Kellik erkeklerin kaderi midir?

Saç dökülmesi yani kellik ne denirse densin yavaş yavaş erkeklerin tepesindeki saçları hiç hissettirmeden alır götürür. Üniversite yıllarında seyrelmeye başlayan saçlar nasıl olduğunu anlamadan zaman içinde dökülür gider.

Peki, neden erkekler saçlarının dökülmesinden bu kadar korkar? Neden kellik ile ilgili bu kadar çok şaka hatta ülkelere göre önyargı vardır? Ve neden dünya genelinde bu kadar erkek saçlarını geri kazanmak için saç ekim merkezlerine başvurur?

Aslında her erkek saç dökülmesi sorununa farklı yaklaşıyor. Eskiden birçok popüler sanatçımız sorunu perukla çözüyordu. Kendisiyle barışık olanlar kelliği örtbas etmek yerine kucaklamayı tercih ederek tıraş ediyordu. Zaten birçok araştırma, kel erkeklerin emsallerine göre daha erkeksi ve çekici olarak algılandığını ortaya koyuyordu.

Yine de çoğu erkek için kellik duygusal bir sıkıntı kaynağıdır. Aslında erkeklerin saçsızlıkla ilgili endişeleri binlerce olmasa da yüzlerce yıl öncesine kadar gidiyor.

Saçlarının dökülmesinden rahatsız olan Jül Sezar’ın dökülen saçlarını geri kazanmak için her şeyi denediği birçok kaynakta yazar. Yine saç dökülmesiyle ilgili tarih boyunca birbirinden ilginç tedavi teknikleri uygulandığını ispatlayan bir dolu kaynak da bulunur.

Örneğin Vikinglerin kaz dışkısından hazırlanan bir karışım kullandığı söylenir. Antik Yunan doktoru Hipokrat'ın tedavisi ise yaban turpu, kimyon ve ısırganla karıştırılmış güvercin dışkısını içeriyor.

Ve 5.000 yıllık oldukça ürkütücü bir Mısır tarifi de var. Yağa batırılarak yakılan kirpi ve karınca yumurtası, bal, kaymaktaşı, kırmızı aşı boyası ve tırnaklarla harmanlanarak hazırlanan bir karışım kullanılıyordu.

Hindistan’da kel erkeklere geleneksel olarak uğursuzluk işareti olarak sayıldığından kız verilmiyor. Dünyanın erkek güzellik pazarına liderlik eden Koreli erkeklerde saç dökülmesi hastalık işareti olarak görüldüğü için işe bile alınmıyorlar. Öyle ki 2018'de Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, kurumsal şirkete iş başvurusunda mülakat sırasında peruk takması istendiği için kel erkeklere ayrımcılık yapmamaya çağırmak zorunda kalıyor.

Araştırmalar, neredeyse tüm Kafkasyalı erkeklerin bir dereceye kadar erkek tipi kellikle karşı karşıya kalacağını ileri sürerken ve yaklaşık yarısı orta yaşta saçlarını kaybediyor, Asyalı erkekler ve özellikle Doğu Asyalılar, tarihsel olarak en düşük saç dökülmesi oranına sahipler.

Çin, geleneksel olarak dünyanın en düşük kellik oranlarından bazılarına sahip olmasına rağmen, insanların yaşam tarzlarındaki değişiklikler saç dökülmesindeki artışa katkıda bulunuyor. Japon erkekler ise Avrupalı ​​meslektaşlarından yaklaşık on yıl sonra erkek tipi kellik geliştiriyor.

Sonuç olarak tüm dünyada erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesi oranlarında artış olsa da aynı hızda saç ekimi operasyonlarındaki gelişmeler de artıyor.

Hiçbir erkeğin ve tabii ki kadının “bende eskiden bir saç vardı, görmen lazım demesine” gerek yok. Saç ekimi operasyonlarıyla kellik sorunundan kalıcı olarak kurtulmak mümkün.

Estetik Kordinatörü Lale Kaya

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