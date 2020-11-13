Mandalinanın Faydaları Nelerdir? Mandalina Suyu Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?

Mandalina kış aylarında ortaya çıkan, turunçgillerden bir meyve olması sebebiyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda oldukça etkilidir.

Mandalinanın Faydaları Nelerdir?

- Mandalinanın içinde C vitamini ve flavonoid denen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurlar.

- Mandalinanın içinde bulunan antioksidanlar kan dolaşımına katılırlar. Bu da cildin yenilenmesine ve yaşlanmasının gecikmesine sebep olur.

- Mandalinanın anti-inflamatuar bir yapısı vardır. Aynı zamanda A ve C vitaminlerini de içerdiğinden bağışıklık sistemi problemlerinin önüne geçilir.

- Mandalinanın içerisinde fito-kimyasal denen maddeler bulunur. Aynı zamanda bunlar kanser oluşumunu engeller.

- Mandalina anti kanserojen etkisi sebebiyle, hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesinin, tümör oluşumunun ve var olan tümörlerin büyümesinin önüne geçer.

- Mandalina içerdiği B vitamini sayesinde vücutta yeni hücreler oluşmasını sağlar. Aynı zamanda DNA ve RNA oluşumunu da destekler.

- Mandalina meme kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, yemek borusu kanseri gibi kanser türlerinin vücutta yayılmasını engeller.

- Tıpkı yulafta olduğu gibi mandalina da yüksek miktarda lif içermektedir.

- Mandalinada bulunan liflerdeki pektin maddesi, sürekli bir tokluk hissi yaratır. Böylelikle de obezite sorunlarının önüne geçilmiş olur.

- Mandalina iştahı dengeleyerek kalori alımı sorunlarını da azaltır.

- Mandalinanın kan şekerini düzenleyici özelliği mevcuttur. Yani 1 adet mandalina kan şekerini ani olarak yükseltmez.

- Mandalina içerisindeki şeker kana yavaş karıştığından şeker hastaları için de oldukça sağlıklıdır.

- Mandalina kalp sağlığına iyi gelir. Çünkü flavanoid maddeler içermektedir.

- Mandalina üzerine yapılan çalışmalar, mandalinanın kolesterolü düşürdüğünü göstermiştir.

- Mandalina sahip olduğu maddeler dolayısıyla ileride ortaya çıkabilecek olan kalp sağlığı riskini en aza indirger.

- Mandalinanın içinde potasyum bulunur. Bu sebeple de kan basıncını normal seviyede tutarak, kalp krizi riskini azaltır.

- Mandalina yine postasyum içermesinden dolayı kemik sağlığı için de oldukça etkilidir. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olarak, kemik erimesi sorunlarının önüne geçer.

- Mandalinanın potasyum içermesinin bir diğer sağlıklı etkisi dişlere ve diş etlerine iyi gelmesidir.

- Mandalina içerisinde bulunan kollajen, yaraların normalden daha hızlı iyileşmesine sebep olur. Aynı zamanda mandalina yanık tedavisinde de kullanılır.

- Mandalina sodyum içermesi sebebiyle tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimi azaltılarak mandalina tüketildiğinde, bu durum tansiyonu düzenler.

- Mandalinanın içinde karatenoid ve A vitamini göz sağlığı açısında oldukça faydalıdır.

- Mandalina, gözlerde ileride bir sarı nokta hastalığı çıkması riskini azaltır.

- Mandalina göz tansiyonu olan hastalarda, hastalığın ilerlemesinin ve ortaya daha ciddi sorunlar çıkmasının önüne geçer.

- Mandalinanın kendisi dışında kabuğu da pek çok açıdan vücudu rahatlatmaktadır.

- Mandalina kabuğu atılmamalıdır çünkü içerdiği lifler ve selülözik maddeler sebebiyle bağırsakları rahatlatır ve sindirim sisteminin güçlenmesine doğrudan etki eder.