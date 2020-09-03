Maya İsminin Anlamı Nedir? Maya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Maya kız çocukları için kullanılan bir isimdir ve rengi pembedir. Aynı zamanda kökeni Farsçadan gelmektedir. Farsça kökenli olması ile beraber oldukça fazla sayıda anlamı bulunduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan ayrıca sinema ve dizi ile beraber pek çok program eşliğinde televizyon dünyasında da çok sık duyulan bir isimdir.



Maya Ne Demek?



Maya’nın birçok değişik anlamı ile beraber dolu dolu bir isim olduğunu söylemek mümkün.



- Asıl, kendi, öz ve yaratılış

- Bilgi

- İktidar ve güç

- Para ve mal

- Uzun hava veya türkü



Böylesi birbirinden farklı ve aynı zamanda oldukça etkileyici anlamları ile beraber, kız çocuklar için Maya ismi güzel bir alternatiftir. Özellikle değişik okunuşu ve telaffuzu sebebiyle pek çok anne ve babanın değerlendirdiği isimler içerisinde geliyor.



Son zamanlarda internetten çokça araştırılan ve sevilen bir isim olarak öne çıkan Maya, kız çocuklarına yakışan adlardan biridir. Özellikle bu ismi tek başına kullanabilir ya da başka isimler üzerinden de değerlendirebilirsiniz.



Maya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Farsçadan gelen ve uzun yıllardır Türkçede kullanılan en güzel kız isimleri arasında Maya gelmektedir. Bu güzel ismin anlamları internet üzerinden araştırılırken ayrıca Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Maya ismi Kur'an'da geçmemektedir.



Eğer kız çocuğunuz için güzel bir isim arıyor iseniz, Maya ismini değerlendirebilirsiniz. Ona özel bir isim verebilir ve farklı anlamları üzerinden seveceği bir ad sunabilirsiniz.