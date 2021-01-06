Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer, bulaşıcı mıdır?

Kurdeşen, bazı durumlarda bir alerjen madde tarafından tetiklenmektedir. Bunun sonucunda kırmızı, kaşıntılı, kabarık bir deri döküntüsü şeklinde gözlemlenmektedir. Kurdeşen çok fazla gözlemlense de sebepleri net olarak bilinmemektedir. Bazı durumlarda ise, güneş ışığı, sıcak, soğuk gibi çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkabilmektedir.



Kurdeşen Hastalığı Belirtileri



Ürtiker, kızarıklık, deride oluşan kabarıklık, döküntüler ve yoğun kaşıntı şeklinde kendisini belirtmektedir. Bu hastalığın en büyük özelliği ise en çok bir gün içinde etkilerinin kendiliğinden yok olmasıdır. Ürtiker hastalığı sebebi ile kişilerde gözlemlenen diğer belirtiler ise şunlardır:

Göz kapağı ve dudakta meydana gelen şişlik

Döküntü

Vücudun genelinde meydana gelen ten renginde ya da kırmızı renkte kabarcık oluşumu

Sürekli olarak kaşınma hissi

Kurdeşene Ne İyi Gelir?



Kurdeşen hastalığı gözlemlenen kişilerin çoğunda, tedavide evde bulunan ilaçlar kullanılmaktadır. Kurdeşen tedavilerinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Soğuk Kompres: Kurdeşen yaşayan kişilerin, etkilenmiş olduğu bölgeye nemli ve soğuk bir bez uygulanabilir. Bu uygulama kaşıntının azalmasını sağlar ve iltihabi durumu ortadan kaldırır. Soğuk kompresler, istenildiği kadar kullanılabilmektedir.

Kaşıntı Önleyen Solüsyonlarla Banyo Yapmak: Kabartma tozu ve yulaf ezmesi ile yapılan banyolar cildin yatışmasını sağlar ve tahrişi azaltır.

Aloe Vera Uygulanması: Aloe vera bitkisinin iyileştirici özelliği, kurdeşeni yatıştırarak azaltmaktadır. Aloe vera bitkisini tatbik etmeden önce alerji testi yapmakta fayda vardır.

Tahriş Edici Maddelerden Kaçınma: Kokulu olan sabunlar, parfümler ve nemlendiriciler tahriş edici madde içerirler. Bu ürünlerden kaçınmak gereklidir. Güneşten uzak durulması oldukça önemlidir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişinin kendisini serin tutmasında fayda vardır.

Kronik kurdeşene sahip olan kişilerde uygulanan D vitamini takviyesi ile sorunun azaldığı gözlemlenmiştir.

Kurdeşen kaşıntısı nasıl Geçer, bulaşıcı mıdır?



Kurdeşen halk arasında sıklıkla gözlemlenen bir hastalıktır. Bu kadar yaygın olmasına rağmen bulaşıcı bir hastalık değildir. Kadınlarda ve çocuklarda erkeklere oranla daha fazla görünmektedir.



Kurdeşen hastalığının tanısı, sedimantasyon, deri biyopsisi, kan sayımı gibi testlerin sonuçlarına göre konulabilmektedir. Bu testler sonrasında kurdeşenin derecesini belirlemek için ürtiker skoru yapılmalıdır. Ürtiker skoru, vücutta oluşan kabarcıkların büyüklüğüne ve sayısına bağlı olarak belirlenmektedir. Yapılan testlerin sonuçlarına ve hastalığın skoruna göre çocuklar ve yetişkinler için tedavi aşamasına geçilmektedir.



Kurdeşeni Tetikleyen Faktörler

Antibiyotikler, ibuprofen ve aspirin tarzı ilaçlar

Bazı yiyecek türleri

Sıcak, soğuk, basınç, güneş, egzersiz gibi dış uyarıcı faktörler

Böcek ısırıkları veya sokmaları

Lateks

Bazı kimyasal maddeler

Toz akarları

İdrar yolları enfeksiyonları

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

Polen

Bazı bitkiler

Hayvan beslemek

Duygusal stres

Kurdeşen İçin Doktora Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler

Belirtilerin ne zaman başladığını ve eğer düzelmiş ise kaç günde düzeldiği not edilmelidir.

Kullanılmış olan tüm ilaçların bir listesi yapılmalı ya da yanınızda getirilmelidir.

Doktora sormak istediğiniz, hastalık ile ilgili merak edilen tüm sorular not alınmalıdır.