Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

İnsanların vücudunda en çok görülen vitamin ve mineral eksikliklerinin başında B12 ve D vitamini yer alır. Bunların dışında magnezyum eksikliği de insan sağlığı açısından önemli eksikliklerden birisidir. Magnezyum eksikliğinin tıp dilindeki ismi hipomagnezmi şeklinde bilinir. Bu eksiklik oldukça hafife alınan ancak oldukça mühim bir sağlık problemidir. Magnezyum eksikliğinin, insan vücudundaki sebepleri farklılık gösterir. Çok önemli bir sağlık problemidir. Magnezyum eksikliği bilhassa en çok, yetersiz beslenmeden kaynaklı şekilde ortaya çıkar.



Magnezyum eksikliği nedir?



Son senelerde yapılan incelemeler, magnezyum mineralinin alımının çok azaldığını göstermektedir. Dengesiz ve yetersiz beslenme programları, çevresel unsurların sebep olduğu ekosistemde bulunan magnezyum mineralinin miktarında ciddi azalma, gıdalarda yer alan mineraller en aza indiren hatalı tarımsal uygulama yöntemleri, magnezyum mineralinin eksikliğinin ana nedenleri içerisinde gösterilebilmektedir. Bu mineralin eksikliği tıp dilinde hipomagnezemi şeklinde isimlendirilir. Değerlendirilen klinik belirtiler ile yapılacak olan idrar ve kan testi sayesinde magnezyum değeri belirlenerek hipomagnezemi teşhisi konulur.



Magnezyum eksikliği nedenleri nelerdir?



Magnezyum eksikliği nedenleri değişik sebeplerden ortaya çıkabilir:



- Menopoz,

- İshal,

- Tip 1 ve 2 şeker hastalığı,

- Kahve, çay gibi kafein içerikli içeceklerin aşırı bir şekilde tüketilmesi,

- İdrar söktürücü, kortizol tabletleri, doğum kontrol ilaçlarının yan etkileri,

- Hatalı ilaç ve antibiyotik kullanmak,

- Aşırı stres,

- Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmak,

- Kemoterapi tedavisinin sebep olacağı kusma,

- Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, ülseratif kolit, kısa bağırsak sendromu ve Whipple rahatsızlığı gibi sindirim sistemi hastalıkları,

- İşlenmiş besinler, rafine şeker ve beyaz un tüketmek,

- Sauna, hamam, aşırı egzersiz gibi aktiviteler ile oluşan ter kaybı magnezyum eksikliği belirtileri olarak sıralanabilir.



Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?



Magnezyum eksikliği ile vücutta oluşan durumlar, eksiklik düzeyi ciddi seviyede düşük olmadığı sürece genel olarak hafif şekilde görülür. Magnezyum eksikliği; kas krampları, yorgunluk, zihinsel anlamda kimi sorunlar, kemik erimesi ve düzensiz kalp atışına neden olabilir. Bu belirtiler ile karşılaşan kişinin, alanında uzman bir doktora görünerek, kan tahlili yaptırması oldukça uygun olacaktır.



Magnezyum minerali içeren besinler nelerdir?



Magnezyum minerali, insan vücudu açısından kolay bir şekilde absorbe edilen bir maddedir. Bununla beraber doğal ve sağlıklı bir beslenme sayesinde gün içerisinde ihtiyaç duyulan magnezyum alınabilir. Besinlerin içerisindeki magnezyum mineralinin yaklaşık olarak yüzde 40 ile 60'ı insan vücudu açısından kolayca emilir.



Almanya Beslenme Enstitüsü ve Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre, insan vücudunun gün içerisinde ortalama olarak 280 ile 350 miligram magnezyum mineraline gereksinimi vardır. Klorofilin ana maddesi olduğundan ötürü; rengi koyu olan yeşil sebzeler, balık, fıstık, tahıl ürünleri, badem, fındık, soya fasulyesi, soğan, havuç, domates, kuşkonmaz, ceviz, hurma, pırasa, kereviz, gravyer peyniri, ayçiçeği, muz, kara turp, kakao, dil balığı gibi besinler magnezyum açısından zengin besinlerdir.



Kimi tahıllarda ve sebzelerde yer alan fitat ve oksalat demir adına olduğu gibi magnezyumu da bağlayıp emilimini güçleştirmektedir. Magnezyum minerali açısından zengin besinler ile beslenmek, magnezyumun vücuda alınmasını kolaylaştıracak ve günlük magnezyum mineralinin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır.