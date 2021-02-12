Kurdele Yapımı: Kağıttan Ve Kumaştan Nasıl Kurdele Yapılır?



Dekoratif tasarım altında her yerde kullanılabilecek olan kurdele modelleri, kolay bir el işi ile rahatlıkla hazır hale getirilebilir. Birçok değişik renk üzerinden farklı kağıt ve kumaş türleri eşliğinde bu uygulamayı ele almak mümkün. Böylece güzel bir görünüm yakalayabilir ve tasarladığınız kurdeleyi, amacınıza uygun birçok farklı yerde kullanabilirsiniz.



Kurdele Yapımı Malzemeleri



Evde bulunabilen veya kolayca elde edebilecek kurdele yapımı için kullanılacak malzemeler sayesinde, harika bir tasarım ele alabilirsiniz. Özellikle hediyelik eşyalar ya da kıyafetler ile beraber masaları süslemek için, harika bir kurdele tasarımı özel malzemeler ışığı altında ele alınabilir.



- Kurdele yapmak için krapon kağıdı ya da özel kumaş

- Makas

- Yapıştırıcı



Özel günlerde süsleme için kullanmak ya da farklı amaçlar altında değerlendirmek için, kurdele yapımı konusunda bu malzemeler yeterlidir. Kolayca bulunabilecek böylesi malzemeler ile beraber aynı şekilde yapımın da kolay olduğunu dile getirmek mümkün.



Kurdele Nasıl Yapılır?



Basit birkaç uygulamayı aşamalı şekilde ele almak suretiyle rahatlıkla harika bir kurdele tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bunu gerçekleştirirken kişiler isteklere bağlı olarak, farklı renkler ve model kumaş ile kağıtlar üzerinden tasarımı ele almak mümkün.



- Öncelikle kağıt ya da kumaştan uzun bir dikdörtgen parça kesin.

- Daha sonra kenarlarına 1 parmak genişliğinde kıvırın.

- İnce kenarlarından 1 parça kesin ancak atmayın. Çünkü bu parçalar daha sonra kullanılacak.

- Dikkatli biçimde parçayı masanın üzerine yerleştirin. Kenarları ortasında bir araya gelecek biçimde katlayın. Bunu özellikle boylamasına gerçekleştirmeniz gerekiyor.

- Daha sonra enine şekilde de aynı biçimde katlama gerçekleştirin.

- Fiyonk yapmak adına kağıdın ortadan büzdürülmesi gerekir.

- Bu konuda önceden kesilip kenara konmuş olan parça, büzdürülen parçanın orta kısmından etrafına sarılabilir.

- Ardından bir yapışkan kullanmak suretiyle bu kısım birbirine tutturulabilir.



Bu aşamaları dikkatli şekilde uygulayarak harika bir kurdele tasarımı ele almak mümkün. Aynı zamanda orta kısmına bir aparat yerleştirerek birçok farklı yere asmak mümkün. Harika bir fiyonk görüntüsü ile beraber her yerde kullanılabilecek bir tasarım hazırlamak oldukça kolay. Aşamalı ve sıralı şekilde gerekli uygulamaları, ele alınacak malzemeler üzerinden kullanmak yeterlidir.