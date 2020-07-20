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20.07.2020 - 21:16 |

Lavanta Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen lavanta çiçeği, günümüzün en çok sevilen çiçeklerinden biridir. Lavandula adıyla da bilinen bitki sıcak havayı sever ve yaz aylarında açar. Ballıbabagiller familyasından olan lavanta çiçeği çok yoğun ve güzel bir kokuya sahiptir. Özünden hem kadınlara hem de erkeklere yönelik birçok parfüm çeşidi üretiliyor. Lavantanın özellikleri ve faydaları nelerdir, sizin için derledik.

Lavanta Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Bakımı oldukça kolay olan lavantalar hem ev hem de ofis ortamında rahatlıkla yetiştirilebilir. Toprak konusunda çok seçici değildir. Günde en az iki kere sulandığı takdirde çok kısa bir süre içerisinde açmaya başlar. Bu nedenle dünya çapında en çok yetiştirilen bitkilerin başında gelmektedir.

Lavanta Çiçeğinin Anlamı

Her çiçekte olduğu gibi lavantalar da renklerine göre belli başlı anlamlar içeriyor. Beyaz lavantalar genellikle güzellik ve estetiği, aynı zamanda yenilenmeyi temsil eder. Mor renkli olanları ise gücün ve ihtişamın sembolüdür. Çiftler arasında birbirine hediye edildiği takdirde sadakat ve bağlılık gibi manalar taşır.

Lavanta Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Genelde mor renkli olan bu çiçeklerin nadir de olsa başka renkleri de mevcuttur. Bunların başında açık pembe ve beyaz geliyor. Mor ile lila arasında bir renkte olduğu için halk arasında 'lavanta rengi' olarak da tanımlanır.

Boyları genelde 20 - 40 cm aralığında olan bu bitkilerin bazıları 60 cm'e kadar uzayabilir. Gümüş renkli yaprakları karanlıkta bile parlar ve bu yönüyle estetik bir bütünlük sağlar. Çalı şeklinde olan yaprakları son derece güçlü olup ani ısı değişimlerine karşı dahi dirençlidir. Günümüzde lavanta çiçekleri koku sanayinde en çok kullanılan bitkilerin başında geliyor. Aynı zamanda özünden elde edilen yağ hem masajlarda hem de cilt bakımında sıklıkla kullanılıyor.

Lavanta Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Lavanta çiçeğinden yayılan koku kişilerin çok daha sakin ve dingin olmasını sağlar. Aynı zamanda kronik baş ağrısı çeken kişilerin bu yöndeki şikayetlerini azaltır. Bağırsaklarda biriken kötü gazların atılmasında yardımcı olan bu özel bitki, hazımsızlık, şişkinlik gibi midevi sorunların giderilmesinde de etkilidir. Insomnia ve uyku apnesi gibi doğrudan doğruya insan sağlığını riske atan uyku bozukluklarının belirtilerini en aza indirger. Kişilerin çok daha kısa sürede uykuya dalmasını sağlar. Bu nedenle yatılan odada lavanta çiçeği bulundurulması öneriliyor.

Çok sevilen çiçeğin faydaları bunlarla sınırlı değil. Stres azaltıcı etkiye sahip olan bu bitki kişilerin çok daha mutlu ve pozitif hissetmelerini de sağlıyor Lavanta çayı ise idrar söktürücü özelliktedir ve kış hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Lavanta Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Lavantalar bir süs çiçeği olduğu için evlerde, yazlıklarda ve iş yerlerinde en çok yetiştirilen çiçeklerin başında geliyor. Aynı zamanda bakımının son derece kolay olması da bunda büyük bir etkendir. Her ne kadar soğuğa dayanıklı bir bitki olsa da mümkün olduğunda oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Bu çiçeklerin en önemli özelliği suyu çok sevmesidir. Bu nedenle günde en az iki kere sulanması tavsiye ediliyor. Her çeşit toprakta yetişen bitkiler özellikle bahar ve yaz aylarında güneş alan yerlere konulmalıdır. Hem narin bir görünüme hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan lavanta, ışık alan yerlerde tutulmalıdır.

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