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09.09.2020 - 13:06 |

Malta Köpeği Özellikleri Nelerdir? Yavru Maltese Terrier (Maltiz) Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüzde malta cinsi köpekler Maltiz adı ile de adlandırılmaktadır. Hemen hemen herkes tarafından bilinen ve sevilen bu köpekler genelde küçüktür. Bu malta köpeklerinin karakter özellikleri nelerdir? Malta köpeklerinin fiziksel özellikleri nelerdir? Yavru malta köpeğinin cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Malta Köpeği Özellikleri Nelerdir? Yavru Maltese Terrier (Maltiz) Cinsi Hakkında Bilgiler
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Malta cinsi köpekler, yaklaşık 2800 yıl öncesinde Malta’da ortaya çıktığı bilinen bir süs köpeği olmaktadır.

Malta Köpeği Cinsi Nedir?

Malta köpeği cinsi, genel olarak yaklaşık 13 cm yüksekliğinde ve de 3 kg ağırlığında bir köpek cinsidir. Uzun beyaz tüyleri olup sarkık kulaklı ve de ufak vücutludur. Genelde canlı olan bu köpekler nazik görünüme sahip ve çok hareketlidir. Malta cinsi köpekler çok sevecen köpeklerdir. Geçmişte dönemlerde özellikle zenginler ve de aristokratlar tarafından talep görmüş bir ırktır.

Malta Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

Maltese Terrieri cinsi köpekler genelde fiziksel özellikleri bakımından sırt kısımlarından yere kadar uzanan bir ipeksi ve düz beyaz kürkü olan küçük fakat sağlam yapılı köpeklerdir. Alt kürkleri yoktur ve de tüyleri dalgalı ya da kıvırcık değildir. Bu ırkın parlak ve ipeksi olan kürkü yaklaşık 22 cm'e kadar uzayabilmektedir. Renkleri beyazdır ama açık fildişi renkli de kabul edilebilir. Uzun ve düşük kulakları yanı sıra kuyruğu da sık tüyler ile kaplıdır. Kuyrukları sırt üstünde kıvrık bir şekilde taşınır. Gözleri yuvarlak olan bu köpekler koyu renkli göze sahiptir. Burun kısımları zarifçe uç kısma doğru sivrileşir. Siyah bir burun rengine sahiptir. Malta cinsi köpekler genel olarak ince yapılı fakat oldukça sağlam bir köpektir.

Malta Köpeklerinin Karakter Özellikleri

Maltese Terrieri cinsi köpekler genelde canlı, cıvıl cıvıl, oyuncu ve de hayat dolu olan köpeklerdir. Sahibine karşı oldukça kibar, çok sevgi dolu ve de sadıktır. Bu köpekler oldukça zeki ve doğru bir şekilde ödüllendirilir ise küçük bir takım numaralar öğrenebilirler. Şüpheli durumlar karşısında da iyi bir alarm köpeği olmaktadır. Bu köpekler genelde hayvanlar ile iyi anlaşırlar. Malta Terrieri cinsi köpekler dışarıda oynamaya bayılırlar. Bu köpek cinsi dikkatsiz, çocuklara karşı genelde huysuz olabilirler. Ayrıca diğer bir yandan bazıları çok zor tuvalet eğitimi alırlar ve çok yemek seçici olurlar. Genel olarak kıskanç olan bu ırk sahibini kıskanabilir. Bu sevimli köpekler hemen hemen herkes tarafından büyük sevgi görmektedir.

Malta Köpeklerinin Bakımı

Malta köpeklerinin bakımında dikkat edilmelidir. Yumuşak ve de uzun kürklü olan bu köpekler günlük olarak fırçalanması büyük önem taşımaktadır. Gözleri ve ağız çevresi de genelde lekelenmeye karşı hemen hemen her gün temizlenmelidir. Düzenli bir şekilde kuru şampuanlama ile de yıkanabilir. Kulakları temiz tutulması gereken bu köpekler düzenli bir şekilde içerde uzayan tüyleri kısaltılmalıdır. Bu cins köpeklerin başının üzerinde bulunan tüyler genelde bir toka ile toplanmaktadır. Malta Terrieri cinsi köpekler nerdeyse hiç tüy dökmezler. Bu neden ile alerjik bünyeye sahip olan kişiler için uygun bir seçenek olacaktır. Bakımı oldukça kolay olan bu köpekler çok sevilmektedir.

Yavru Malta Köpeği Hakkında Bilgiler

Maltese Terrieri cinsi köpeklerinin yavruları genelde sahibini çok severler ve çok kıskanırlar. Küçük olan bu köpekler apartman hayatı için en ideal köpeklerdir. Ev içinde de oldukça aktiftirler. Maltese Terrieri cinsi yavru köpekler uzun park yürüyüşlerinden çok büyük keyif alırlar. Tüyleri parlak ve de uzundur. Bu köpekler oldukça nazik olduğu sebebi ile genel olarak çok sevilirler. Hemen hemen her evde bu köpeklerde bakılmaktadır.

 

 

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