Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Manks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Kuyruksuz Manx Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
10.09.2020 - 03:21 |

Manks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Kuyruksuz Manx Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Manks kedisi doğal mutasyon sonucu oluşmuş bir kedi türüdür. İlk defa Mans adasında görüldüğü için bu ismi almıştır. Dünya genelinde ''Manx'' ve ''Kuyruksuz Manx'' isimleriyle de bilinir. Genetik yatkınlığa bağlı olarak kısa kuyruklu ya da kuyruksuz doğarlar. Manks kedisinin fiziksel ve karakter özellikleri nelerdir, evde bakımı nasıl yapılır? Sizin için araştırdık.

Manks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Kuyruksuz Manx Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Manx kedileri 16. yüzyılda keşfedilmiştir. Önce İngiltere ve İrlanda'ya getirilen kediler, kısa bir zaman içerisinde Avrupa kıtasının tamamına yayılmıştır. Kuyruklarının olmaması, en dikkat çekici özellikleridir.

Manks Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel özelliklerine göre Manks kedileri dört türe ayrılır. En popüler olan türü Rumpy Manx adıyla bilinir. Kuyrukları olmadığı için fazlasıyla değerli ve pahalıdır. 3-4 cm'lik bir kuyruğa sahip olan türlerine ise Stumpy denir. Stumpy daha çok İrlanda'da bakılan ve orijinal görünümüyle dikkat çeken bir kedi türüdür.

Rumpy -Riser Manx'ın kuyruğu ise yuvarlaktır ve ponponu andırır. Normal bir kuyruğa sahip olan Manks kedilerine ise Longles denir. Tıpkı İngiliz kedilerinde olduğu gibi bu kedilerde de tüylerine göre bir sınıflandırma yapılmıştır. Kısa tüylü (shorthair) ve uzun tüylü (longhair) olan Manx kedileri, dünyanın en popüler ve en pahalı kedi ırklarından biridir.

Bu özel kedilere dair çok sayıda efsane bulunur. Bunlardan en yaygın olanı Hz. Nuh'un gemisiyle ilgili olandır. Efsaneye göre Manx kedisinin kuyruğu, gemideki kapının aniden kapanmasıyla kopmuştur.

Manks Kedisi Karakter Özellikleri

En bariz özelliklerinden biri utangaç olmalarıdır. Sahibine alışması için bile aylar geçebilir. Ancak bir kere alıştıktan sonra da duygusal bağ kurarlar. Sahibi dışında başka birinin gösterdiği ilgiden hoşlanmazlar. Eve yabancı biri geldiğinde saklanabilirler. Karakteristik özellikleri türlerine göre değişkenlik gösterebilirler. Örneğin Rupy Manx kedileri daha cana yakın iken, Longles ve Stumpy Manx kedileri daha ürkek ve mesafelidir.

Manks Kedisi Fiziksel Özellikleri

Manx kedileri genelde siyah renkli olur. Ancak gri, beyaz ve kül rengi olanlarına rastlamak da mümkündür. Ortalama yaşam süreleri diğer kedi türlerine göre biraz daha kısadır. İyi bakıldıkları takdirde maksimum 13 - 14 yıl yaşarlar. Bu kedileri farklı kılan tek özelik kuyruksuz ya da kısa kuyruklu olmaları değildir. Manx kedilerinin tamamı adeta bir tavşan gibi zıplayarak yürürler. Farklı yürümeleri hakkında birçok efsanenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. En yaygın efsanelerden birine göre, Manks kedileri tavşan ve kedi türlerinin çiftleşmesiyle oluşmuştur. Diğer efsaneler gibi bunun da bilimsel bir geçerliliği yoktur.

Genetik mutasyona uğradıkları için birçok hastalığa yatkındırlar. Henüz yavruyken kornea kısmında yaşanan bir zedelenme görme azlığına neden olabilir. Sadece bu kedilerde görülen ve doğuştan olan hastalıklara genel olarak ''Manx Sendromu'' adı verilir. Doğan her 5 Manx kedisinden birinde Manx sendromu görülür. Bağırsak, mide ve omurgada görülen hastalıkların birçoğunun nedeni genlerle ilgili olduğu için tedavi edilemez.

Manks Kedisinin Bakımı

Bakımları son derece kolaydır. Hem kuru hem de yaş mama ile beslenebilirler. 3 -4 ayda bir uzayan tırnakları kesilmelidir. Longhair Manx kedilerinin tüyleri haftada en az 2 kere taranmalıdır. Shorthair Manks kedilerinin tüylerini ise 10 günde bir taramak yeterlidir.

Oyun oynamayı severler. İlgi görmediklerinde strese girebilirler. En sık sorulan ve merak edilen konulardan biri ise Manx kedilerinin diğer evcil hayvanlarla olan uyumudur. Uysal bir tabiata sahip olan bu özel kediler, hem diğer kedi türleriyle hem de köpeklerle iyi anlaşır. Evde başka tür kedi ya da köpek besleyenler, Manks kedilerinin bakımını üstlenebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İletişimle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilir ve sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari anlaşmalar için uygun bir gün. İkna yeteneğinizi kullanmaktan çekinmeyin. Teknik sorunlara kolayca çözüm getirebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bütçenizi tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde romantik bir tutum içinde olabilirsiniz. Sevdiğinize küçük sürprizler yapmak hoş olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız aktivitelerde bulunmak size iyi gelebilir. Bazı konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz.  Sanatsal tarafınız ağır basabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Gün içinde uğraştığınız işlerde pratik çözümler yaratacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konularla ilgili olarak kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girmeniz sizin için daha iyi olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatler iletişim açısından çok daha yoğun geçebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha fazla yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Gün içinde karşınızdakini rahatça ikna edebileceğiniz zamanlar var. İşlerinizde pratik çözümler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili yenilikler getireceğiniz zamanlar olabilir. Güçlü iletişiminiz sayesinde üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemekte fayda var. İlerleyen saatlerde işlerde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe yaratan durumlar bugün gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Parasal konularda zekice kurduğunuz iletişimle karşınızdakini rahatça etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi romantik tutum içinde bulabilirsiniz.  Sanatsal uğraşlarla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Zaman zaman sizi uğraştıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda işlerinizde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinize yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız programlamalar gün içindeki sıkışıklığı rahatlatacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinden itibaren yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Sanatsal aktivitelere yönelmek hayal gücünüzün harekete geçmesine neden olacaktır. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Güçlü konuşmanızla etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Emlak ile ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizdeki sorunları hızlıca çözmek sizi keyiflendirecektir. Zaman zaman işlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falda Hilal Görmek Ne Demek? Kahve Falında Hilal Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Hilal Görmek Ne Demek? Kahve Falında Hilal Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Anka Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Anka Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Anka Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Anka Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Yanardağ Görmek Ne Demek? Kahve Falında Yanardağ Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Yanardağ Görmek Ne Demek? Kahve Falında Yanardağ Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Gözlük Görmek Ne Demek? Kahve Falında Gözlük Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Gözlük Görmek Ne Demek? Kahve Falında Gözlük Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber