Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?
15.01.2021 - 12:50 |

Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

Magnezyum bileşeni, insan vücudu açısından sanıldığından çok daha önemli bir mineral türüdür. Bununla beraber magnezyum eksikliği oluştuğu zaman türlü belirtiler ile kendisini belli eder. İnsan vücudunda ortaya çıkan kimi aksaklıklar, çoğu kez vitamin eksikliğine işarettir. Peki magnezyum eksikliği nedir? Magnezyum eksikliğinin sebepleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ortaya çıkan durumlar nelerdir? Magnezyum içerikli besinler nelerdir? İşte detaylar...

Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?
ABONE OL

İnsanların vücudunda en çok görülen vitamin ve mineral eksikliklerinin başında B12 ve D vitamini yer alır. Bunların dışında magnezyum eksikliği de insan sağlığı açısından önemli eksikliklerden birisidir. Magnezyum eksikliğinin tıp dilindeki ismi hipomagnezmi şeklinde bilinir. Bu eksiklik oldukça hafife alınan ancak oldukça mühim bir sağlık problemidir. Magnezyum eksikliğinin, insan vücudundaki sebepleri farklılık gösterir. Çok önemli bir sağlık problemidir. Magnezyum eksikliği bilhassa en çok, yetersiz beslenmeden kaynaklı şekilde ortaya çıkar.

Magnezyum eksikliği nedir?

Son senelerde yapılan incelemeler, magnezyum mineralinin alımının çok azaldığını göstermektedir. Dengesiz ve yetersiz beslenme programları, çevresel unsurların sebep olduğu ekosistemde bulunan magnezyum mineralinin miktarında ciddi azalma, gıdalarda yer alan mineraller en aza indiren hatalı tarımsal uygulama yöntemleri, magnezyum mineralinin eksikliğinin ana nedenleri içerisinde gösterilebilmektedir. Bu mineralin eksikliği tıp dilinde hipomagnezemi şeklinde isimlendirilir. Değerlendirilen klinik belirtiler ile yapılacak olan idrar ve kan testi sayesinde magnezyum değeri belirlenerek hipomagnezemi teşhisi konulur.

Magnezyum eksikliği nedenleri nelerdir?

Magnezyum eksikliği nedenleri değişik sebeplerden ortaya çıkabilir:

- Menopoz,

- İshal,

- Tip 1 ve 2 şeker hastalığı,

- Kahve, çay gibi kafein içerikli içeceklerin aşırı bir şekilde tüketilmesi,

- İdrar söktürücü, kortizol tabletleri, doğum kontrol ilaçlarının yan etkileri,

- Hatalı ilaç ve antibiyotik kullanmak,

- Aşırı stres,

- Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmak,

- Kemoterapi tedavisinin sebep olacağı kusma,

- Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, ülseratif kolit, kısa bağırsak sendromu ve Whipple rahatsızlığı gibi sindirim sistemi hastalıkları,

- İşlenmiş besinler, rafine şeker ve beyaz un tüketmek,

- Sauna, hamam, aşırı egzersiz gibi aktiviteler ile oluşan ter kaybı magnezyum eksikliği belirtileri olarak sıralanabilir.

Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

Magnezyum eksikliği ile vücutta oluşan durumlar, eksiklik düzeyi ciddi seviyede düşük olmadığı sürece genel olarak hafif şekilde görülür. Magnezyum eksikliği; kas krampları, yorgunluk, zihinsel anlamda kimi sorunlar, kemik erimesi ve düzensiz kalp atışına neden olabilir. Bu belirtiler ile karşılaşan kişinin, alanında uzman bir doktora görünerek, kan tahlili yaptırması oldukça uygun olacaktır.

Magnezyum minerali içeren besinler nelerdir?

Magnezyum minerali, insan vücudu açısından kolay bir şekilde absorbe edilen bir maddedir. Bununla beraber doğal ve sağlıklı bir beslenme sayesinde gün içerisinde ihtiyaç duyulan magnezyum alınabilir. Besinlerin içerisindeki magnezyum mineralinin yaklaşık olarak yüzde 40 ile 60'ı insan vücudu açısından kolayca emilir.

Almanya Beslenme Enstitüsü ve Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre, insan vücudunun gün içerisinde ortalama olarak 280 ile 350 miligram magnezyum mineraline gereksinimi vardır. Klorofilin ana maddesi olduğundan ötürü; rengi koyu olan yeşil sebzeler, balık, fıstık, tahıl ürünleri, badem, fındık, soya fasulyesi, soğan, havuç, domates, kuşkonmaz, ceviz, hurma, pırasa, kereviz, gravyer peyniri, ayçiçeği, muz, kara turp, kakao, dil balığı gibi besinler magnezyum açısından zengin besinlerdir.

Kimi tahıllarda ve sebzelerde yer alan fitat ve oksalat demir adına olduğu gibi magnezyumu da bağlayıp emilimini güçleştirmektedir. Magnezyum minerali açısından zengin besinler ile beslenmek, magnezyumun vücuda alınmasını kolaylaştıracak ve günlük magnezyum mineralinin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Alternatif planlar çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Güzel şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Akşam daha farklı konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız durumlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
    Aylin Çetinkaya
    Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşA'dan Z'ye vitamin rehberi
    Filiz Has
    Filiz HasEn iyi sarı renk kombinleri
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluO artık bir yayıncı
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

    Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

    Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

    Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

    Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

    Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

    Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

    Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet