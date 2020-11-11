Mantarın Faydaları Nelerdir? Mantar Suyu Ve Mantar Çorbası Neye İyi Gelir?

Yemeklerimize lezzet katan mantar, yalnız lezzeti ile değil sağlığa olan değerli yararları ile de merak uyandırıyor ve çeşitli bilimsel araştırmalara konu oluyor. Doğada yetişen mantarlar yenilmek için uygun olanların yanında zehirli türleri de olan bir besin. Bu sebeple mantar yemeden önce bu konularda bilgi sahibi olmak ve bilinçli davranmak da son derece önemlidir. Rastgele karşılaşılan her mantarın toplanmaması gerekiyor. Yenilebilen mantar türleri ise düşük kalori değerleri ile sofralarımızı renklendiren besleyici gıdalar.

Mantarın Faydaları Nelerdir?

Mantarın sağlık bakımından faydalarından bazıları şöyledir:

- Mantarlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok çeşitli hastalıklara karşı vücudu korur.

- Zengin vitamin içeriği ile beyin fonksiyonlarının kuvvetlenmesine yardımcı olur. Zihinsel ve bedensel gelişim sağlar.

- Kalp ve damar hastalıklarına sahip kişiler için yararlıdır.

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- Sinir sistemini rahatlatıcı bir etkiye haizdir. Doğal bir depresyon savaşçısı olarak kabul edilir.

- Kanda bulunan şeker seviyesini dengeler.



- Kansızlığa iyi geldiği tespit edilmiştir.

- Tansiyon problemi yaşayan kişilerin tansiyonunun dengelenmesine yardımcı olur.

- Diş ve kemik gelişimini sağlayıcı bir özellik taşır.

Mantar Suyu Neye İyi Gelir?

Mantar suyunun pek çok faydası mevcuttur. Bunlar:

- Yağ akımını hızlandırır.

- İltihaplanmalara karşı vücudu koruyucu bir etkiye haizdir.

- Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Kan dolaşımını düzenler.

- Sinir sisteminin düzenlenmesine destek olur.

- Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Mantar Çorbası Neye İyi Gelir?

Mükemmel protein ve lif kaynakları olan mantarlar; B vitaminleri, potasyum, selenyum, D vitamini ve bakır içerikleri ile vücudun ihtiyaç duyduğu değerli besin maddelerini bünyesinde barındırıyor. Sağlığa faydaları arasında diyabet, yüksek kolesterol seviyelerinden kurtulma ile kilo kaybı öne çıkmaktadır. Yapısındaki selenyum, D vitamini ve C vitamini bağışıklık sisteminin gücünü artırmada etkili olmaktadır. Mantardan yapılan mantar çorbası da son derece besleyici ve yararlı bir çorba olarak tercih edilmekte yemek listelerinde yerini almaktadır.

Mantar çorbasının yararları arasında öne çıkanlar şöyle sıralanabilir:

- İçerdiği protein değeri ile etin yerini tutar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.

- Bedensel ve zihinsel gelişime destek olur.

- Öğrenme kabiliyetini artırıcı bir etki sağlar.

- Vücut yorgunluğunu giderir.

- İçeriğindeki bol miktarda demir minerali ile kansızlığa iyi gelir.

- Kanda bulunan kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır.

Mantarın Kalorisi ve Besin Değeri Nedir?

Şifa deposu olan mantarın yapısında bol miktarda A, D, P, K, B vitaminleri bulunur. Bununla birlikte fosfor, bakır, potasyum, kalsiyum ve demir gibi değerli mineralleri içerir. Ayrıca mantar, yüksek düzeyde protein içermesi sebebi ile etin yerini tutabilmektedir. Mantarın kalorisi merak edilmekte olup 100 gramında 15 kcal bulunur. Besin değerleri ise karbonhidrat, % 73 protein ve % 13 yağ içeren oldukça sağlıklı bir besindir.

İstiridye Mantarının Yararları Nelerdir?

İstiridye mantarının öne çıkan yararları şunlardır:



- Kolesterolü dengelemeye yardım eder.

- Doğal bir antioksidandır.

- Kabızlık sorununun giderilmesinde etkili olur.

- Yüksek tansiyonu olan kişilerin tansiyonlarının düşürülmesine yardımcı olur.

- Anemi gibi önemli bir sağlık problemini önleyici bir özelliğe haizdir.

- Beyin sağlığını geliştirir ve hafızayı güçlendirir.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

- Anti bakteriyel özelliği ile vücudu dışarıdan gelen virüs ve bakteri tehditlerine karşı korur.

Mantarın Yan Etkileri Var mı?

Doğal bir ilaç olarak nitelenen mantarların birçok hastalığa faydaları olduğu biliniyor. Gereğinden fazla tüketimi halinde ise bazı yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkiler arasında kusma, bulantı, terleme, ishal, ateş, görmede bozukluklar, nabız yüksekliği, yüz ve boyun bölgesinde kızarıklıklar, halsizlik ve mide ağrısı gibi sorunlar sayılabilir. Bu yan etkilerden birinin ya da birkaçının görülmesi halinde hiç vakit kaybetmeden mutlaka en yakın hastaneye müracaat edilmelidir.