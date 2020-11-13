Mandalinanın Faydaları Nelerdir? Mandalina Suyu Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?
Mandalina, kış aylarında pazarlarda ya da bahçelerde görmeye başladığımız meyvelerden biri. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte sağlık açısından da önem arz eden meyvelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bağışıklığı güçlendiren bir meyve olarak bilinen mandalinanın daha pek çok faydası bulunuyor? Peki, mandalinanın faydaları nelerdir ve mandalina nelere iyi gelir? İşte bu konuda hakkında bilmeniz gerekenler
Mandalina kış aylarında ortaya çıkan, turunçgillerden bir meyve olması sebebiyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda oldukça etkilidir.
Mandalinanın Faydaları Nelerdir?
- Mandalinanın içinde C vitamini ve flavonoid denen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurlar.
- Mandalinanın içinde bulunan antioksidanlar kan dolaşımına katılırlar. Bu da cildin yenilenmesine ve yaşlanmasının gecikmesine sebep olur.
- Mandalinanın anti-inflamatuar bir yapısı vardır. Aynı zamanda A ve C vitaminlerini de içerdiğinden bağışıklık sistemi problemlerinin önüne geçilir.
- Mandalinanın içerisinde fito-kimyasal denen maddeler bulunur. Aynı zamanda bunlar kanser oluşumunu engeller.
- Mandalina anti kanserojen etkisi sebebiyle, hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesinin, tümör oluşumunun ve var olan tümörlerin büyümesinin önüne geçer.
- Mandalina içerdiği B vitamini sayesinde vücutta yeni hücreler oluşmasını sağlar. Aynı zamanda DNA ve RNA oluşumunu da destekler.
- Mandalina meme kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, yemek borusu kanseri gibi kanser türlerinin vücutta yayılmasını engeller.
- Tıpkı yulafta olduğu gibi mandalina da yüksek miktarda lif içermektedir.
- Mandalinada bulunan liflerdeki pektin maddesi, sürekli bir tokluk hissi yaratır. Böylelikle de obezite sorunlarının önüne geçilmiş olur.
- Mandalina iştahı dengeleyerek kalori alımı sorunlarını da azaltır.
- Mandalinanın kan şekerini düzenleyici özelliği mevcuttur. Yani 1 adet mandalina kan şekerini ani olarak yükseltmez.
- Mandalina içerisindeki şeker kana yavaş karıştığından şeker hastaları için de oldukça sağlıklıdır.
- Mandalina kalp sağlığına iyi gelir. Çünkü flavanoid maddeler içermektedir.
- Mandalina üzerine yapılan çalışmalar, mandalinanın kolesterolü düşürdüğünü göstermiştir.
- Mandalina sahip olduğu maddeler dolayısıyla ileride ortaya çıkabilecek olan kalp sağlığı riskini en aza indirger.
- Mandalinanın içinde potasyum bulunur. Bu sebeple de kan basıncını normal seviyede tutarak, kalp krizi riskini azaltır.
- Mandalina yine postasyum içermesinden dolayı kemik sağlığı için de oldukça etkilidir. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olarak, kemik erimesi sorunlarının önüne geçer.
- Mandalinanın potasyum içermesinin bir diğer sağlıklı etkisi dişlere ve diş etlerine iyi gelmesidir.
- Mandalina içerisinde bulunan kollajen, yaraların normalden daha hızlı iyileşmesine sebep olur. Aynı zamanda mandalina yanık tedavisinde de kullanılır.
- Mandalina sodyum içermesi sebebiyle tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimi azaltılarak mandalina tüketildiğinde, bu durum tansiyonu düzenler.
- Mandalinanın içinde karatenoid ve A vitamini göz sağlığı açısında oldukça faydalıdır.
- Mandalina, gözlerde ileride bir sarı nokta hastalığı çıkması riskini azaltır.
- Mandalina göz tansiyonu olan hastalarda, hastalığın ilerlemesinin ve ortaya daha ciddi sorunlar çıkmasının önüne geçer.
- Mandalinanın kendisi dışında kabuğu da pek çok açıdan vücudu rahatlatmaktadır.
- Mandalina kabuğu atılmamalıdır çünkü içerdiği lifler ve selülözik maddeler sebebiyle bağırsakları rahatlatır ve sindirim sisteminin güçlenmesine doğrudan etki eder.