Kuru İncirin Faydaları Nelerdir? Kuru İncir Suyu Neye İyi Gelir?

Kuru incir birçok yerde kullanılan bir besindir. Eski dönemlerden beri mutfaklardan hiç eksik olmamaktadır. Kuru incir hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Sağlığa olan yararları azımsanmayacak kadar çoktur.

Kuru İncirin Faydaları Nelerdir?

Sindirim ve Kabızlık Rahatsızlıklarına İyi Etki Eder; Kabızlık çoğu insanın ortak problemidir. Tuvalete çıkamamak birçok insanın hayatını zehir eden, sıkıntı yaşatan bir durumdur. Kabızlık durumun ise kişilere lifli besinler yemeleri tavsiye edilmektedir. Lifli besinler tüketilmediği takdirde kişilerin kabızlık problemleri meydana gelmektedir. Lif açısından çok zengin olan kuru incirse bir kişinin bu sıkıntılardan kurtulması için birebirdir.

Diyabet Hastalarına İyi Gelir; Bazı kişiler gıdalardan alınan şekerlerin emilimi ve sindirimi epeyce güç olmaktadır. Bu sorunun engellenebilmesi kuru incirle mümkündür. Çünkü kuru indir içeriğinde yüksek oranda lif bulunmaktadır. Hem diyabet riski olanların hem de diyabet hastası olanların dengeli bir şekilde kuru incir yemeleri tavsiye edilmektedir.

Tansiyon Hastalarına İyi Gelir; Kuru incir, oldukça potasyum kaynağıdır. İncir içerisinde bulunan potasyum ise kan basıncını ve tansiyon dengeleyen bir maddedir. Potasyum açısından zengin olan incirse bu sıkıntıların önüne geçebilmektedir. Yaşı ilerlemiş olan bireylere kuru incir yemeleri sık sık önerilmektedir.

Kalp ve Damar Hastalıklarına Olumlu Etki Eder; Kuru incir yaşa bağlı olarak meydana gelen kalp ve damar rahatsızlıklarının baş düşmanıdır. İçeriğindeki potasyum maddesi sayesinde yüksek tansiyon dengelenmektedir. Ve yüksek tansiyona bağlı olarak meydana gelebilecek olan kalp rahatsızlıklarını engeller.

Cilde İyi Gelir; Yaşı ilerlemesine rağmen genç ve dinç görünmek isteyen bireyler kesinlikle kuru incir yemelidir. Kuru incirin cildi koruyarak besleme niteliği vardır.

Alzheimer Riskini Azaltmada Etkilidir; İncirle ilgili yapılan araştırmalarda yaşlı bireylerin inflamatuar sikotinlerini azalttığı anlaşılmıştır. Bu da Alzheimer olma tehlikesini azalmada hayli etkilidir.

Bronşit ve Astıma İyi Gelir; İncir ağacının yapraklarının tadı acı olsa da yapraklarındaki natürel kimyasallar çay olarak içildiğinde bronşit gibi rahatsızlıklara oldukça iyi gelmektedir.

Kuru İncir Suyu Nasıl Yapılır?

Kuru incir suyunun en az kuru incir kadar sağlığa faydaları vardır. Kuru incir suyu yapılışı şu şekildedir;

Yarım litre klorsuz su kaynatıldıktan sonra içerisine 8-9 adet kuru incir ilave edilir. 7 dakika boyunca ağzı kapalı biçimde kaynatıldıktan sonra ocak kapatılarak ılımaya bırakılır. Kaynamış olan incirli su ılıdıktan sonra süzülür. Karışım süzdükten sonra da 2-3 parçaya bölünür. Bu karışım öğünlerden 10-15 dakika önce aç karna içilir.

Kuru İncir Suyu Neye İyi Gelir?

Kuru incir karışımı pek çok konuya yararlıdır. Doğru uygulandığı ve hazırlandığı zaman çok etkili olmaktadır. Kuru incir karışımının yararlarından bazıları ise şu şekildedir;