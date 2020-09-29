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29.09.2020 - 11:49 |

Maskeli eğitimde doğru iletişim nasıl kurulmalı?

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel, yüz yüze eğitime başlayan çocukların maske kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maskeli eğitimde doğru iletişim nasıl kurulmalı?
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Öğretmenler duygularını konuşarak ifade etmeli

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber çocuklarda maske kullanımının önemi bir kez daha gündeme geldi. Çocuklara maske kullanımının anne ve baba tarafından anlatılması gerektiğini belirten uzmanlar, önlem almanın endişeyi azalttığına dikkat çekiyor. Maske nedeniyle yüz ifadesinin doğru anlaşılamayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, öğretmenlere duygularını daha çok konuşarak ifade etmelerini tavsiye ediyor.

Yeni alışkanlık kazanmalarına yardımcı olmalıyız

Erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de daha önce deneyimlenmeyen bir dönemden geçildiğini belirten Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Çocukların da alışkanlıklarını değiştirmelerini bekliyoruz. Çocuklar için alışkanlıklarının ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle bu değişim döneminde yeni alışkanlıklar kazanmalarına ve yeni rutinler oluşturarak endişelerini azaltmalarına yardımcı olmalıyız. Bu yeni alışkanlıklardan biri de ev dışında maske takmaları olmaktadır. Çocuklar için sosyal mesafeye uymak zor olduğu için maske takmaları daha bir önem kazanmaktadır. Ancak çocuklarının maske takacak olması, belki de onlardan çok ebeveynlerini endişelendiriyor. Ailelerin endişeleri, çocukların herkesi maskeli görerek korkacak olmaları gibi ihtimallerden oluşuyor” dedi.

Çocukla mutlaka konuşulmalı

Çocuk hangi yaşta olursa olsun neden maske taktığı hakkında kendisiyle konuşulması gerektiğini vurgulayan Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Bu şekilde hem kendisinin güvende olacağı hem diğer arkadaşlarının kendini güvende hissetmesine yardımcı olacağı ifade edilmelidir” dedi.

Ebeveynler sakinse endişe azalıyor

Çocukların korkuyu ebeveynlerinden de öğrenebileceği, dolayısıyla onları sakin gördükçe endişelerinin de azalacağının unutulmaması gerektiğini kaydeden Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Bununla beraber çocuklar için arkadaş ortamı çok önemli olup sık sık birbirlerinden birçok şeyi öğrendiklerini görüyoruz. Çocukların diğer tüm arkadaşlarını da maske içinde görmeleri bunun kişisel bir durum değil, normal olduğunu hissettirecektir. Maske takımının düzenli olmasının sağlanması, bu kuralın sık sık bozulmaması da çocukların itiraz etmelerini azaltacaktır” dedi.

Önlem almak, endişeyi azaltmaya yardımcı oluyor

Maske takmanın ya da farklı önlemler almanın aslında kontrolün azaldığı salgın döneminde bir korunma yöntemi olarak süreç üzerinde bir “kontrol edilebilir” hissi yarattığını, böylece endişelerin de azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Bu nedenle çocuklara da yapabilecekleri bir şey olduğunu göstermek, bunu sebepleriyle açıklamak onların da daha sakin kalmalarına neden oluyor” dedi.

Maske takmayı, bütünün parçası olmak gibi hissediyorlar

Maske kullanma konusunda çocuğa örnek olmanın önemine işaret eden Yüksel, “Ebeveynlerinin, tanıdıklarının ya da yabancıların da maske taktığını gören çocuk, kendisi de takarak bir bütünün parçası olduğunu ve kendisinin de yapabilecekleri olduğunu hisseder” diye konuştu.

Resimli maskeleri daha çok benimseyebilirler

Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Desenli, resimli maskeler, daha büyük çocuklar için yazılı, mesaj içerikli maskeler maskeyi daha kolay benimsemelerine yol açar. Bununla beraber maskenin rahatsızlık vermemesi, çocuğun içinde rahat edeceği bir kumaştan olması, büyüklüğünün yüzüne uygun olması da süreci kolaylaştırır” dedi.

Öğretmenler duygularından daha çok bahsetmeli

Özellikle çok küçük çocukların maskeli birini gördüklerinde korkmalarının mümkün olabildiğini belirten Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Bu durum çoğunlukla onların maskenin ardındaki yüz ifadelerini okumakta zorlanmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle özellikle küçük çocuklarla maskeli olarak çalışan örneğin öğretmenlerin daha fazla bedensel dışa vurum kullanmaları, seslerini duygularını daha fazla yansıtacak şekilde tonlamaları ve duygularını ifade etmek için sözcükleri kullanmaları yani duygularından daha fazla bahsetmeleri faydalı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.

Maskenin neden zorunluluk olduğu anlatılmalıdır

Maskeyi ev ortamında tanıtmanın, ne işe yarayacağını ve neden takmak zorunda olduğunu en güvendiği ebeveynlerinden öğrenmenin çocuk için doğru ve önemli olduğunu kaydeden Dr. Mine Elagöz Yüksel, şunları söyledi:

“Maskesini takabildiği süre içinde olumlu söylemlerle çocuk teşvik edilmelidir. Çocuğu maskeye alıştırmak için örneğin evde oyunlar içinde maske kullanılabilir. Maske takılarak oynanan ce-e oyunu ya da bir pelüş hayvana / bebeğe takılacak maske ile oyun kurulması küçük çocuklar için kabullenmeyi arttıracaktır. Özellikle büyük çocuklar maske takmak istemediğinde bunun arkasında bir neden olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Örneğin çocuk yeteri kadar oksijen alamadığını ya da maskenin sivilcelerini arttırdığını düşünüyor olabilir. Bu durumda kendisi dinlenerek yanlış düşünceleri için doğru açıklanmalar yapılmalıdır. Çocukların özellikle küçük yaşlarda kurallara uymaya meyilli olduğu ve pek çok konuda yetişkinlerden daha kolay adapte oldukları da bir gerçektir.”

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