Maydanozun Faydaları Nelerdir? Maydanoz Çayı Neye İyi Gelir?

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Bugün Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkisi altına alabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla riske girmeye yatkın olabilirsiniz. Parasal konular da daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde karşınızdakinden beklentileriniz artabilir. Kendinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konularda zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde riske girmekten çekinmeyeceksiniz. Tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte tolerans göstermeniz gereken zamanlarda olabilir. Akşam saatlerinde abartılı davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İşte birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Üzerinde çalıştığınız konularda daha fazla derinleşmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Olayların sizi yorup yıpratmasına izin vermemelisiniz. İş hayatınızda elinize yeni fırsatlar geçebilir. Akşam saatlerinde israfa kaçan hareketlerden uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcılık gerektiren işlerle ilgileniyorsanız bugün tutkulu işler peşinde koşacaksınız. Zorlayıcı temalar söz konusu olabilir. Aşkta daha fazla risk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızda israfa kaçmamaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşmak bugün size iyi gelecektir. Gizli kalmasını isteyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sizi zorlayan olaylarda iç sesinize güvenmelisiniz. Babanızla ilgili konulara daha fazla eğilmek gerekebilir. Güven aradığınız konular söz konusu. Bazı olaylarla ilgili etrafınızdaki kişilerin fikirlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçacağınız zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Komşularınızla ilişkileriniz gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle iletişiminizin yüksek olduğu bir gündesiniz. İşteki detaycılığınızla, değiştirici bir rol oynayabilirsiniz. Olaylara daha olumlu yaklaşabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olaylarda fırsat yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Akşamüstü yaşanan olaylardan aşırı beklentiler içine girebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi konularla ilgili zorlanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla ön plana çıkan işler yapmak isteyebilirsiniz. Cebinizdeki parayı arttırmak için yeni organizasyonlara girişebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak için sizi zorlayan koşular söz konusu olabilir. İşlerinizi büyük bir tutkuyla yapmak isteyeceksiniz. Bazı konuların gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Olaylarda sizi yönlendirmeye çalışacak kişilere karşı sabrınız zorlanabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatleri aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Olayların gizli kalmış yanları gündeminizi oluşturabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zorlayıcı koşullar altında kalabilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için yeni farkındalıklar yaşamanız mümkün. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi değiştirip dönüştürebilir. Gün içinde uğraştığınız konularda riske girmeye yatkınsınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Geleceğinizle ilgili beklentileriniz hakkında yeni fırsatlar yaratmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda daha tutkulu ve yaratıcı olabilirsiniz. Spekülatif konular gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Akşam saatlerinde karşınızdakilerden aşırı beklenti içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda engellere karşı dikkatli olmalısınız. Zor koşullar altında çalışacağınız zamanlar var. Fakat hedeflerinize ulaşmak için kendinizi tutkuyla işinize verebileceksiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda riske girmek isteyeceğiniz konular söz konusu. Akşam saatlerinde israfa kaçabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku