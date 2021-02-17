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17.02.2021 - 01:32 |

Kuş Gribi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kuş Gribi Ne Zaman Çıktı?

Kuş gribi genellikle kuşlarda ortaya çıkan bir hastalık türüdür Bu infeksiyon kümes hayvanları yabani kuş topluluklarına yayılabilir. Bu da çok ciddi sorunlara neden olabilir. Bu hastalığın hayvanlardan insanlara geçmesi çok kolay olmasa da hastalığın insandan insana ve hayvandan hayvana bulaşması oldukça kolaydır. Kuş gribi nedir?, Belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Kuş Gribi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kuş Gribi Ne Zaman Çıktı?
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Kuş gribi İnfluenzavirus A’ya bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. İnsanlarda hastalığın kuluçka süresi 2-4 gündür. Bu hastalık, genellikle kümes hayvancılığı ile uğraşarak kanatlı hayvan yetiştiren ve hayvanlarla sık temas eden kişilerde daha sık görülür.

 Kuş Gribinin İnsanlardaki Belirtileri

 Kuş gribinin insanlara bulaşması zor olsa da insanlarda aniden başlayan yüksek ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kas ve eklem ağrısı, kuru öksürük, şiddetli yorgunluk şeklinde seyreden belirtilerle ortaya çıkıyor. Kuş gribi, genellikle kuşlarda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. İnfeksiyon, yabani kuş toplulukları ve kümes hayvanları gibi kanatlı kuşlara bulaşabilir. Kuş gribi, normal grip ile benzer belirtilerle ortaya çıkar. Su kuşları, virüslerin doğada yayılmasını sağlar. Bu hastalık insanlarda, boğaz, ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, solunum güçlüğü belirtileri ile ortaya çıkar. Ama normal gripten farklı olarak kuş gribinde ishal ve karın ağrısı da görülür.

 Kuş Gribi Ne Zaman Çıktı?

 Kuş gribi, kaz, tavuk, ördek gibi kanatlı hayvanlarda kitlesel ölümlere yol açan H5N1 virusunun insanlarda ortaya çıkardığı bir hastalıktır. H1, H2, H3 ve N1, N2 antijeni taşıyan virüslerin insanlarda önemli hastalıklara ve salgına yol açtığı bilinir. 1. Dünya Savaşı'nda H1N1 virüsünden çok sayıda insan öldü. Aynı zamanda bu virüs, 1957 yılında 1957’de antijenik yapısını tam anlamı ile değiştirerek H2N2 virusu şeklinde Asya gribi pandemisine neden olmuştur. Bu virüs, 1968’de yeniden değişime geçirerek H3N2 virusu olaran Hong Kong grip pandemisine neden olmuştur. Ama 1997 yılında Çin ortaya çıkan Kuş gribi salgını sırasında H5N1 virüsü, insanda hastalık yapacak bir nitelik kazanarak insanların bu grip türü nedeni ile öldüğü saptanmıştır.

 Kuş Gribi İnsana Nasıl Bulaşır?

 Kuş gribi yani H5N1 virüsünün insana bulaşarak hastalık yapma olasılığı çok yüksektir. Hasta hayvanlarla doğrudan temas etmek, virüs içeren enfeksiyöz damlacıklarının solunması, virüslerin bulaştığı araç ve gereçle temas edilmesi sonucunda ellerin yeteri kadar iyi yıkanmaması, ağız burun ve göz ile temasın sonucu olabilir. Özellikle de ölü ve hastalıklı hayvanlarla temas etmek zorunda kalan kümes hayvancılığı yapan kişilerin kuş gribine yakalanma olasılığı daha yüksektir. İnsandan insana bu gribin bulaşması, kuramsal olarak mümkün olsa da geçerli bir bulaş yolu sayılmaz.

 Kuş Gribi Tanısı Nasıl Konur?

 Kuş gribinin tanısı, insanlardan boğa sürüntüsü örneği alınarak antijenlerin tespit edilmesi ile konulur. Yüksek ateş olmasına rağmen lökosit (özellikle lenfosit) ve trombosit sayısının düşük olması tanı koymayı kolaylaştırır. Aynı zamanda genellikle hastalarda viral zatüreyi düşündüren bulgular da görülebilir. Bu hastalığın henüz tam bir tedavisi ya da aşısı bulunamadı.

 Hastalıktan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

 Kuş gribinden korunmak için el hijyenine önem vermek, hasta kişilerin kullanmış olduğu çatal, bıçak ve kaşık gibi eşyaları ortak kullanmaktan kaçınmak, yakın temastan kaçınmak ve yüz yüze bakım yapılması gereken durumlarda ise hasta ile yakınlaşmadan önce maske takılması gerekir. Bir hafta süre ile günde iki kere hastaların ateşinin ölçülmesi, 38 C’yi geçen yüksek ateşe kuru öksürük, halsizlik, nefes darlığı ve ishal gibi belirtiler de eklenirse 7-10 gün sürecek bir tedaviye başlanması gerekir.

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