Manks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Kuyruksuz Manx Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Manx kedileri 16. yüzyılda keşfedilmiştir. Önce İngiltere ve İrlanda'ya getirilen kediler, kısa bir zaman içerisinde Avrupa kıtasının tamamına yayılmıştır. Kuyruklarının olmaması, en dikkat çekici özellikleridir.



Manks Kedisi Özellikleri Nelerdir?



Fiziksel özelliklerine göre Manks kedileri dört türe ayrılır. En popüler olan türü Rumpy Manx adıyla bilinir. Kuyrukları olmadığı için fazlasıyla değerli ve pahalıdır. 3-4 cm'lik bir kuyruğa sahip olan türlerine ise Stumpy denir. Stumpy daha çok İrlanda'da bakılan ve orijinal görünümüyle dikkat çeken bir kedi türüdür.



Rumpy -Riser Manx'ın kuyruğu ise yuvarlaktır ve ponponu andırır. Normal bir kuyruğa sahip olan Manks kedilerine ise Longles denir. Tıpkı İngiliz kedilerinde olduğu gibi bu kedilerde de tüylerine göre bir sınıflandırma yapılmıştır. Kısa tüylü (shorthair) ve uzun tüylü (longhair) olan Manx kedileri, dünyanın en popüler ve en pahalı kedi ırklarından biridir.



Bu özel kedilere dair çok sayıda efsane bulunur. Bunlardan en yaygın olanı Hz. Nuh'un gemisiyle ilgili olandır. Efsaneye göre Manx kedisinin kuyruğu, gemideki kapının aniden kapanmasıyla kopmuştur.



Manks Kedisi Karakter Özellikleri



En bariz özelliklerinden biri utangaç olmalarıdır. Sahibine alışması için bile aylar geçebilir. Ancak bir kere alıştıktan sonra da duygusal bağ kurarlar. Sahibi dışında başka birinin gösterdiği ilgiden hoşlanmazlar. Eve yabancı biri geldiğinde saklanabilirler. Karakteristik özellikleri türlerine göre değişkenlik gösterebilirler. Örneğin Rupy Manx kedileri daha cana yakın iken, Longles ve Stumpy Manx kedileri daha ürkek ve mesafelidir.



Manks Kedisi Fiziksel Özellikleri



Manx kedileri genelde siyah renkli olur. Ancak gri, beyaz ve kül rengi olanlarına rastlamak da mümkündür. Ortalama yaşam süreleri diğer kedi türlerine göre biraz daha kısadır. İyi bakıldıkları takdirde maksimum 13 - 14 yıl yaşarlar. Bu kedileri farklı kılan tek özelik kuyruksuz ya da kısa kuyruklu olmaları değildir. Manx kedilerinin tamamı adeta bir tavşan gibi zıplayarak yürürler. Farklı yürümeleri hakkında birçok efsanenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. En yaygın efsanelerden birine göre, Manks kedileri tavşan ve kedi türlerinin çiftleşmesiyle oluşmuştur. Diğer efsaneler gibi bunun da bilimsel bir geçerliliği yoktur.



Genetik mutasyona uğradıkları için birçok hastalığa yatkındırlar. Henüz yavruyken kornea kısmında yaşanan bir zedelenme görme azlığına neden olabilir. Sadece bu kedilerde görülen ve doğuştan olan hastalıklara genel olarak ''Manx Sendromu'' adı verilir. Doğan her 5 Manx kedisinden birinde Manx sendromu görülür. Bağırsak, mide ve omurgada görülen hastalıkların birçoğunun nedeni genlerle ilgili olduğu için tedavi edilemez.



Manks Kedisinin Bakımı



Bakımları son derece kolaydır. Hem kuru hem de yaş mama ile beslenebilirler. 3 -4 ayda bir uzayan tırnakları kesilmelidir. Longhair Manx kedilerinin tüyleri haftada en az 2 kere taranmalıdır. Shorthair Manks kedilerinin tüylerini ise 10 günde bir taramak yeterlidir.



Oyun oynamayı severler. İlgi görmediklerinde strese girebilirler. En sık sorulan ve merak edilen konulardan biri ise Manx kedilerinin diğer evcil hayvanlarla olan uyumudur. Uysal bir tabiata sahip olan bu özel kediler, hem diğer kedi türleriyle hem de köpeklerle iyi anlaşır. Evde başka tür kedi ya da köpek besleyenler, Manks kedilerinin bakımını üstlenebilir.