiye edilir. Suyu çok seven bir bitkidir. Düzenli aralıklarla sulanması sağlığı için çok önemlidir. Tohum ekimi, ocak- mart ayına dek devam eder. Saksı ekimi adına çiçekli dönemin beklenmesi tavsiye edilmektedir. Çiçeklenme dönemi ise yaz aylarında gerçekleşmektedir. Hızlı ve oldukça kolay bir şekilde çimlenmesinden ötürü çok zahmetsiz bir çiçektir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de kurgusal konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkânlar söz konusu olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşamüstü keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkânlar da çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara karşı daha istekli olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar konusunda hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda önünüze iyi imkânlar çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartıya kaçabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Veteriner Hekim Hande Mutlu
    Veteriner Hekim Hande MutluKöpeklerde Eklem Hastalıkları
    Melis Güvenç
    Melis Güvençİçimdeki savaşçıyı keşfettim
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluOzon Hakkında Her Şey
    Eda Özdemir
    Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşPalm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYarına güvenmek
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşYaz bahçesi nasıl olmalı?
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAstım türleri nelerdir?
    En Çok İzlenen Videolar
    Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
    Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
    Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
    İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Krizantem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Krizantem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Cam Güzeli Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Cam Güzeli Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    İnci Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    İnci Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Leylak Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Leylak Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Sıradaki Haber