Maden Suyu Nedir? Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Günlük içecekler arasında mutlaka bulunması gereken maden suyu, zengin mineral kaynağı içecekler arasında öne çıkıyor. Özellikle zengin mineral yapısı ile insan sağlığına önemli katkılar sunan maden suyu, ölümcül hastalıklarda da ciddi bir azalma ve önlem sağladığını dile getirmek mümkün.



Maden Suyu Nedir?



Yeryüzünde doğal olarak oluşan mineralli suları maden suyu denmektedir. Herhangi bir katkı maddesi içermediğinden dolayı zengin bir mineral yapısı bulunur. Özellikle yer çatlakları ile beraber kayaçların arasından gelen bir su olduğunu da dile getirmek mümkün. İçeriğindeki mineral zenginlik ise suyun hangi kayaçlar arasından geldiğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle yer altından yüzeye doğru yolculuğuna devam eden kaynak sular, farklı kayaçlara temas etmek suretiyle pek çok zengin minerali yapısına alır.



Faydaları ve Zararları Nelerdir?



Maden suyunun faydaları aslına bakılırsa saymakla bitmez. Ancak genel olarak belli başlı bazı ortak faydalarından bahsetmek mümkün. Aynı zamanda zararlı olup olmadığı da yine birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Öncelikle maden suyunun faydaları şu şekilde dile getirilebilir;



- Vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri almasını sağlar.

- Vücudun su dengesini düzenler.

- Düzenli kullanıldığı takdirde birçok hastalık faktörünü engeller.

- Saçlar ve ciltte faydalıdır.

- Enerji ve zindelik katarken canlılık sağlar.

- Vücudun fonksiyonel yapısının düzenli şekilde çalışmasına imkan verir.

- Zengin mineral yapısı ile doğal ve katkısız bir içecektir.



Maden suyu fazla kullanıldığı takdirde ayrıca bazı zararlar getirebilmektedir. Özellikle aşırı tüketim ile beraber Hipotermi sorunu ile karşı karşıya kalmak Mümkün olabilir. Bu durum çok rastlanan bir şey olmasa bile yaşayabilme ihtimali vardır. O yüzden günde 1 litre maden suyu tüketmek yeterlidir. Aşırı içmek ayrıca böbreklere zarar verirken, mide rahatsızlığı olanlar için önerilmez. Tabii tüm bunlar sadece aşırı tüketildiği zaman yaşanan olaylardır. Aksi takdirde maden suyu oldukça faydalı mineral içecekler içerisinde bulunuyor.



Maden Suyunun İçerdiği Mineraller Nelerdir?



Maden suyu birçok zengin mineral yapısı sayesinde vücut için çok önemli bir katkı sağlar.



- Kalsiyum

- Magnezyum

- Sodyum

- Potasyum

- Florür

- İyodür

- Bikarbonat

- Sülfat

- Klorür



Görüldüğü üzere sağlık açısından maden suyu oldukça geniş ve zengin bir mineral yapısı sunuyor.