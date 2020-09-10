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10.09.2020 - 03:30 |

Maine Coon Özellikleri Nelerdir? Yavru Maine Coon Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Doğada farklı karakterlere ve özelliklere sahip pek çok kedi türü bulunmaktadır. Diğer kedilerden oldukça farklı olan Maine Coon kedisi de kedi türlerinden birisidir. Özellikle görünüş itibari ile dikkat çeken bu kedi ırkı oldukça merak edilmektedir. Peki Maine coon özellikleri nelerdir? Yavru maine coon kedisinin bakımı nasıl yapılır? Sizlere Maine Coon kedisi hakkında merak edilenleri derledik.

Maine Coon Özellikleri Nelerdir? Yavru Maine Coon Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Maine Coon kedisi ilk kez Kuzey Doğu Amerika Bölgesinde keşfedilmiş ve dünyadaki tüm insanlar tarafından ilgi görerek birçok ülkeye yayılmıştır. Özellikle diğer kedilere göre çok gösterişli ve uzun tüylere sahiptir.

Maine Coon Özellikleri Nelerdir?

Maine Coon kedisi ilk zamanlardan bu yana herkesin ilgisini çekmeyi başarmış bir kedidir. Diğer kedilere göre farklı birçok özelliği bulunan Maine Coon kedisi büyük eve sahip olan kişilerin tercih ettiği kedi cinslerinden olmaktadır.

Kuzey Doğu Amerika'ya özgü bir kedi olan Maine Coon kedisi yerel kısa tüylü kediler ile çiftleştirilmesinden sonra son halini almıştır. Böylece pek çok özelliğini de kaybetmiştir. Uzun tüylere ve yoğun bir tüy yapısına sahip olan Maine Coon kedisi görünüm itibari ile herkesi kendine hayran bırakmaktadır.

Maine Coon kedisi Amerika'nın en popüler kedisi olmaktadır. Güzel bir görünüme sahip ve sevgi doluı bir karakteri bulunmaktadır. Sadık tutumu ile de dünya üzerinde geniş bir kitleye sahiptir. Sahiplenmek isteyen hayvan severler için ideal bir ev arkadaşı olur. Ayrıca Maine Coon kedisi 1993 yılında dernekler tarafından resmen tanınmıştır.

Yavru Maine Coon Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru Maine Coon kedilerine özel bir bakım gerekir. Maine Coon kedilerin tüyleri yoğun ve uzun olmasından dolayı düzenli taranmalıdır. Bu tarama işleminden sonra kedilerin vücudu ölü tüylerden arınacaktır. Ayrıca Maine Coon kediler suyu çok severler. Bu nedenle sıcak veya ılık suyla banyo yaptırılması da oldukça önemlidir. Çünkü banyo kedilerin tüy yapısının korunmasını sağlayacaktır.

Maine Coon kedilerinin bakımında mama ve su kaplarının düzenli temizlenmesi gerekir. Maine Coon kedilerinin daha sağlıklı olmaları ve mikrop kapmamaları için bu işlemin düzenli mutlaka yapılması gerekir. Mama kullanımında ise kaliteli mamalar tercih edilmelidir. Mamaları günün belli saatlerinde ölçülü verilmesi sağlıklı olması için oldukça önemlidir.

Sağlıklı bir kedi türü olan Maine Coon kedisi kaliteli mama ve sağlıklı koşullarda 9 ile 15 yıl arası yaşamaktadır.

Maine Coon Karakteri

Maine Coon kedisi oldukça sevecen ve sevimli bir kedidir. Çevresindeki her şey ile iç içe olmayı sever. Son derece zeki ve akıllı bir cinstir. Bu özelliği ile her zaman yeni şeyler öğrenir ve etrafında olan yenilikleri hızlıca kabul eder.

Maine Coon kedileri büyük bir cüsseye sahiptir. Oldukça sessiz konuşur. Bu nedenle kibar bir kedi olarak tanımlanmıştır. Fakat sessiz konuşan bu kedi acıktığı zaman ses tonu oldukça fazla çıkabilir.

Maine Coon kedileri iyi birer ev arkadaşı olabilir. Sahibi ile arasında güçlü bir bağ oluşur. Oyun oynamayı ve komik hareketler yapmayı çok sever. Maine Coon kedilerin dişi olanları her zaman daha sakin ve daha oturaklıdır. Erkek cinslerin daha hareketli oldukları bilinmektedir.

Maine Coon Fiziksel Özellikleri

Maine Coon kedilerinin fiziksel özelliklerinde ilk dikkat çeken özellik büyük bir görünüme sahip olmasıdır. Kaslı, iyi gelişmiş gövde yapısı ve sivri uçlara sahip olan kulakları ile son derece kaslı bir vücut yapısına sahiptir. Yuvarlak gözleri bulunur. Bedeni ise dikdörtgen biçimindedir. 3 ile 5 yaşlarına kadar olgunlaşma süreci devam eder.

Maine Coon kedisinin tüyleri parlak ve her renk ve desende görülebilir. Genellikle kahverengi ve tekir olarak karşımıza çıkar. Gözleri altın, yeşil ve bakır renklerinde olabilir.

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