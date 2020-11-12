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12.11.2020 - 02:47 |

Kuşburnu Faydaları Nelerdir? Kuşburnu Çayı, Yağı Ve Marmelatı Neye İyi Gelir?

Kuşburnu, bağışıklığın gelişmesine faydalı olan bir tür bitkidir. Kuşburnu sofralarda çeşitli yiyecekler şeklinde tüketilebilir. Kuşburnunun özellikle C vitamini açısından zengin olması sağlıkla ilgili pek çok hastalığa da iyi geldiğini kanıtlanmıştır. Kuşburnu faydaları nelerdir ve kuşburnu çayı yağı ya da marmelattı nelere iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Kuşburnu Faydaları Nelerdir? Kuşburnu Çayı, Yağı Ve Marmelatı Neye İyi Gelir?
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Kuşburnu bitkisi, yapılan araştırmalara göre limondan yaklaşık 60 kat daha fazla C vitamini içermektedir. C vitamininin bu bitki içerisinde yoğun şekilde bulunması özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki etmektedir. Bu sebeple özellikle kış aylarında kuşburnu çayı fazlaca tüketilmektedir.

Kuşburnu Faydaları Nelerdir?

Kuşburnu, sofralarda bir çay, yağ ya da marmelat şeklinde kullanılabilir. Özellikle kış aylarında kuşburnu çayı en fazla tüketilen çay türlerinden bir tanesidir. Bunun sebebi ise bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun hastalıklara karşı korunaklı hale gelmesini sağlamasıdır. Kuşburnu sadece bir çay olarak değil aynı zamanda tıbbi ilaç şeklinde de kullanılmaktadır. Kuşburnunun sağlık açısından faydaları ise şu şekildedir;
- Kuşburnu içeriğindeki etken maddeler sayesinde kansere karşı vücudu korumaktadır.
- Kuşburnu kötü kolesterolü düşürür, yani vücutta olması gereken kolesterolü dengede tutar.
- Kansızlığı önlemektedir.
- Özellikle kabızlık şikayeti çeken kişiler için kuşburnu sindirim sistemini düzenleyicidir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- İçerisinde bulunan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde daha sağlam bir bağışıklığa sahip olabilirsiniz.
- Gözleri korur.
- Cildin güzelleşmesini sağlar.
- A vitamini sayesinde vücuda kolajen etkisi verir.
- Demir eksikliğinin özellikle çocuklarda ve kadınlarda giderilmesine yardımcı olur.

Kuşburnu Çayı Yağı Ve Marmelattı Neye İyi Gelir?

Kuşburnu, farklı çeşitlerde tüketilen bir besin türüdür. Özellikle kuşburnu bitkisi demlenerek bir çay halinde tüketilmektedir. Çay haline tüketilen kuşburnu, kış aylarında bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur. Eğer kuşburnunu bir çay şeklinde tüketirseniz bitkinin içerisinde bulunan tüm vitamin ve mineraller bu çay aracılığıyla doğrudan vücudunuza alınır. Kısacası çay olarak tüketilen kuşburnunda tüm yararlarını bir arada görebilirsiniz. Sindirim sistemini düzenler. Bağışıklığı güçlendirir, kansızlığa ve kabızlığa iyi gelir.

Kuşburnunu yağ şeklinde tüketecekseniz öncelikle cildinize ve ellerinize sürerek cilt yüzeyindeki kırışıklığın giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. Genellikle kuşburnu çayı güzellik merkezlerinde ya da cilt kusurlarını örtmek için yapılan maskeler de tercih edilir.

Kuşburnu içerisindeki etken maddeler sayesinde kolejen miktarını arttırmaktadır. Bu sayede kuşburnu yağını kullanarak cildinizin sıkılaşmasına ve güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kuşburnu için diğer bir tüketim şekli ise kuşburnu marmelatıdır. Genellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen kuşburnu marmelattı, yaz ve kış aylarında rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle vücudunuzda bir demir eksikliği ya da a vitamini eksikliği varsa kuşburnu marmelattı ile bu eksikliği dengeye getirebilirsiniz. Bazı kişiler kuşburnu çayını çok fazla tüketmek istemeyebilir. Böyle durumlarda ağza daha tatlı ama mayhoş gelen kuşburnu marmelatını tercih edebilirsiniz.

Kuşburnu Çayı Nasıl Demlenir?

Kuşburnu çayını, hazır bir şekilde marketlerde satıldığı gibi doğrudan doğal yollarla toplayarak kendinizde demleyebilirsiniz. Kuşburnu çayını demlemek için öncelikle 5 ya da 6 tane kuşburnuna alıp, hafif bir şekilde ezerek çatlamasını sağlayın. Ardından ise yaklaşık 1 bardak kaynar su içerisine bu kuşburnunu ekleyin ve 10 dakika kadar demleyin. Demlerken mutlaka kapağın ağzı kapalı şekilde olmalıdır. Aksi halde kuşburnunun içerisindeki bulunan vitaminler demleme ile beraber yok olabilir. Deneme süresini mutlaka 10 dakika ile sınırlı tutun. Eğer daha fazla demleme yaparsanız içerisinde bulunan tüm vitamin ve mineraller eksilmeye başlayacaktır.

Kuşburnu Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuşburnu çayı ya da marmelattı sağlık açısından sayısız faydaya sahiptir. Bu faydaları en iyi şekilde alabilmek için tüketim esnasında bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Özellikle kuşburnunu bir çay şeklinde tüketecekseniz demleme süresini önerilen düzeyde tutmanız gerekir. Kuşburnu çayını ne kadar fazla demlerseniz içerisinde bulunan c vitamini azalmaya başlayacaktır. Kuşburnu çayı soğumaya başladığı andan itibaren sağlaması gereken tüm mineralleri ve vitaminleri azaltır. Bu sebeple kuşburnu çayı marmelatta göre daha fazla vitamin içermektedir. Bunun sebebi ise marmelattın kaynama süresinin fazla olmasıdır. Kuşburnu çayını ya da marmelattı mutlaka ışıktan uzak bir şekilde korumanız gerekir. Bununla beraber cam kavanozlarda saklayabilirsiniz.

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