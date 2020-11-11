Lahananın Faydaları Nelerdir? Kırmızı Ve Mor Lahana Neye İyi Gelir?

ahananın faydaları epeyce fazladır. Biliniyor ki lahana faydaları her fırsatta uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Vücudunuzu bütün olumsuz etkilerden kurtaracak ce bağışıklığınızı koruyacak bir besin arıyor iseniz lahana sizin için çok doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca eski dönemlerde hekimler lahananın yararlarını, lahananın ay ışığında büyümesi sebebiyle “ayın gücü” şeklinde ilişkilendirmişlerdir.

Lahananın Faydaları Nelerdir?

Kötü Kolesterol Seviyesini Azaltır; Lahana fitokimyasallar deposudur. Bu bileşikler ise antioksidandır. Lahanada olan çözünür lifle beraber kandaki kötü kolesterol düzeyini azalmaktatır. Yapılan araştırmalar kişilerin günde 2-10gr çözünür lif yediklerinde LDL kolesterol düzeyinin küçük ama anlamlı bir azalış yaşadıklarını göstermiştir. Lahana fitosterol adı verilen maddeleri de bulundurmaktadır. Bu fitosterol maddeler sindirim sistemindeki kolesterol emilimini önleyerek LDL kolesterolünü azaltan bir bitki bileşiğidir

Kalp Sağlığına İyi Gelir; Kırmızı lahana, antioksidan sığası yüksek antosiyaninler adı verilen pigmentler içermektedir. Bu pigmentler ise sebzeye mor rengini vermektedir. Antosiyaninler, kardiyovasküler rahatsızlığa sebep olabilecek iltihapları baskılamaktadır. Ayrıca yüksek polifenol içeriği de trombosit meydana gelmesini engelleyerek ve tansiyonu düşürerek kardiyovasküler rahatsızlık riskini azaltabilmektedir. Yapılan araştırmalar antosiyan bakımından zengin besin alımının kan basıncının ve koroner arter rahatsızlığı riskini azalttığını göstermiştir

Kanserle Mücadele Eder; Yapılan araştırmalar lahanada olan izotiyosiyanatların ve antosiyaninlerin kanser hüzrelerinin artmasını ve urların büyümesini yavaşlattığı gösterilmiştir. Bununla birlikte yüksek miktarda olan sülforafan ve C vitamini kanserle savaş için araştırılmaktadır. Meme kanseri, özofagus, melanom, pankreatik ve kolon vb. pek çok kanser türünde umut verici neticeler alınmaktadır.

Kan Basıncını Düşürür; Lahananın içinde yer alan potasyum mühim bir mineral ve elektrolittir. Bu elektrolit kalp hızını ve kan basıncını denetim altında tutmaya yardımcı olmaktadır. Potasyum, sodyumun bedendeki negatif tesirlerine karşı kan damarı duvarlarını rahatlatarak idrar yolu ile sodyumun salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Lahananın içinde yer alan manganez de kırmızı kan hücresinin meydana gelmesi için gereklidir.

Radyasyon Tedavisinde Koruma Sağlar; Kısaca DIM şeklinde bilinen ve turpgil sebzelerin içerisinde olan bir bileşiğin, radyasyon ile ilgili birtakım hayvan çalışmalarında kısa süreli sağ kalım miktarlarını artırdığı gösterilmiştir. Yüksek oranda radyasyona maruz bırakılan hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalara göre, DIM enjekte edilen hayvanların yüzde 50’sinden fazlası hayatta kalmıştır.

Sindirim ve Bağırsak Sistemine İyi Gelir; Lahana bir çeşit karbonhidrat olan bağırsak dostu çözünmeyen liflerle doludur. Bu çözünmez lifler, bağırsak Çözünmez lif, bağırsak hareketlerini isteklendirerek sindirimi sağlıklı tutmaya destek olur. Bu sayede kabızlığı önleyerek bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin çoğalmasına sebep olmaktadır.

Göz Sağlığını Korur; Lahana içerisinde göz rahatsızlıklarını önleyen antioksidanlar bulundurur. İçeriğindeki beta-karoten maddesi A vitaminine dönüşerek göz sağlığına yarar sağlar. A vitamini kişilerin gözlerini kuvvetlendirerek göce görme işlevlerini artırır ve gözlerin yaşlanmasını önler.

K Vitamini Kaynağıdır; K vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Bu yüzden vücutta pek çok mühim rol oynamaktadır. Kanın pıhtılaşmasından mesul enzimler için gereklidir. Ayrıca kemik sağlığı için oldukça gereklidir ve bedenin kalsiyum miktarını dengelemektedir. 70 yaş üstü kişilerin yeterli oranda K vitamini tüketmesi durumunda sözel hafıza performansının korunduğu gözlenmiştir.