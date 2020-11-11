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11.11.2020 - 15:37 |

Leblebinin Faydaları Nelerdir? Leblezi Tozu Yemek Neye İyi Gelir?

Leblebi, severek tüketilen faydalı kuruyemişlerin başında geliyor. Tam bir kalsiyum deposu olan leblebi, bilinen ve bilinmeyen pek çok faydası ile sofralardan eksik edilmemesi önerilen besinler arasında. Leblebiye dair bilinenleri pekiştirmek bilinmeyenleri ise öğrenmek için leblebinin faydaları nelerdir? Leblebi tozu yemek neye iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Leblebinin Faydaları Nelerdir? Leblezi Tozu Yemek Neye İyi Gelir?
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Kuruyemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan leblebi nohuttan üretilmektedir. Nohudun kavrulması ile elde edilen leblebinin kilo vermeye yardımcı olma, kalp sağlığına destek olma ve mideyi korumak gibi çok önemli yararları bulunuyor. Leblebinin tarihçesini araştıran bazı uzmanların görüşlerine göre leblebi, Ortadoğu'dan dünyaya yayılan bir besin. En yaygın olarak tüketildiği kıtaların başında ise Asya kıtası geliyor. Ülkemizde leblebi denilince akla kuşkusuz Çorum ilimiz. 

Leblebinin Faydaları Nelerdir? 

Leblebinin insan sağlığı bakımından çok sayıda faydası olduğu biliniyor. Nohut kökenli olan leblebi birçok yararlı vitamin ve minerali yapısında bulunduruyor. Bu faydaları arasında öne çıkanlar şöyle: 

- Sarı ve beyaz leblebi türleri ile çoğunlukla bilinen leblebi, sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak isteyenler için ideal bir besindir. Kemik yapısı ile gücünün korunmasına destek ve yardımcı olur. 

- Mide sağlığına iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin sıklıkla yemesi önerilmektedir. Mide özsuyunun emilimine yardımcı olup gastrit gibi ağrıları dindirir, azaltır. 

- Kalp sağlığını korur. 

- İçeriğinde bulunan zengin lif ile kötü kolesterolü düşürür. 

- İnme, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır. 

- Kansere karşı etkin bir koruma sağlar. Bağışıklık sisteminin destekler. 

- Zayıflama sürecine yardımcı olur. Tokluk hissi sağlar ve daha az yemek yenmesine yardım eder. 

- Kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olur böylelikle diyabet riskini azaltır. 

- Demir açısından önemli bir kaynak olan leblebi, kırmızı kan hücreleri ile bazı hormonların üretilmesine yardım ederek kansızlığın önlenmesinde etkili bir rol üstlenir. 

- Cilt sağlığını korur. UV ışınlarından kaynaklanan cilt kızarıklarının önlenmesini sağlar. 

- Nohutta fazlaca bulunan bir mineral olan selenyum, karaciğer enzimine katkı sağlamaktadır. Leblebi de nohuttan üretildiği için bu açıdan yararları olan değerli bir gıdadır. 

Leblebi Tozu Yemek Neye İyi Gelir?

Leblebi tozunun hammaddesi nohut olup A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir ile yüksek oranda sodyum içermektedir. Diyet yapanlar için tokluk hissi vermesi ve zayıflatıcı özelliği ile sağlıklı beslenme programlarında atıştırmalık olarak önerilen bir besindir. Açlık hissini etkin bir şekilde bastırabilmektedir. Kötü kolesterol seviyesinin düşerek sağlıklı bir seviyede seyretmesinde etkilidir. Aminoasitler, serotonin ve triptofan bakımından zengin içeriği ile leblebi tozu iyi bir uyku uyumak isteyenler için tavsiye ediliyor. Anne sütünün kalitesinin artması içinde tüketilmektedir. 

Leblebinin İçeriğinde Neler Bulunuyor? 

Leblebinin içeriğinde çeşitli mineral ve vitaminler yer almaktadır. A, C ve E vitaminlerini içeren leblebi; kalsiyum, bakır, demir, potasyum ve sodyum bakımından zengindir. Sindirim sistemleri için oldukça faydalı olan diyet lifleri de leblebi de bulunuyor. Bununla birlikte magnezyum, fosfat, manganez ve çinko gibi mineraller ile K vitamini ve B6 gibi önemli vitaminlerde leblebinin yapısında göze çarpıyor. Leblebi aynı zamanda nohuttan elde edilmesi ile iyi bir protein kaynağıdır. 

Leblebi Kaç Kaloridir? 

Leblebi, tok tutan bir besin olarak kilo verilmesinde etkili bir kuruyemiştir. Zayıflamak için tüketilmesi sebebi ile kalorisi de merak edilmektedir. Bir avuç leblebi ortalama olarak 50 gram leblebiye eşittir. 100 gram leblebi yaklaşık olarak 180 kaloridir. 

Beyaz Leblebinin Kalori ve Besin Değerleri Nedir? 

Düşük kalori miktarı ile dikkatleri üzerinde toplayan beyaz leblebinin 100 gramında 58 gram karbonhidrat, 5 gram yağ, ortalama 7,5 gram lif ve 19 gram protein bulunmaktadır. Beyaz leblebi, pektin ve gam gibi çözünür lif içeriğine haizdir. Kabuklu bir yapıda olup sodyum, kalsiyum, demir, potasyum, A ve C vitamini içermektedir. Beyaz leblebinin 100 gramındaki kalori değeri 357 kaloridir. Bir avuç beyaz leblebi ise yaklaşık 54 kaloridir. 

Leblebinin Aşırı Tüketimi Zararlı mıdır? 

Tüm besinlerin uygun miktarlarda tüketilmesi gerekli olup leblebinin de aşırı tüketimi zararlı olacaktır. Aşırı miktarda tüketimi halinde şişkinlik, gaz ve hazımsızlık sorunlarına yol açmaktadır. Bazı insanlarda ise aşırı leblebi tüketimi akabinde bağırsaklarda kramp ve şişkinlik gibi rahatsız edici problem görülmektedir. 

 

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