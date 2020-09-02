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02.09.2020 - 16:43 |

Maske kullananlar için alerjik reaksiyona karşı 6 öneri

Covid-19'dan korunmak için en kritik unsuru haline gelen maskeler; polenlere ve hava kirliliğine karşı da önemli bir süzgeç görevi görüyor. Ancak dikkat! Maske yapımında kullanılan doğal ya da sentetik tekstil ürünleri; içerdiği boyalar, boyanın akmasını önleyen kimyasal maddeler ve yapıştırıcılar nedeniyle tahriş hatta aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, alerjik reaksiyonlara hangi önerilerde bulundu

Maske kullananlar için alerjik reaksiyona karşı 6 öneri
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Maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşan reaksiyonların alerji olup olmadığını anlamak mümkün. Tahriş edici madde hemen hemen herkeste kızarıklık yapıyor. Oysa alerjik reaksiyonlar sadece yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkıyor.

Alerjen madde ile tekrarlayan temas sonucunda değinim alanının dışına taşan şiddetli kaşıntı, kızarıklık, hatta su dolu kabarcıklar meydana geldiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof.Dr. İkbal Esen Aydıngöz "Kızarıklık parça parça döküntü şeklinde olabileceği gibi deriden hafifçe kabarık, ödemli, net sınırlı alanlar şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bazı kişilerde akne benzeri sarı uçlu minik kabarcıklar gözlenebilir. Günlük yaşamı engelleyici ve can sıkıcı boyutta olabilen bu alerjinin önüne geçebilmek için maske yapımında kullanılan malzemelere dikkat etmek gerekir. İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler ise deride nadiren reaksiyona neden olur" dedi. 

Maskenizi amacınıza uygun şekilde seçin

Maskelerin amacına uygun seçilip kullanılması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof.Dr. İkbal Esen Aydıngöz "Hava kirliliğinin belirgin olduğu bölgelerde veya polenlerin yoğunlaştığı mevsimlerde, özellikle açık havada zaman geçirilecekse maske kullanmak bu maddelerin insan vücuduna ulaşmasını ve zararlı etkiler oluşturmasını kısmen engeller. Maskeler süzgeç görevi yaparak hava yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmamızı da sağlar. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için bakteri ya da virüsün boyutlarına göre maske seçilir. Alerjik reaksiyonlardan korunmak için seçilecek maskelerin ise polen, bitki sporları, ev hayvanlarının tüyleri, küf ve ev akarlarını engelleyecek özellikte olması gerekir. Örneğin polenler 2,5-5 mikron çapındayken, bakteri ve virüsler 0,3-1 mikron büyüklüğündedir" diye konuştu.

Alerjik reaksiyona karşı bu önlemleri alın

Prof.Dr. İkbal Esen Aydıngöz, alerjiye karşı yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

1- Öncelikle cildinizde tepkiye neden olan maskeyi farklı bir ürünle değiştirin.

2- İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler deride nadiren reaksiyona neden olduğundan, maskenizin görüntüsünden ziyade kaliteli olmasına dikkat edin. Desenine, görünüşüne bakarak maske seçmeyin.

3- Maskenin koruyucu olabilmesi için yüze sıkıca oturması gerekiyor ancak hareket ve konuşma gibi eylemlerle sürtünme meydana geliyor. Eğer uzun süreler maske kullanılıyorsa terleme ve nemlenme nedeniyle maskenizi değiştirmenizde fayda var.

4- Gün boyunca yüzde biriken ter ve yağı ciltten uzaklaştırmak, temizlemek gerekir. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yağ çözücü etkisi zayıflatılmış yumuşak bir temizleyici kullanarak yıkayabilirsiniz. Ancak durulamaya özen göstermelisiniz.

5- Kızarıklık ve ciltte gerginlik varsa parfümsüz, seramid ve hyalüronik asit içeren bir nemlendiriciyi günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

6- Yanma ve kaşıntı gerilemiyor, hatta yakınmalar giderek daha geniş bir alana yayılıyorsa dermatolojik değerlendirme ve reaksiyonun şiddetine göre tedavi planlaması gerekebilir. 

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