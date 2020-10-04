Kulak Çınlaması Nedenleri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak çınlaması tıbbi olarak tinnitus olarak isimlendirilir ve gerçekte dış bir uyaran olmadığı halde ses duyulması olarak tanımlanır. Tüm yaş gruplarında görülebilen kulak çınlaması şikayeti, yaşlılıkla birlikte artış göstermektedir.



Kulak Çınlaması Belirtileri



Kulak çınlaması, bu şekilde doktora başvurulan hastalar tarafından, ince ve tiz bir ses olarak tarif edilmektedir. Duyulan sesin tonu ya da yüksekliği ise hastadan hastaya göre değişkenlik göstermektedir. Kulak çınlamasının en önemli özelliği ise bu sesin hasta dışındaki kimse tarafından duyulmamasıdır.



Kulak çınlamasının tanısı farklı şekillerde konulabilir. Buna göre, öncelikle hastanın öyküsü ve mevcut şikayetleri dinlenir. Sonrasında da hastaya odyometrik muayene yapılır ve işitme kaybı olup olmadığı tespit edilir.



Kulak Çınlamasının Sebepleri Nelerdir?



Genellikle çan sesi olarak tarif edilen kulak çınlaması, farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Buna göre işitme kaybına neden olan her türlü etken kulak çınlamasına da sebep olabilir. Ancak bu etkenlerin dışında çınlama yaratan pek çok durum da vardır.



Kan değerlerindeki eksikliklere bağlı gelişen; anemi, demir ve B12 eksikliği kulak çınlamasına sebep olabilir. Uzun süre gürültüye maruz kalma ya da bu tarz bir işle meşgul olmak da kulak çınlaması şikayetini artırabilmektedir. Bunun dışında kişide görülen bazı sistematik rahatsızlıklar da çınlamaya neden olur. Kulak iltihabı, şeker, yüksek tansiyon, beyin tümörleri ve kulak zerinin delinmesi; bu rahatsızlıkların başında yer almaktadır.



Kulak Çınlaması Çeşitleri



Farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan kulak çınlaması hem bu nedenlere hem de ses şiddetine göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Karakter özelliğine göre bu rahatsızlığı objektif ve subjektif çınlama olarak ikiye ayırmak mümkündür.



Objektif çınlama türünde, ses hem hasta hem de çevredeki diğer insanlar tarafından duyulabilmektedir. Buna aynı zamanda dışsal çınlama da denilmektedir. Subjektif çınlamada ise ses yalnızca hastaya özel duyulur. Bu da işitsel çınlama olarak bilinir. Objektif çınlamanın ana sebepleri damar ve kas hastalıkları; sübjektif çınlamanın ana sebepleri ise metabolik ve nörolojik hastalıklardır.



Geçmeyen Kulak Çınlaması Nasıl Tedavi Edilir?



Kulak çınlaması şikayetine karşılık hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar vermek için öncelikle problemin sebebini bulmak gerekir. Buna göre sebebi bilinen çınlamalarda radyoterapi ya da cerrahi müdahale gibi işlemler uygulanabilmektedir. Kulak temizleme ya da orta kulak yoluna müdahale etme, bu tedavi yollarına örnek olarak verilebilir.



Sebebi tespit edilemeyen kulak çınlamalarında ise genel olarak tabir edilen tedavi yöntemleri uygulanır. Buna göre hastanın kan değerleri ve tansiyonu dengelenmeye çalışılır.