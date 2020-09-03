Lidya İsminin Anlamı Nedir? Lidya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Lidya ismi Yunanca kökenli bir isimdir. Bu sebeple Türkçeye Yunancadan geçerek kullanılmaya başlamıştır.



Lidya Ne Demek?



Okunuş ve telaffuzda olarak kibar olduğu için anne ve babalar tarafından kız çocuklarına verilen bir isimdir. Lidya, bir şeyin ötesinde olan anlamına gelir.



Lidya ismi yumuşak huylu, güzel ve alımlı kişiler için kullanılan bir addır. Lidya, yönetici sınıflarında bulunan soylu anlamına gelir. Güzel anlamlar içerdiğinden dolayı Lidya ismi kız çocuklarına konulabilecek bir isimdir.



Lidya, eski dönemlerde Anadolu bölgesinde Menderes ve Gediz Irmakları arasında bulunan yere verilen isimdir. Cennet bahçesi anlamına sahip olan bu isim, ırmakların arasındaki güzel bölgenin cennet bahçesine benzetilmesinden dolayı bu anlama gelir. Çocuklara Lidya gibi güzel ve normalin ötesinde sevildiğini hissettirmek için ad olarak kullanılabilir.



Türkiye'de çok beğenilerek kullanılan Lidya ismi, güzel ve soylu kadınları tanımlarken kullanılır. Türkiye'de bu isme sahip 861 kişi bulunur. Çocukları için az kullanılan ve diğer isimlerden farklı bir isim seçmek isteyen anne ve babalar için Lidya ismi idealdir.



Lidya Kur'an'da Geçiyor mu?



Çocuklarına isim arayan anne ve babalar için koyacakları ismin İslam'a uygun olması çok önemlidir. Bu sebeple beğenilen ismin Kur'an'da geçip geçmemesi önem arz eder. İslam'a uygun isim koymak her ebeveynin görevidir.



Lidya ismi Kur'an'da geçmemesine rağmen güzel anlamlara sahip bir isimdir. Lidya ismini çocuklara koymanın İslam açısından bir yükümlülüğü yoktur. İslami açıdan çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde Lidya ismi yer almamaktadır. Anlamının güzelliğinden dolayı beğenildiği taktirde kız çocuklarına bu isim verilebilir.