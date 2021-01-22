Laktoz nedir? Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir, neden olur?

Laktoz, süt ve süt ürünlerinde bulunan bir şekerdir. Asimilasyonu bir sindirim enzimi olan laktaz

sayesinde ince bağırsakta gerçekleşir. Aslında, emilimini sağlamak için laktozu glikoz ve galaktoza ayırır.



Laktoz Nedir?



Laktoz, süt ürünlerinde (inek, keçi veya koyun) doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır. Glikoz ve galaktozdan oluşur ve laktaz adı verilen bir enzim tarafından sindirilir. Bu enzim olmadığında veya yetersiz miktarda üretildiğinde buna laktoz intoleransı denir.



Sıklıkla karıştırıldığı inek sütü proteini alerjisinin aksine, laktoz intoleransı hastaların yaşamlarını hiçbir zaman tehlikeye atmaz. Yine de bazen çok ağrılı olan ciddi sindirim bozukluklarına neden olur.



Laktoz İntoleransı Nedir?



Laktoz, sütteki ana şekerdir. Çoğu süt ürününde doğal olarak bulunur, ancak laktik fermentasyona uğramış olup olmadıklarına bağlı olarak çok değişken seviyelerde bulunur. 100 g'da 38 g ile süt tozu, laktoz bakımından en zengin süt ürünüdür. Yağsız veya tam yağlı sütün (% 5) ve dondurmanın (% 3 ila 8) çok önünde. Çok geride, 0.1 ila 2 g (sırasıyla camembert ve gouda) içeren peynirlerdir.



Sindirilebilir için, laktoz gereken iki şekerlere bölünmüş, glukoz ve galaktoz; bu bozunmayı sağlayan bağırsak enzimi olan laktazdır. Laktoz intoleransı, laktaz yokluğu veya yetersizliğinden kaynaklanan

bir sindirim bozukluğudur. Laktoz daha sonra bakteri tarafından fermente edildiği kalın bağırsakta olduğu gibi gelir.



Laktoz İntoleransı Belirtileri Nelerdir?



Laktoz intoleransı, sindirim bozuklukları ile kendini gösterir. Şişkinlik, karın ağrısı, ishal, karın krampları, bulantı veya kusma ortaya çıkar. Ama aynı zamanda genel semptomlarla; baş ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrısı da belirtilerdendir.



Aksine inek sütü proteini alerjisi hangi ile sık sık yanlışlıkla kafası karışık, laktoz intoleransı diğer vücut sistemlerini (solunum sistemi veya deri) etkilemez, ne de onu etkiler. Bununla birlikte, bu semptomlar dayanılmazdır ve bazen laktoz intoleransından muzdarip hastaların teşhis ve tedavisini

gerektirecek kadar ağrılıdır.



Şiddeti, laktoz intoleransı değişir ölçüde kişiden kişiye; ancak tahammülsüz insanların çoğunda

yaklaşık 10 ila 12 g laktoz veya bir bardak sütü sindirme kapasitesi vardır.



Laktoz İntoleransı Neden Olur?



Laktoz intoleransının iki patolojik nedeni vardır. Birincil alaktazi adı verilen, laktaz yokluğuna neden olan genetik bir mutasyondur. Bağırsak mukozasının, aslında artık laktaz üretemeyen çeşitli hastalıklar (kanser, glüten alerjisi, sindirim hastalıkları) tarafından tahrip edilmesidir. Buna ikincil alaktazi denir.



Birincil alaktazide laktoz intoleransı ve neden olduğu semptomlar geri döndürülemezken, hastalık sadece ikincil alaktazide geçicidir, hastalıktan sorumlu olan hastalığın süresine karşılık gelir.



Buna ek olarak, laktoz intoleransı daha büyük ya da yetişkinlerin yaklaşık yarısında az oranda meydana gelen bir mükemmel fizyolojik sürecin sonucu olduğu ortadadır. Bağırsak enziminin aktivitesindeki bu düşüş, genellikle hafif olan laktoz intoleransına yol açar.



Laktoz İntoleransı Teşhisi Nasıl Yapılır?



Laktoz intoleransının ciddiyetine bağlı olarak, süt ürünlerinin kısmen veya tamamen azaltılması veya ortadan kaldırılması gerçekleştirilebilir. Piyasadaki bazı süt ürünleri, süt ürünlerini tüketmeye devam etmek isteyen laktoz intoleransı olan kişiler için bir alternatif olabilecek laktozsuz versiyonda (laktozsuz süt, laktozsuz peynir veya laktozsuz yoğurt) mevcuttur.



Kalıtsal olabilen tahammülsüzlüğü (laktozun asimilasyon olmaması) ve bir saldırı karşısında bağışıklık sisteminin güçlü bir şekilde tepki vermesini gerektiren inek sütüne karşı alerjiyi karıştırmayın.

Laktolerans, laktozun sindirimini kolaylaştıran enzim laktaz bazlı bir besin takviyesidir. Laktoz intoleransından muzdarip insanlarda, ayrışmamış laktoz sindirim sisteminde fermente olur ve zayıf sindirimle ilişkili rahatsızlık ve rahatsızlığa neden olur.