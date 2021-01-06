Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer, bulaşıcı mıdır?
06.01.2021 - 16:19 |

Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer, bulaşıcı mıdır?

Kurdeşen hastalığına tıp dilinde ürtiker adı verilmektedir. Kurdeşen, hayatları boyunca insanların hemen hemen %20'sini etkilemektedir. Kurdeşen hastalığı genel olarak bir virüsün sebep olmasına rağmen enfeksiyondan başka sebepler de neden olabilmektedir. Hormonal bir değişiklikten ya da bir alerjenden meydana gelebilmektedir. Peki, kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer, bulaşıcı mıdır? İşte detaylar...

Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer, bulaşıcı mıdır?
ABONE OL

Kurdeşen, bazı durumlarda bir alerjen madde tarafından tetiklenmektedir. Bunun sonucunda kırmızı, kaşıntılı, kabarık bir deri döküntüsü şeklinde gözlemlenmektedir. Kurdeşen çok fazla gözlemlense de sebepleri net olarak bilinmemektedir. Bazı durumlarda ise, güneş ışığı, sıcak, soğuk gibi çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkabilmektedir.

Kurdeşen Hastalığı Belirtileri

Ürtiker, kızarıklık, deride oluşan kabarıklık, döküntüler ve yoğun kaşıntı şeklinde kendisini belirtmektedir. Bu hastalığın en büyük özelliği ise en çok bir gün içinde etkilerinin kendiliğinden yok olmasıdır. Ürtiker hastalığı sebebi ile kişilerde gözlemlenen diğer belirtiler ise şunlardır:

Göz kapağı ve dudakta meydana gelen şişlik

Döküntü

Vücudun genelinde meydana gelen ten renginde ya da kırmızı renkte kabarcık oluşumu

Sürekli olarak kaşınma hissi

Kurdeşene Ne İyi Gelir?

Kurdeşen hastalığı gözlemlenen kişilerin çoğunda, tedavide evde bulunan ilaçlar kullanılmaktadır. Kurdeşen tedavilerinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Soğuk Kompres: Kurdeşen yaşayan kişilerin, etkilenmiş olduğu bölgeye nemli ve soğuk bir bez uygulanabilir. Bu uygulama kaşıntının azalmasını sağlar ve iltihabi durumu ortadan kaldırır. Soğuk kompresler, istenildiği kadar kullanılabilmektedir.

Kaşıntı Önleyen Solüsyonlarla Banyo Yapmak: Kabartma tozu ve yulaf ezmesi ile yapılan banyolar cildin yatışmasını sağlar ve tahrişi azaltır.

Aloe Vera Uygulanması: Aloe vera bitkisinin iyileştirici özelliği, kurdeşeni yatıştırarak azaltmaktadır. Aloe vera bitkisini tatbik etmeden önce alerji testi yapmakta fayda vardır.

Tahriş Edici Maddelerden Kaçınma: Kokulu olan sabunlar, parfümler ve nemlendiriciler tahriş edici madde içerirler. Bu ürünlerden kaçınmak gereklidir. Güneşten uzak durulması oldukça önemlidir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişinin kendisini serin tutmasında fayda vardır.

Kronik kurdeşene sahip olan kişilerde uygulanan D vitamini takviyesi ile sorunun azaldığı gözlemlenmiştir.

Kurdeşen kaşıntısı nasıl Geçer, bulaşıcı mıdır?

Kurdeşen halk arasında sıklıkla gözlemlenen bir hastalıktır. Bu kadar yaygın olmasına rağmen bulaşıcı bir hastalık değildir. Kadınlarda ve çocuklarda erkeklere oranla daha fazla görünmektedir.

Kurdeşen hastalığının tanısı, sedimantasyon, deri biyopsisi, kan sayımı gibi testlerin sonuçlarına göre konulabilmektedir. Bu testler sonrasında kurdeşenin derecesini belirlemek için ürtiker skoru yapılmalıdır. Ürtiker skoru, vücutta oluşan kabarcıkların büyüklüğüne ve sayısına bağlı olarak belirlenmektedir. Yapılan testlerin sonuçlarına ve hastalığın skoruna göre çocuklar ve yetişkinler için tedavi aşamasına geçilmektedir.

Kurdeşeni Tetikleyen Faktörler

Antibiyotikler, ibuprofen ve aspirin tarzı ilaçlar

Bazı yiyecek türleri

Sıcak, soğuk, basınç, güneş, egzersiz gibi dış uyarıcı faktörler

Böcek ısırıkları veya sokmaları

Lateks

Bazı kimyasal maddeler

Toz akarları

İdrar yolları enfeksiyonları

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

Polen

Bazı bitkiler

Hayvan beslemek

Duygusal stres

Kurdeşen İçin Doktora Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler

Belirtilerin ne zaman başladığını ve eğer düzelmiş ise kaç günde düzeldiği not edilmelidir.

Kullanılmış olan tüm ilaçların bir listesi yapılmalı ya da yanınızda getirilmelidir.

Doktora sormak istediğiniz, hastalık ile ilgili merak edilen tüm sorular not alınmalıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20'lik diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Diş ağrısını en çabuk ne keser?

20'lik diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Diş ağrısını en çabuk ne keser?

Fıtık Belirtileri Nelerdir? Fıtık Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Fıtık Belirtileri Nelerdir? Fıtık Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Varise ne iyi gelir, nasıl geçer? Varis önleyen, engelleyen şeyler nelerdir?

Varise ne iyi gelir, nasıl geçer? Varis önleyen, engelleyen şeyler nelerdir?

Saç kırıklarına ne iyi gelir? Kırık saç uçları sorunu nasıl geçer?

Saç kırıklarına ne iyi gelir? Kırık saç uçları sorunu nasıl geçer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet