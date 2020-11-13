Maydanozun Faydaları Nelerdir? Maydanoz Çayı Neye İyi Gelir?
Maydanoz, yoğun aroması ile mutfakların vazgeçilmez tatlarından biridir. Yemeklere kattığı lezzet bakımından vazgeçilmez olan maydanozun, sağlık açısından da birçok yararı vardır. Maydanoz neye iyi gelir? Maydanozun yararları nelerdir? Siz de maydanoz hakkında bilmediklerinizi öğrenebilir, sağlığa olan katkılarından yararlanabilirsiniz. Maydanoz hangi hastalıklara iyi gelir? Maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz çayı neye iyi gelir? Sizler için ayrıntılarıyla derledik.
Maydanoz, genellikle Akdeniz bölgesine ait bir bitki olsa da, artık günümüzde her yerde yetiştirilmektedir. İçeriğinde bulunan A, C ve K vitaminleri sayesinde tam bir şifa deposudur.
Maydanozun Faydaları Nelerdir?
- Özellikle deri, meme ve prostat kanserine yakalanma riskini azaltır,
- Vücutta oluşan ödemi atarak şişkinliği azaltır,
- Böbreklerde oluşan kum ve taşın düşürülmesinde etkilidir,
- Kronik enflamatuar bozukluklara karşı savaşır,
- Cilt güzelliğine katkı sağlar,
- Kan dolaşımına olan katkısıyla selülit oluşumunu engeller,
- Eklemlerde oluşan ağrı ve şişlikleri geçirmede etkilidir,
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkları önler,
- Hoş kokusu sayesinde sigaradan kaynaklanan ağız kokusunu giderir,
- Vücutta oluşan serbest radikallerle mücadele ederek, enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır,
- Reflü hastalığının yarattığı şikayetleri azaltarak mideyi rahatlatır,
- Vücutta yağ yakılmasını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır,
- Kan şekerini dengeye sokar,
- Stresi azaltarak depresyonu önler,
- Demir eksikliğini gidererek anemi oluşumunu engeller,
- K vitamini bakımından zengin olması sebebiyle, kemikleri güçlendirir,
- Şiddetli kasılmaları önleyerek regl sancılarını azaltır, adet düzensizliklerini giderir,
- Damar sağlığına olan faydasıyla kalp krizini önler,
- Kadınlarda hormonel dengeyi sağlayarak menopoz döneminin rahat atlatılmasını sağlar,
- A vitamini deposu olması sebebi ile göz sağlığını korur,
- Saç diplerini besleyerek kepeklenmeyi önler,
- Retina hasarını gidermeye yardımcı olur, katarak olmayı önler,
- Tırnak iltihabında etkilidir,
- Öğrenme güçlüğünü gidermede etkilidir,
- Hafızayı güçlendirerek Alzheimer riskini azaltır.
Maydanoz Çayı Neye İyi Gelir?
- Vücuttaki ödemin atılmasında etkilidir,
- Astım ve beraberinde oluşan öksürüğe iyi gelir,
- İdrar yolu enfeksiyonlarında etkilidir,
- Cildin nem oranını dengeleyerek kırışık oluşumunu azaltır,
- vücudun herhangi bir yerinde tümör oluşumunu engeller,
- Sindirim sistemi problemlerini giderir,
- Vücuttaki yağları yok ederek zayıflamaya yardımcı olur,
- Böbrek taşı ve kumu vücuttan atmaya yardımcı olur,
- Kadınlarda regl sancılarını giderir,
- Vücuttaki bakteri ve virüslerle savaşır,
- Kansızlığı gidererek anemi riskini azaltır,
- İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
Maydanoz Çayı Nasıl Demlenir?
1 su bardağı su, cezvede kaynatılır ve içine 8-9 dal taze maydanoz, dallarıyla birlikte atılır. 4 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve 3 dakika demlenmeye bırakılır. Süzüldükten sonra içine 3-4 damla limon damlatılır ve ılık şekilde içilir.
Maydanoz Bağışıklık Sistemine Faydalıdır
İçeriğinde bulunan niasin ve folat maddeleriyle ve A, C, K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendir. Vücudun, hastalıklara karşı direncini sağlayarak virüslere karşı korur.
Maydanoz Kansere Karşı Faydalıdır
İçeriğinde bulunan myristicin bileşeniyle kanserlere karşı vücudu korur. Özellikle cilt, meme, prostat kanserlerinin oluşumunu engellemede katkı sağlar.
Maydanoz Kemikler İçin Faydalıdır
Romatizma ve eklem iltihaplanması gibi hastalıklarda etilidir. Kemiklerde kalsiyum eksilmesinden oluşan osteoporoz hastalığına iyi gelir. Maydanozun içeriğinde yüksek miktarda kalsiyum vardır. Bu sebeple kemik sağlığını korur.
Maydanoz Kansızlığa Faydalıdır
İçeriğinde bulunan yüksek demir mineralleri sayesinde kansızlığı önler. Kansızlık sonucu ortaya çıkan anemi oluşumunu da ortadan kaldırır.
Maydanoz Vücuttaki Ödemi Atmaya Faydalıdır
Vücudun gerekenden fazla su tutması nedeniyle ödem oluşur. Vücuttaki fazla su atılmazsa vücut şişer. Maydanozda vücutta oluşan ödemi atarak, şişkinliği giderir.