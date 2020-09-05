Mahur İsminin Anlamı Nedir? Mahur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökenli olan Mahur Türkçede yerleşik olarak kullanılan isimlerden biridir. Ancak yakın zamana kadar çok bilinen isimler arasında yer almıyordu. Bu ismin en önemli özelliklerinden biri hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilmesidir. Kökeni Farsça olmasına rağmen Türkçe üzerinden önemli bir anlama sahiptir.



Mahur Ne Demek?



Mahur, ‘Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam,’ olarak bilinmektedir. Türk Sanat Müziği için önemli bir yere sahip olan Mahur, bu doğrultuda hem isim olarak hem de sözcük anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Klasik Türk müziğindeki bir makam olarak günümüzde hala kullanılan Mahur, aynı zamanda isim olarak da son dönemlerde ilgi çekmeye başladı.



Bu güzel isim hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilmektedir. Unisex bir isim olmasının yanı sıra ayrıca tek başına veya başka isimlerle de kullanılabilir. Ancak Türkiye'de çok bilinmeyen ve nadir isimlerden olduğu için, tek başına kullanılması daha uygundur.



Mahur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Mahur ismi kökeni Farsçaya uzanan ve Türkçede kullanılabilen güzel isimlerden biridir. Yavaş yavaş Türkçede bilinmesine rağmen hala internetten pek çok bilgi alınmaya çalışılıyor. Özellikle Mahur isminin Kur'an'da geçip geçmemesi merak konusu haline gelmiş durumda. Mahur adı Kur'an'da yer almamaktadır.



Kız ve erkek çocuklar için ortak şekilde kullanım imkanı sağlayan Mahur ismi, klasik Türk müziği için büyük bir öneme sahiptir. Eğer çocuğunuz için hala bir isim arayışı içerisinde iseniz, Mahmur adını değerlendirebilirsiniz. Özellikle anlamı ve naif okunuşu üzerinden ilgi gören bir isimdir.