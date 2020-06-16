Louren 2020 yaz koleksiyonu

Bir Louren klasiği olan cesur renkler, zarafeti yansıtan yeni nesil mayo ve bikinilerle tercih sebebi oluyor. Bugün başta İtalya olmak üzere 10 ülkede birçok satış noktası bulunan Louren, Avrupa’nın yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Romanya gibi farklı lokasyonlarda da mayo tutkunlarıyla buluşuyor.

Bol güneşli destinasyonlar için tasarlanan mayolar, pareolar ve çantalar yeni rotaların eşlikçisi olacakları hayaliyle koleksiyona dahil ediliyor. Louren, her detayı heyecanla keşfedilecek bir dünya sunuyor.