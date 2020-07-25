Kurban satış ve kesiminde covid-19 önlemlerine dikkat!

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın bu yıl covid-19 pandemisi nedeniyle farklı bir atmosferde geçeceğini belirten uzmanlar, önlemlere uyulmasının bu bayramda daha da önemli olduğunu vurguluyor. Kurban kesiminde de fiziksel mesafenin korunması gerektiğini belirten uzmanlar, maske uyarısında bulunarak hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Her Kurban Bayramı’nda gündeme gelen acemi kasaplara da dikkat çeken uzmanlar, kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından uygun aletlerle yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kasaplara covid-19 salgınıyla ilgili eğitim verilmeli

Söz konusu tedbirlerin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” adlı kılavuzda belirlendiğini belirten Rüştü Uçan, bu önlemlere uyulmasının önemli olduğunu kaydetti. Rüştü Uçan, “Buna göre, hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere covid-19 salgını ile ilgili eğitim verilmesi, buralarda kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, güvenlik mesafesine uyulması ve maske takılması gerekmektedir” dedi.

Maske takılması isteniyor

Rüştü Uçan, söz konusu kılavuzda, hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde corona virüsle mücadele konusunda gerekli uyarıların bulunduğu tabelaların asılmasının istendiğini belirterek “Bu tabelalarda güvenlik mesafesine uyulması, maske takılması ve temizlik hijyenine dikkat edilmesi gibi bilgilerin bulunması istenmiştir” dedi.

Bu kurallara dikkat!

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık Bakanlığınca, kurban satış alanlarına ilişkin önlemlerin şöyle sıralandığını kaydetti:

-Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı;

-Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, covid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalı;

-Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan müşteriler içeri alınmamalı;

-Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmelidir; vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar içeri alınmamalı;

-Müşteriler, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılmalı;

-Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalı. Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiği kullanması sağlanmalı. Bütün kullanım alanlarda (bekleme, dinlenme) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme ve ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler hazırlanmalı;

-Bu tesislerdeki yeme-içme alanları covid-19 kapsamında restoran, lokanta, kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmalı;

-Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmalı. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalı;

-Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulmalı. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalı. Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmamalı. Hayvan satış alanı yakınında hizmet veren büfe, bakkal ve kahvehaneler covid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere uymalı;

-Hayvan satış alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliğinde “Kurban Bayramı’nda Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Mevzuata” uygun hareket edilmelidir.”

Acemi kasap uyarısı

Her Kurban Bayramı’nda gündeme gelen acemi kasaplara da dikkat çeken Rüştü Uçan,kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından uygun aletlerle yapılması gerektiğini vurguladı. Rüştü Uçan, “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, işinde uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı! Kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bunları her sene bilemelisiniz. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.

Kesim yerlerinde bu kurallara uyulmalı

İş Güvenliği Öğretim Görevlisi İş Hijyenisti Mustafa Cüneyt Gezen ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” isimli kılavuzda hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde alınması gereken önlemlerin ise şu şekilde sıralandığını söyledi:

-Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli;

-Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne covid-19’la ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı. İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin bayram süresince açık olması ve hizmet vermesi sağlanmalı;

-Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesimhaneler oluşturmalı, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınmalı;

-Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesim işlemleri randevu ile yapılmalı;

-Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları sağlanmalı;

-Öte yandan, lavabo, tuvalet ve varsa duş yerlerinde temizlik ve sağlık hijyenine özen gösterilmesi, belirlenen kriterlere göre temizliğin yapılması;

-Personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanması; Kesim ve temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp özel bir çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması gerekmektedir.