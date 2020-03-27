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27.03.2020 - 03:05 |

Lökosit Nedir? Lökosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan vücutta kişilerin sağlıklı beslenmelerini ve asit dengesini korunması gibi daha birçok önemli rollere sahiptir. Bu sebeple kan tahlilleri değerleri çok önemlidir. Lökositte bunlardan birisidir. Peki, lökosit nedir? Lökosit kaç olmalıdır? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Lökosit Nedir? Lökosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lökositler beyaz kan hücresi veya akyuvar olarak bilinir. Lökositler vücudun bağışıklık sisteminin bir parçasıdır.

Lökosit nedir?

Lökositler bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Akyuvar olarak da bilinirler. Vücuttaki temel görevi vücuttaki virüs, bakteri, mantar ve zehirli toksinleri arındırır ve onları yok eder. Lökositler bakterilerin bulundukları bölgeye damardan ayrılarak ulaşırlar. İnsan vücudunda enfeksiyonlara karşı kişileri korur. Lökositler kanın şekilli elemanlarının %1 kısmını oluşturur. Fakat hızla üreyerek çoğalırlar.

Lökosit Kaç Olmalı?

Lökosit değerleri kan testi ile ölçülür ve yaş aralıklarına göre farklılık gösterir. Yeni doğan bebeklerde mikro litre olarak 9 bin ile 30 bin aralığında olmalıdır. Çocuk ve yetişkinlerde ise 4500 ile 11000 aralığında olmalıdır. Lökosit değerleri yaş gruplarına göre aşağıda belirtilmiştir.

- 0 ile 1 ay aralığında olan bebeklerde bu oran 9.4 - 34.0 MCL olmalıdır.
- 2 ile 12 ay aralığında olan bebeklerde bu oran 5.0 - 19.5 MCL olmalıdır.
- 1 ile 3 yaş aralığında olan çocuklarda bu oran 6.0 - 17.5 MCL olmalıdır.
- 4 ile 5 yaş aralığında olan çocuklarda bu oran 5.5 - 15.5 MCL olmalıdır.
- 6 ile 15 yaş aralığında olan çocuklarda bu oran 4.5 - 13.0 MCL olmalıdır.
- 15 yaş ve üzeri aralığında olan kişilerde bu oran 4.5 - 11.0 MCL olmalıdır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Lökosit değerinin mm3’de 10 binden yüksek olması lökosit yüksekliği anlamına gelmektedir. Buna da lökositoz denir. Lökositoz nedenler alt tipleri olan hücrelerin yüksekliğine göre değişir. Yüksekliği nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Virüs, bakteri, mantak gibi her türlü enfeksiyonlar lölositoz sebebi olabilir.
- Romatizmal hastalıklar, organ kanserleri, iltihaplı bağırsak hastalıkları
- Akut ve kronik lösemiler
- Lösemi dışı kemik iliğinin çok fazla üretimi ile giden hastalıklar
- Kalp krizi
- Stres ve anksiyete
- Birçok kullanılan ilaçlar
- Kan parçalanması hastalıkları
- Hormon bozuklukları
- Alerjik hastalıklar

Kan sayımı tetkiklerinde lökosit değerlerin düşüklüğünün diğer adına lökopeni denmektedir. Düşüklüğünün birçok nedeni bulunabilir. Lökopeni nedenleri aşağıda verilmiştir.

- Nezle ve grip gibi virüslerin sebep olduğu hastalıklar
- Doğuştan kemik iliğinin yapımının bozuk olduğu bazı hastalıklar
- Kemik iliği kanserleri
- Bakterilerin yol açtığı infeksiyonlar
- İlaçlar
- Kemik iliği yetmezliği
- Kemoterapi görülmesi
- HIV virüsü
- Yüksek derecede dalak büyüklüğü
- Lösemi ve verem
- Beslenme bozukluğu
- Vitamin eksiklikleri
- Görülen radyasyon tedavileri

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