Kulak Nasıl Temizlenir? En Kolay Kulak Temizliği Yöntemleri Nelerdir?

Kulaklar, kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Pek çok kişinin kullandığı kulak pamukları ise kulakların zaman içerisinde bu özelliğini kaybetmesine neden olur.



Kulak Nasıl Temizlenir?



Kulak temizliğinde en çok kullanılan gereçlerden bir diğeri kulak mumudur. Bu tür gereçler, buşonların kulak zarına doğru itilmesine neden olur. Salgılar, zamanla enfeksiyona dönüşüp başta kulak olmak üzere birçok organa zarar verebilir. Kürdan türü sivri ve sert cisimlerle kulakları temizlemek de sık yapılan yanlışlardan biridir. Sivri cisimler kanamaya ve kulak kanalında daha fazla salgı üretilmesine sebep olur.



Kulak kanallarını duştan sonra temizlemek daha kolaydır. Suyun yumuşattığı kirler, daha kısa sürede temizlenir. Bununla birlikte, kulakları her gün temizlemek de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kulağın iç kısmı son derece hassas bir yapıya sahiptir. Uzmanlara göre kulakları haftada 2 ya da 3 kez temizlemek yeterlidir.



En Kolay Kulak Temizliği Yöntemleri Nelerdir?



Genellikle cilt bakımında kullanılan gliserin, kulak temizliğinde kullanılabilir. Tamamen organik bir sıvı olduğu için herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Bir kulak için 2 ya da 3 damla gliserin yeterlidir.



Kulak temizliğinde kullanılan bir diğer yöntem ise parafin yağını mumun üstünde ısıtmaktır. Isınan yağı bir şırınganın içine doldurup kulağınızın içine damlatın.. 2-3 dakika boyunca başınızı yana yatırıp bekleyin. Akabinde kulaklarınızı su ile durulayın.



Not: Aşırı sıcak ve soğuk sıvılar kulakların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle parafin yağının fazla ısıtmamaya özen gösterin.



Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde sıklıkla kullanılan kulak temizleme cihazları da pratik çözümler sunuyor. Eczanelerde de satılan bu cihazlar silikon başlıklıdır. Vakumlu oldukları için biriken kirlerin orta kulağa doğru itilmesini önler.



Kulağın dış kısmının temizlenmesi de son derece önemlidir. Burada biriken kirler, hem kötü bir görüntü oluşturur hem de enfeksiyon riskini arttırır. Kulak kepçesi, duştan sonra kağıt havlu ya da peçete ile silinebilir.



Kulakları sürekli çınlayan ya da ağrıyan kişiler, mutlaka bir kulak-burun-boğaz doktoruna görünmelidir. Ağrı, dolgunluk hissi ve çınlama gibi semptomlar, birçok hastalığın belirtisi olabilir.