Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Lahananın Faydaları Nelerdir? Kırmızı Ve Mor Lahana Neye İyi Gelir?
11.11.2020 - 15:34 |

Lahananın Faydaları Nelerdir? Kırmızı Ve Mor Lahana Neye İyi Gelir?

Turpgiller ailesinden olan lahana, çok önemli bir yere sahip ve mutfakların vazgeçilmez gıdalarından bir tanesidir. Bilhassa kış mevsiminde sıklıkla tüketilmektedir. Yuvarlak şekilli olan lahana göbek çevresinde meydana gelen yapraklarıyla kat kat, ilginç görüntülü bir sebze türüdür. İlginç görünüme sahip olan lahanayı ilk defa Yunanlılarca keşfedilmiştir. Daha sonra yavaş yavaş dünyaya yayılmıştır. Peki, sağlığa pek çok etkisi bulunan lahananın faydaları nelerdir? Kırmızı ve mor lahana neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Lahananın Faydaları Nelerdir? Kırmızı Ve Mor Lahana Neye İyi Gelir?
ABONE OL

ahananın faydaları epeyce fazladır. Biliniyor ki lahana faydaları her fırsatta uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Vücudunuzu bütün olumsuz etkilerden kurtaracak ce bağışıklığınızı koruyacak bir besin arıyor iseniz lahana sizin için çok doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca eski dönemlerde hekimler lahananın yararlarını, lahananın ay ışığında büyümesi sebebiyle “ayın gücü” şeklinde ilişkilendirmişlerdir.

Lahananın Faydaları Nelerdir?

Kötü Kolesterol Seviyesini Azaltır; Lahana fitokimyasallar deposudur. Bu bileşikler ise antioksidandır. Lahanada olan çözünür lifle beraber kandaki kötü kolesterol düzeyini azalmaktatır. Yapılan araştırmalar kişilerin günde 2-10gr çözünür lif yediklerinde LDL kolesterol düzeyinin küçük ama anlamlı bir azalış yaşadıklarını göstermiştir. Lahana fitosterol adı verilen maddeleri de bulundurmaktadır. Bu fitosterol maddeler sindirim sistemindeki kolesterol emilimini önleyerek LDL kolesterolünü azaltan bir bitki bileşiğidir

Kalp Sağlığına İyi Gelir; Kırmızı lahana, antioksidan sığası yüksek antosiyaninler adı verilen pigmentler içermektedir. Bu pigmentler ise sebzeye mor rengini vermektedir. Antosiyaninler, kardiyovasküler rahatsızlığa sebep olabilecek iltihapları baskılamaktadır. Ayrıca yüksek polifenol içeriği de trombosit meydana gelmesini engelleyerek ve tansiyonu düşürerek kardiyovasküler rahatsızlık riskini azaltabilmektedir. Yapılan araştırmalar antosiyan bakımından zengin besin alımının kan basıncının ve koroner arter rahatsızlığı riskini azalttığını göstermiştir

Kanserle Mücadele Eder; Yapılan araştırmalar lahanada olan izotiyosiyanatların ve antosiyaninlerin kanser hüzrelerinin artmasını ve urların büyümesini yavaşlattığı gösterilmiştir. Bununla birlikte yüksek miktarda olan sülforafan ve C vitamini kanserle savaş için araştırılmaktadır. Meme kanseri, özofagus, melanom, pankreatik ve kolon vb. pek çok kanser türünde umut verici neticeler alınmaktadır.

Kan Basıncını Düşürür; Lahananın içinde yer alan potasyum mühim bir mineral ve elektrolittir. Bu elektrolit kalp hızını ve kan basıncını denetim altında tutmaya yardımcı olmaktadır. Potasyum, sodyumun bedendeki negatif tesirlerine karşı kan damarı duvarlarını rahatlatarak idrar yolu ile sodyumun salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Lahananın içinde yer alan manganez de kırmızı kan hücresinin meydana gelmesi için gereklidir.

Radyasyon Tedavisinde Koruma Sağlar; Kısaca DIM şeklinde bilinen ve turpgil sebzelerin içerisinde olan bir bileşiğin, radyasyon ile ilgili birtakım hayvan çalışmalarında kısa süreli sağ kalım miktarlarını artırdığı gösterilmiştir. Yüksek oranda radyasyona maruz bırakılan hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalara göre, DIM enjekte edilen hayvanların yüzde 50’sinden fazlası hayatta kalmıştır.

Sindirim ve Bağırsak Sistemine İyi Gelir; Lahana bir çeşit karbonhidrat olan bağırsak dostu çözünmeyen liflerle doludur. Bu çözünmez lifler, bağırsak Çözünmez lif, bağırsak hareketlerini isteklendirerek sindirimi sağlıklı tutmaya destek olur. Bu sayede kabızlığı önleyerek bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin çoğalmasına sebep olmaktadır.

Göz Sağlığını Korur; Lahana içerisinde göz rahatsızlıklarını önleyen antioksidanlar bulundurur. İçeriğindeki beta-karoten maddesi A vitaminine dönüşerek göz sağlığına yarar sağlar. A vitamini kişilerin gözlerini kuvvetlendirerek göce görme işlevlerini artırır ve gözlerin yaşlanmasını önler.

K Vitamini Kaynağıdır; K vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Bu yüzden vücutta pek çok mühim rol oynamaktadır. Kanın pıhtılaşmasından mesul enzimler için gereklidir. Ayrıca kemik sağlığı için oldukça gereklidir ve bedenin kalsiyum miktarını dengelemektedir. 70 yaş üstü kişilerin yeterli oranda K vitamini tüketmesi durumunda sözel hafıza performansının korunduğu gözlenmiştir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Betül Yergök
Betül YergökHangi Aşktan Pişmansın?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımDünya Yalnızlar Günü kutlu olsun!
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde tartışma adabı
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirSerkan Tatar: Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalı!
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEstetik ve eş durumu
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaErkeklerin kabusu: Jinekomasti
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKombine estetikler
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilDers aldığım anılarım - 1
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraKepçe kulak ameliyatı
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Elmas ve pırlanta yerini organik pırlantaya bırakacak"
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baklagilleri çocuklara sevdirmek için nohuttan cips üretildi!

Baklagilleri çocuklara sevdirmek için nohuttan cips üretildi!

Üzüm Pekmezi Faydaları Nelerdir? Üzüm Pekmezi İçmek Neye İyi Gelir?

Üzüm Pekmezi Faydaları Nelerdir? Üzüm Pekmezi İçmek Neye İyi Gelir?

Nane Limon Faydaları Nelerdir? Nane Limon Suyu Çayı Neye İyi Gelir?

Nane Limon Faydaları Nelerdir? Nane Limon Suyu Çayı Neye İyi Gelir?

Muşmulanın Faydaları Nelerdir? Muşmula Çekirdeği Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Muşmulanın Faydaları Nelerdir? Muşmula Çekirdeği Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet