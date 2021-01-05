Kuduz Belirtileri Nelerdir? Kuduz Aşısı Ne Kadar Süre İçinde Vurulmalıdır?

Kuduz bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. İnsanlar dahil memelilerin sinir sistemine saldıran bir virüsten kaynaklanır. Enfekte bir evcil veya vahşi hayvanın tükürüğü yoluyla ısırık veya çizik yoluyla yayılır.



Kuduz Belirtileri Nelerdir?



Kuduz insanlara bulaşabilecek en ciddi hastalıklardan biridir çünkü kişinin genel semptomları gösterdiği andan itibaren ölümcüldür. Bununla birlikte, semptomlar ortaya çıkmadan önce önleyici tedbirler alınabilir.



Aşılama sayesinde ortadan kaldırılması mümkün olan bu bulaşıcı hastalık, birçok ülke için bir bela olmaya devam ediyor.



Henüz herkes için yeterince erişilebilir olmasa da (pahalı) aşı, yüzbinlerce ölümü önlemeyi şimdiden mümkün kılmıştır.



İnsanlar enfekte olduktan sonra, ilk semptomlar ortaya çıkmadan önce ortalama 1 ila 3 ay (bazen birkaç gün ila bir yıldan fazla) geçer. Kuduz virüsü başka bir deyişle, bu beyin hedefleyecektir, nörotrop olduğunu.



Bu nedenle, hastalık genellikle yutma güçlüğü, davranış bozuklukları (ajitasyon, anksiyete) ile birlikte bir beyin enfeksiyonu (ensefalit) ile kendini gösterir. Hidrofobi (su korkusu) da bu erken semptomlardan biri olabilir.



Kuduz Nasıl Ortaya Çıkar?



Açık farkla kuduzun en yaygın nedeni kuduz bir hayvanın (kuduz virüsü ile enfekte bir hayvan) ısırmasıdır. Virüs, hasta hayvanın tükürüğünde bulunur ve vücuda ısırık gibi deri yoluyla temas yoluyla girer. Isırılmadan kuduza yakalanmak mümkün olsa da, çok nadirdir.



Çok nadir durumlarda, virüsün solunmasıyla kontaminasyon oluşabilir ve enfekte bir hayvanın bir kişinin gözlerini, burnunu, ağzını veya açık yarasını yaladıktan sonra kuduz vakaları bildirilmiştir.



Kediler, köpekler ve sığırlar gibi evcil hayvanlar da bir ısırıktan kuduza yakalanabilir, bu nedenle kuduza karşı aşı gerekli bir koruyucu önlemdir.



Virüs omurilikte veya beyinde çoğaldığında aşağıdaki nörolojik semptomlar ortaya çıkar:

Kaygı;

Karışıklık;

Boğaz ağrısı ve gırtlak spazmının neden olduğu yutma güçlüğü;

Büyük heyecan;

Halüsinasyonlar;

Hidrofobi (yoğun susuzluğa rağmen su korkusu);

Uykusuzluk hastalığı;

Yoğun tükürük salgısı.

Bir kişiyi ısıran bir hayvan, kuduz virüsünü tanımlamak için test edilir. Hayvan, kuduz tedavisi ihtiyacını belirlemek için kesilebilir. Bu çözüm gereklidir, çünkü enfekte olmuş kişi virüsün girişine tepki olarak hemen antikor salgılamaz.



Kuduz Aşısını Ne Kadar Zaman İçinde Vurulmalıdır?



Bir ısırmadan sonra veya kuduz bir hayvanla temas halinde, risk altında olanlar derhal tıbbi yardım almalıdır. Durumu geliştirme riskini azaltmak için tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Belirtiler ortaya çıktığında, aşı ve kuduz immünoglobulinleri artık etkili değildir ve ölüm neredeyse kesindir.



Genellikle, kuduz tedavisi virüse maruz kaldıktan sonra yapılır. İlk adım, yarayı sabunlu suyla yıkayarak semptomların ortaya çıkma riskini azaltmaktır.



Sistematik olarak ve mümkün olan en kısa sürede yapılmak üzere 3 gün arayla iki takviye enjeksiyonu verilir. Kuduz aşısı, inaktive edilmiş virüsten üretilir.



Önleyici aşılama, kanıtlanmış veya şüpheli maruziyet durumunda mümkün olan en kısa sürede uygulanması gereken iyileştirici tedaviden (iki takviye enjeksiyon) vazgeçmez, ancak tedaviyi basitleştirir ve immünoglobülin ihtiyacını ortadan kaldırır.



Temas sonrası tedavi (temas sonrası profilaksi), riskli maruziyetten sonra 48 saat içinde başlanması gereken iyileştirici bir aşıdır.

Zamanında verilirse, maruz kalma sonrası terapi sinir sistemi enfeksiyonunun önlenmesine yardımcı olur.



Kuduz taşıyan veya şüphelenilen bir hayvanla temas ettiyseniz, yarayı derhal su ve sabunla yıkamalı, iyice dezenfekte etmeli ve maksimum miktarda almaya çalışmalısınız. hayvan hakkında bilgi (cins, temas yeri vb.). Yetkili kişilerin şüpheli hayvanı tespit etmesine imkan vermek gerekir.